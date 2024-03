Acuzații de hărțuire la locul de muncă la DETS Buiucani: „M-a luat ambulanța din cauza lui” 

Două angajate din cadrul Direcției Educație, Tineret și Sport (DETS), Buiucani din Chișinău au chemat ambulanța și se află în concediu medical îndelungat din cauza neînțelegerilor de la muncă. Acestea se plâng de hărțuire la locul de muncă din partea șefului interimar al DETS Buiucani, Alexandr Votcariov, care se manifestă prin discriminare salarială, aplicarea nefondată a sancțiunilor disciplinare, presiune psihologică, atitudine prejudiciară și amenințări.

Toate s-ar întâmpla din cauza faptului că economistele ar fi sesizat și denunțat favorizările de care se bucură alți angajați, iar Votcariov le-ar fi promis „că o să le învețe minte”. De cealaltă parte, Alexandr Votcariov neagă acuzațiile și pune la îndoială faptul că angajatele au nevoie de tratament și îngrijiri medicale.

Tatiana Macari este economistă în cadrul Direcției Educație, Tineret și Sport (DETS) din sectorul Buiucani al capitalei. Tatiana îl acuză pe șeful interimar al Direcției, Alexandr Votcariov, de multiple acțiuni de rea intenție asupra sa, chiar de când acesta a fost numit șef interimar. Ar fi început cu discriminare salarială.

Tatiana Macari, economistă în cadrul DETS, Buiucani, Chișinău

„La începutul lunii noiembrie 2023 am depistat că comparativ cu alți colegi din direcție, nu mi s-a achitat integral pentru cumulare de funcții, ci doar 75% pentru volumul de lucru efectuat suplimentar în luna octombrie 2023. Suma neachitată fiind în mărime de 1300 lei. Pot să demonstrez fiecare calcul, fiecare informație și atribuție de serviciu îndeplinită pentru instituțiile suplimentare ce le-am coordonat”, susține Tatiana. Și asta s-ar fi întâmplat în timp ce o altă colegă de-a Tatianei se prezintă la locul de muncă doar patru ore, fiind angajată pe un salariu întreg și acesteia i s-ar fi achitat 100% pentru cumularea de funcții.

Ulterior, la 16 noiembrie 2023, Votcariov îi aplică Tatianei o sancțiune disciplinară, fiind prima din cei nouă ani de activitatea sa, în cadrul DETS. I s-ar fi solicitat efectuarea unor calcule în regim de urgență, după ce le-ar fi terminat, Tatiana le-ar fi trimis contabilei, așa cum i s-a spus inițial.

„Învinuirea a fost pentru faptul că am dat calculele în format scris de mână, dar în momentul când s-a solicitat aceste calcule s-a menționat doar că este urgență, alte condiții obligatorii, cum ar fi formatul Excel și transmiterea la o poștă electronică, nu au fost indicate. Peste mai mult de o oră am fost anunțată de șefa Secției Salariu că a fost telefonată de Votcariov indicându-i să scrie proces verbal pentru a începe procedura de sancționare, pentru că nu le-am inclus în format Excel și nu le-am transmis la o adresă electronică”, povestește Tatiana.

Macari mai susține că în comisia din procesul verbal ar fi fost incluse persoane care nu cunoșteau nimic despre situația respectivă.

„În comisia din procesul verbal întocmit au fost incluse persoane care nu cunoșteau detaliile acestui caz, dar au semnat pentru a evita presiunea și șantajul financiar din partea lui Votcariov”, declară Tatiana Macari.

Iar din cauza acestei sancțiuni disciplinare, au urmat mai multe consecințe pentru Tatiana.

„Din motiv că mi s-a aplicat sancțiunea disciplinară, sunt lipsită lunar de 10% spor de performanță (576 de lei lunar), de o parte din premiul anual pentru care am lucrat și sunt în drept să îl primesc integral (suma va crește până la 3000 de lei pentru că Votcariov nu intenționează să îmi anuleze sancțiunea timp de un an), de premiul unic cu ocazia sărbătorilor de iarnă (1500 de lei) și alte prime care urmează să fie acordate si de care restul colegilor beneficiază integral”, mai spune Tatiana.

