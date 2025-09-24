Acuzații fără dovezi: O deputată rusă susține că a văzut militari francezi într-o benzinărie din Moldova, iar un alt deputat acuză o presupusă ocupație NATO

Rusia aruncă în luptă toate instrumentele de propagandă și dezinformare în ultimele zile de campanie electorală din Republica Moldova. După ce Serviciul de Informații Externe al Rusiei a acuzat marți, 23 septembrie, Europa, fără a prezenta nicio dovadă, că „se pregătește să ocupe Moldova”, a venit rândul unei deputate ruse să pretindă că a văzut soldați francezi în Republica Moldova, fără să prezinte nici o probă, scrie G4Media.

Deputata Alena Arşinova, care este și șefa organizației „Eurasia” din care face parte fugarul condamnat Ilan Șor, a declarat pentru agenția Tass că soldați în uniforme militare franceze ar fi fost observați la o benzinărie din Republica Moldova. Ea nu a prezentat nici o dovadă în sprijinul afirmațiilor sale, scrie sursa citată.

În aceeași zi, un alt deputat rus, general-maior în rezervă, Leonid Ivlev, a susținut pentru Tass că președinta Maia Sandu, încearcă să-și mențină puterea prin invitarea trupelor NATO în țară. Nici el nu a prezentat vreo probă în sprijinul afirmației sale.

Experții demontează „alerta” SVR: „Un fals fabricat pentru a băga frică în oameni”

Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse (SVR) a publicat marți, 23 septembrie, un comunicat în care acuză Uniunea Europeană și NATO că pregătesc o „ocupație militară” a R. Moldova. Guvernul de la Chișinău și experții consultați de Ziarul de Gardă califică afirmațiile drept falsuri grosolane, menite să intimideze electoratul înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

„Se intenționează realizarea acestui lucru cu orice preț, până la introducerea de trupe și ocuparea efectivă a țării. În această etapă are loc concentrarea unităților forțelor armate ale statelor NATO în România, în apropierea granițelor Moldovei. Se pregătește un «desant» NATO în regiunea Odesa a Ucrainei pentru intimidarea Transnistriei (…)”, se spune în comunicatul SVR.

Guvernul de la Chișinău a calificat mesajul drept „o reacție isterică fabricată de serviciile ruse” la avertismentul lansat cu o zi mai devreme de președinta Maia Sandu privind cumpărarea voturilor cu bani rusești.

„Rusia are experiența ocupațiilor de teritorii străine. Uniunea Europeană se extinde pentru a primi țările în spațiul păcii și al bunăstării. Conducerea țării a avertizat că Rusia inundă zilnic spațiul nostru informațional cu falsuri grosolane”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă.

„Nu, nu vin trupe NATO la Chișinău”

Andrei Curăraru, expert în securitate la Comunitatea WatchDog.md, subliniază că fiecare punct al comunicatului poate fi verificat și contrazis prin fapte: „Chiar vin trupe NATO la Chișinău după 28 septembrie? Nu, e un nou fals marca SVR. (…) România găzduiește trupe NATO în baze existente, la Cincu și Mihail Kogălniceanu. În septembrie, Ministerul Apărării a anunțat exercițiul «Dacian Fall 2025» cu peste cinci mii de militari. Doar pe teritoriul României și Bulgariei. Nicio instituție nu confirmă trupe occidentale la Odesa”.

El adaugă că procesul electoral din R. Moldova este monitorizat internațional: „SVR spune că pe 28 septembrie vor fi «falsificări grosolane», iar protestele vor fi reprimate de trupe europene. Faptele sunt altele. Peste 400 de observatori au fost acreditați deja – de la OSCE, Promo-LEX, organizații internaționale și ambasade. Orice contestație se depune la instanțele moldovene, cu termene de câteva zile. Evaluările externe ne spun că democrația, cel puțin cea electorală, funcționează în Moldova. Iar UE nu are armată. În Moldova există doar o misiune civilă, EUPM, reînnoită până în 2027. Sprijinul european este financiar și logistic, prin Instrumentul European pentru Pace – nu trupe. NATO are efective doar în statele membre, cum e România, și nu are mandat pentru Moldova. Mai mult, contextul geopolitic nu permite nici să presupunem că un astfel de mandat ar fi ușor de emis la nivelul conducerii NATO.”

Despre „provocările în regiunea transnistreană” expertul spune că în regiune sunt aproximativ 1500 de militari ruși, din care 400 în formatul de pacificare. „Comunicatul de presă vine după reținerea a peste 70 de persoane care au fost antrenate în pregătirea de dezordini în masă, inclusiv în deplasări în Serbia și antrenamente cu reprezentanți Wagner”, spune Curăraru. Potrivit lui, afirmațiile SVR sunt vagi și se bazează pe inversarea vinovăției. „Nu e prima dată. Pe 4 martie 2025, SVR a spus că Ursula von der Leyen a cerut României să blocheze candidatura lui Călin Georgescu la prezidențiale, amenințând cu fondurile europene. Mesajul a fost construit pe aceeași rețetă: acuzații fără dovezi, cu atribuirea deciziilor naționale unor presiuni de la Bruxelles. Atunci, ca și acum, scopul era să sugereze că UE dirijează alegerile în regiune. Ce reiese? NATO e prezent în România, dar nu are mandat pentru Moldova. Alegerile sunt monitorizate și contestate legal, nu cu trupe. În Transnistria, monitorizarea OSCE continuă. Ce mai știm cu siguranță e că Rusia va folosi aceste narațiuni pentru a crea panică, în formatul «hoțul strigă hoțul»”, mai spune expertul WatchDog.

