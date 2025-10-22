Agenția „Moldsilva” vine cu precizări după perchezițiile CNA la subdiviziunea Hîncești: „Faptele individuale trebuie cercetate și sancționate, fără a umbri munca angajaților corecți”

Întreprinderea de Stat „Moldsilva” a venit cu precizări după perchezițiile Centrului Național Anticorupție (CNA), care au avut loc în dimineața zilei de miercuri, 22 octombrie, în mai multe localități din raioanele Hîncești, Ialoveni și Cimișlia și care vizează șapte persoane publice din cadrul unui ocol silvic subordonat Întreprinderii de Stat „Hîncești-Silva”.

Pe 22 octombrie, CNA a efectuat percheziții în mai multe localități din raioanele Hîncești, Ialoveni și Cimișlia, în cadrul unei cauze penale de delapidare a averii străine și fals în acte publice, care vizează șapte persoane publice din cadrul unui ocol silvic subordonat Întreprinderii de Stat „Hîncești-Silva”.

Agenția „Moldsilva” a venit cu o reacție în urma perchezițiilor.

„Agenția «Moldsilva» condamnă orice act de corupție sau încălcare a legii, indiferent de meritele sau rezultatele persoanele implicate. Suntem convinși că nimeni nu este mai presus de lege și susținem deplin acțiunile instituțiilor de anchetă care urmează să clarifice toate circumstanțele.

La nivel de management central al agenției s-a dispus ca subdiviziunile teritoriale să acorde suportul solicitat de organele de anchetă și să pună la dispoziție toate informațiile necesare. «Moldsilva» insistă pe principiul toleranță zero la ilegalitățile din fondul forestier și se disociază de persoanele cu comportament nedemn.

Totodată, este important ca faptele individuale să fie cercetate și sancționate conform legii, fără a umbri munca angajaților corecți. Silvicultorii sunt oameni dedicați cauzei pădurilor, iar cei care încalcă legea să-și asume și să suporte toate consecințele. Avertizăm încă o dată că nu vom tolera ilegalitățile din fondul forestier”, se arată în mesajul Agenției „Moldsilva”.

AUDIO UPDATE/ Percheziții la ÎS „Hîncești-Silva”: peste 102 mii de euro și 680 de mii de lei ridicați de CNA într-un dosar de delapidare și fals în acte publice

Potrivit probelor administrate, funcționarii ar fi organizat angajări fictive ale unor lucrători sezonieri, inclusiv rude și persoane aflate peste hotare.

„Deși nu activau efectiv, aceștia figurau în tabelele de pontaj, iar salariile calculate și achitate în numele lor ar fi fost însușite de conducerea ocolului silvic. Prejudiciul estimat se ridică la circa 466 de mii de lei. Totodată, persoanele vizate sunt bănuite de înstrăinarea ilicită a masei lemnoase, fără documente contabile sau prin reutilizarea acelorași facturi fiscale, în scopul însușirii mijloacelor bănești obținute din vânzări”, precizează CNA.

Astfel, în urma perchezițiilor, au fost ridicate peste 102 de mii de euro, 680 de mii de lei, 17 carduri bancare și alte obiecte relevante pentru anchetă. Cele șapte persoane au fost recunoscute în calitate de bănuit și sunt cercetate în stare de libertate.