Ulterior, tot în noiembrie, Tatiana este anunțată de Votcariov „că este lipsită și de cumularea pentru restul zilelor rămase din luna noiembrie și că nu i se va mai permite să cumuleze nici în viitor”. Adică, Tatiana este lipsită de a efectua sarcini suplimentare și „de a primi un ban în plus”, așa cum se obișnuiește în instituție. „Așa cum există multe locuri vacante, sarcinile ce trebuie îndeplinite sunt împărțite personalului și ulterior, legal este achitat pentru aceasta”, povestește Tatiana.

„Conform art. 156 din Codul Muncii și art. 24 din Legea 270/2018, am dreptul la cumularea atribuțiilor funcției de bază cu atribuțiile unei funcții vacante, dar dintre toți angajații direcției, cumularea mi s-a refuzat doar mie și unei alte economiste (care la fel, este în lista persoanelor incomode pentru Votcariov)”, precizează Tatiana.

Ulterior, Tatiana încearcă să obțină sarcini suplimentare, dar din nou i se răspunde cu refuz.

„În ianuarie și februarie 2024, iarăși am scris cerere de cumulare a atribuțiilor funcției vacante de economist, Votcariov a pus rezoluția „refuz” fără să argumenteze. Ca rezultat al refuzului cumulării sunt lipsită lunar de suplimentul în mărime de 5740 lei lunar, restul colegilor din Direcție continuă să beneficieze de acest supliment. Salariul meu de bază este de 6335 de lei pentru o lună de activitate, respectiv fără suplimentele si sporurile care mi le-a refuzat Votcariov, este practic imposibil de supraviețuit, pentru că stau în chirie și achit serviciile comunale, iar factura pentru căldură este în sumă de 2174 de lei/lună”, se plânge Tatiana Macari.

Tatiana a avut tentative de a discuta cu Alexandr Votcariov și de a aplana conflictul, dar acestea nu s-au soldat cu succes, dimpotrivă, acesta ar fi amenințat-o cu eliberarea din funcție, fapt ce Tatiana îl poate demonstra prin înregistrări audio.

„La tentativa mea de a discuta în tonalități calme cu Votcariov, pentru a aplana situația de tensiune creată, și a afla motivul discriminării, el a evitat să îmi răspundă. Totodată, el a a menționat «că fiind în funcție de conducere, Codul Muncii îi oferă o mulțime de împuternici și pârghii legale pentru a elibera angajații ce fac pretenții și că urmează să angajeze oameni noi pentru ca personalul actual incomod să nu mai poată beneficia de supliment pentru cumulare» ”, susține Tatiana.

Femeia consideră că șeful interimar manifestă acest comportament față de dânsa din cauza că aceasta „a refuzat să o mai ajute pe o colegă pe care Votcariov o tratează preferențial”.

„Eu am încetat să o mai ajut cu îndeplinirea sarcinilor de lucru pe respectiva persoană (Votcariov fiind în relații de amiciție cu aceasta de mult timp) și m-am expus că o favorizează prea evident, atât financiar cât și acordându-i permisiunea de a se prezenta la serviciu doar patru ore pe zi, deja de un an și jumătate (aceasta fiind angajată pe 1,0 unitate și beneficiind suplimentar de cumulare în mărime de 75%-100%). Este discriminator faptul că el permite unui grup de persoane să se prezinte doar 4 ore pe zi la lucru, dar le achită un salariu întreg și suplimente pentru cumulare de funcții care variază între 75% si 100%”. Dimineața, minimum opt colegi ajung la serviciu mai târziu decât mine, trei dintre care sunt maximum patru ore pe zi la lucru, fiind angajați pe un salariu întreg (poate fi confirmat prin înregistrările camerelor de supraveghere ale Direcției). Eu dacă ajung la muncă după ora opt sau mă învoiesc să ies pentru ceva timp, întodeauna recuperez acest timp în pauza de masă, dar oricum sunt atenționată de către Votcariov” precizează Tatiana Macari.

Văzând că nu mai există modalități „de a se înțelege omenește cu șeful interimar”, Tatiana s-a adresat personalului ierarhic superior, doar că și pentru aceasta ar fi fost sancționată.

„La data de 27 februarie 2024, în a doua jumătate a zilei, Votcariov a făcut proces-verbal pentru că am venit cu întârziere de 35 minute de la pauza de masă (în pauza de masă am plecat la DGETS pentru o întrevedere cu Viorica Negrei, șefa adjunctă a DGETS (organ ierarhic superior), pentru a găsi soluții în rezolvarea situației de conflict”, fapt confirmat pentru ZdG de către Viorica Negrei.

