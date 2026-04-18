Adolescent omorât „la beție” la Dondușeni

Polițiștii din Dondușeni investighează un caz de agresiune care a dus la decesul unui minor, noaptea trecută, într-o localitate din raion.

Poliția anunță că, potrivit datelor preliminare, doi adolescenți de 15 și 16 ani se aflau într-o construcție nelocuită, unde ar fi consumat băuturi alcoolice. Pe parcurs, între cei doi a izbucnit un conflict care a degenerat în violență fizică.

În timpul altercației, minorul de 16 ani i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu un obiect dur celuilalt băiat, provocându-i leziuni grave.

În urma traumelor suferite, victima a decedat. Suspectul se află în custodia poliției, care a inițiat o cauză penală pe acest caz. Oamenii legii continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele producerii tragediei.