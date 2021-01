Alegeri cu un singur candidat la Federația Moldovenească de Fotbal? Radu Rebeja acuză FMF că nu vrea să-l înregistreze în cursă

Spirite încinse în fotbalul moldovenesc la câteva zile înainte de Congresul Extraordinar al Federației Moldovenești de Fotbal (FMF) care urmează pe 22 decembrie să aleagă noua conducere a organizației. Unul dintre pretendenții la funcția de președinte, fostul internațional și deputatul PDM Radu Rebeja acuză FMF de ilegalități. Asta după ce Comisia specială de organizare a Congresului a decis „neadmiterea” lui Rebeja în cursă. Asta pentru că fostul fotbalist nu a acumulat numărul suficient de semnături de susținere din partea membrilor afiliați.

Fostul fotbalist a declarat în cadrul unei conferințe de presă că va ataca decizia în instanță și acuză că asupra membrilor FMF s-au făcut presiuni din partea conducerii forului.

„Conducerea FMF este atât de previzibilă, noi știam că ei vor proceda astfel. Ei nu vor ca actualul președinte să aibă un contracandidat. Pentru că unii membri afiliați au mizat pe mine, pe echipa noastră, au fost excluși din lista membrilor afiliați. Asta demonstrează că frica lor e atât de mare încât merg la orice pentru ca niciun contracandidat să nu ajungă la Congres. Am citit antent decizia și argumentele lor sunt de râs. Au fost excluși membri care m-au înaintat pe mine la șefia FMF. Vreau să vă spun că nu este vorba despre mine, dar despre o echipă care are șansa de a schimba lucrurile spre bine. Eu cred în continuare că avem șanse mari din motiv că am avut multe discuții cu membrii afiliați. Indiferent că au semnat sau nu înaintările în favoarea actualului președinte, noi ne dorim ca dânșii să aibă posibilitatea să-și exprime liber votul, să nu fie supuși presiunilor. Cred în continuare în șansa noastră și pe această cale, îl invit pe domnul Oleinicenco la o dezbatere televizată pe orice platformă vrea dânsul. Sunt gata să discut cu el despre prezentul, dar mai ales viitorul fotbalului moldovenesc”, spune Radu Rebeja.

Fostul căpitan al selecționatei Republicii Moldova crede că funcționarii Federației au acționat concertat pentru a nu permite înregistrarea sa în cursă.

„Ei au făcut tot posibilul să nu mai fie un alt candidat la funcția de președinte al FMF. Reprezentanții comisiei care a fost formată doar din angajații FMF, au analizat o săptămână dosarul meu și au decis să mă înregistreze provizoriu. Decizia trebuie luată de Comitetul Executiv. Noi nu suntem de acord pentru că suntem siguri că dosarul este complet”, a declarat Rebeja în cadrul unei conferințe de presă.

Federația Moldovenească de Fotbal nu a comentat deocamdată acuzațiile lui Radu Rebeja.

Deocamdată, președintele actual al forului fotbalistic moldovenesc este unicul candidat înscris în cursă. Asta după ce Leonid Oleinicenco a prezentat 104 înaintări ale membrilor afiliați FMF și a fost înregistrat pe 23 decembrie. Pentru ca un candidat să poată fi înscris, are nevoie de minim 20 de înaintări oficiale. Potrivit datelor actualizate ale forului fotbalistic, în FMF sunt oficial înscriși 120 de membri afiliați. Astfel, potrivit acestor informații, niciun alt candidat nu ar fi putut aduna cele 20 de semnături necesare.

Recent, Radu Rebeja a depus dosarul pentu a fi înscris, iar în seara zilei de vineri, 15 ianuarie, Comisia specială din cadrul Federației condusă de Secretarul General al forului fotbalistic din Moldova, Nicolae Cebotari, a decis neînregistrarea lui Rebeja după ce a depistat mai multe nereguli. Cu toate acestea, comisia a recomandat Comitetului Executiv al FMF să ia o decizie finală.

Alegerile pentru funcția de președinte al Federației Moldovenești de Fotbal urmează să aibă loc la 22 ianuarie. FMF este cea mai mare și importantă federație de profil din Moldova cu un buget anual de peste 10 milioane de Euro, format în mare parte din fonduri directe pe care le primește de la FIFA și UEFA. Scrutinul vine după ce în aprilie 2019, fostul președinte al FMF, Pavel Cebanu care a deținut funcția timp de 22 de ani și-a anunțat demisia. În locul său a fost ales pe o perioadă de un an, fostul director financiar și executiv al FMF, Leonid Oleincenco.