„O persoană care a fost inclusă în procesul verbal pentru a semna, cu lacrimi în ochi și-a cerut scuze de la mine pentru faptul că a semnat pe proces, a zis că nu a avut de ales, pentru că știe că va fi supusă presiunii din partea lui Votcariov și la fel, o poate lipsi de cumulare în caz că va refuza”, susține Tatiana.

Ulterior, Tatiana Macari a mers să ceară ajutor la Avocatul Poporului, fapt pentru care, la fel, ar fi fost sancționată.

„La data de 29 februarie mi-a înmânat un alt proces-verbal, dar făcut cu data de 8 februarie (a fost făcut cu o dată din urmă, pentru că aceste procese verbale nu au număr de înregistrare) motivând că la data de 8 februarie am venit cu întârziere de la pauza de masă, dar menționez că timpul lipsit l-am recuperat ulterior în următoarele zile, în timpului pauzelor de masă. În acea zi am venit cu întârziere de la pauza de masă din motiv că am avut o întrevedere cu Avocatul Poporului referitor la situația creată și abuzul de putere din partea lui Votcariov. Discuția a durat și am venit cu întârziere. Nu am avut posibilitate să îmi iau o zi de concediu neplătit pentru 50 minute de întrevedere, asta ar însemna o zi neachitată, adică minus 300 lei din salariu, bani de care am nevoie pentru a supraviețui. Mă repet, dar acum am salariul mic din cauza discriminării salariale din partea lui Votcariov și nu a competențelor mele profesionale. Votcariov a făcut acest proces verbal pe 29 februarie, dar cu data din urma (cu 8 februarie) pentru că a primit scrisoare de la Consiliul pentru Egalitate în legătura cu plângerea mea depusă, ea fiind înregistrată cu data de 8 februarie”, mai susține Tatiana Macari.

Totodată, Tatiana declară că Votcariov ar fi spus în repetate rânduri „la un șir de persoane, că mă va elibera din funcție,(cu păstrarea anonimatului, persoanele pot confirma declarația făcută de Votcariov că mă va elibera)”, mai declară Tatiana.

La data de 7 martie, după ce îi ezste aplicată o nouă sancțiune disciplinară, Tatiana Macari are nevoie de îngrijiri medicale.

„În a doua jumătate a zilei, de la starea continuă de stres și faptul că am conștientizat că face tot posibilul să mă elibereze (aceasta fiind deja a doua sancțiune), mi s-a făcut foarte rău. La un moment dat a început să mă doară tare în piept, că nu puteam să-i explic operatorului de pe ambulanță unde mă aflu, care e adresa. M-a luat ambulanța din cauza lui. Am fost luată la Urgență și ținută aproape patru ore pentru că nu îmi puteam reveni. Sunt deja mai mult de patru luni de stres și presiune psihologică la locul de muncă, acum sunt nevoită să fac tratament de la medicul neurolog, care m-a costat 613 de lei. Urmează să trec consultația medicului cardiolog la indicația specialistului ce mi-a efectuat electrocardiograma (anterior nu am avut niciodată probleme cu inima) și consilierea medicului psiholog”, povestește Tatiana.

Tatianei îi este frică să se întoarcă la muncă și nici nu este în stare.

„De atunci, sunt în concediu medical, dar imediat ce voi reveni la locul de muncă, Votcariov îmi va face și a treia sancțiune, fapt pentru care mă va elibera din funcție. Sancțiunile pot fi anulate doar prin judecată, iar eu financiar nu pot să îmi permit serviciile unui avocat. Iar fiecare sancțiune îmi va dăuna în viitor afectându-mi reputația și imaginea profesională. În cadrul direcției am ajuns în situația când colegii evită comunicarea cu mine în locurile deschise din preocupare că vor fi văzuți de Votcariov și ulterior vor fi supuși presiunii. Mi-am îndeplinit întodeauna lucrul responsabil și niciodată nu am fost o persoană de conflict, eu doar m-am exprimat ca vreau o atitudine egală față de mine și atât, și nu înțeleg de ce trebuie acum să trec prin situația că sunt nevoită să împrumut bani pentru produse alimentare, pentru că sunt discriminată salarial, să ajung în starea să mă ia urgența de la locul de muncă, să fiu preocupată pentru că fiecare sancțiune îmi poate afecta viitorul și să știu că în orice moment pot să fiu eliberată pe nedrept„ spune Tatiana printre lacrimi.

Toate cele relatate de către Tatiana sunt confirmate de către o altă angajată din cadrul Direcției, care, la fel ca Tatiana „suferă de mai multe nedreptăți din cauza lui Alexandr Votcariov”, dar îi este frică să-și dea numele.

„Mi-e frică și să vorbesc, mi-e frică și să tac. Activez la Direcție timp de 24 ani în funcție de economist și mi-am îndeplinit sarcinile cu responsabilitate și nici un șef nu a avut nicio obiecție la mine sau la lucrul pe care l-am îndeplinit. Am activat cu atitudine responsabilă o viață întreagă şi nu am fost niciodată înjosită și tratată cu atâta nedreptate și discriminare. Totul a pornit de la faptul că și eu, ca Tatiana Macari am sesizat faptul că Votcariov are o atitudine preferențială față de unii angajați ce se prezintă doar patru ore la muncă și nu-și îndeplinesc funcția. De atunci, el ține pică pe mine și în prezența altor colegi a zis că așa «mă voi învăța minte să nu mai fac pretenții, voi avea un salariu mic și voi fi forţată să mă eliberez”, spune sub anonimat cealaltă angajată.

Economista susține că deține înregistrare audio în care Votcariov ar spune direct ca o va lipsi de cumulare „pentru că a făcut pretenții”.

Acum, ambele economiste sunt în concediu medical. „Ne-am adresat la Consiliul pentru egalitate, la Avocatul Poporului, la Ministerul Educației, nu mai știm de la cine să cerem ajutor, dar poate Votcariov își permite atâtea pentru că ar avea pile mai sus și știe că nu va fi tras la răspundere”, se plâng femeile.

„Nu fac politică, dar în campania electorală, Votcariov a împărțit ziare de la Partidul MAN cu actualul șef DGETS, Andrei Pavaloi. Poate pe această relație se ține comportamentul lui Votcariov”, mai spune Tatiana Macari.

Contactată de ZdG, șefa adjunctă DGETS a municipiului Chișinău, Viorica Negrei, a confirmat că în acea zi când Votcariov i-a făcut proces verbal, Tatiana Macari a mers la discuții cu aceasta.

Viorica Negrei, șefă adjunctă a DGETS, Chișinău

„Da, Tatiana Macari a venit la mine din câteva motive. Unu, că sunt femeie și aș putea să o ascult. Doi, că sunt șef adjunct și pe alocuri poate nu știe toate subordonările. Și trei, eu cândva am fost șefă la Direcția Buiucani, au fost în subordinea mea ambii. Ei erau colegi în aceeași structură. Și am avut o discuție grea cu Tatiana. Din ceea ce povestește Tatiana pare avea și ea, partea ei de dreptate, dar vă zic, eu nu am cercetat, nu am analizat și nu pot să confirm sau să infirm anumite situații. Eu am încercat să vorbesc cu Alexandr Votcariov. Dar la nivel de discuție, el mi-a zis că el are dreptate. Dar repet, eu nu am cercetat, nu cred că este corect și etic ca eu să mă expun”, a declarat Viorica Negrei.

L-am contactat pe Alexandr Votcariov. Acesta a negat că economistele ar fi hărțuite la locul de muncă.

Alexandr Votcariov, șef interimar DETS Buiucani

„Nu este hărțuire la locul de muncă. Ele încalcă abuziv disciplina muncii și pentru aceasta au fost sancționate” a declarat Votcariov.

Despre faptul că acesta s-ar răzbuna pe economiste pentru că ele ar fi sesizat că unii angajați s-ar prezenta la muncă doar pentru patru ore, acesta a menționat că „Direcția ar fi încheiat cu unii angajați contract de muncă la distanță și asta ar fi explicația”.

Despre faptul că Tatiana Macari a întârziat la muncă pentru că a mers la mai multe instituții să ceară ajutor pentru hărțuirea și discriminarea la care ar fi supusă la locul de muncă, Votcariov a zis – „acestea sunt lucruri personale pe care ea trebuie să le facă în timpul ei personal”.

Totodată, Votcariov a pus la îndoială că angajatele au avut nevoie de îngrijiri medicale și se află pe buletin medical, chiar dacă acestea dețin certificate medicale.

Reporteră ZdG: Totuși, să ajungă doi oameni să cheme ambulanța din cauza neînțelegerilor de la muncă…

Alexandr Votcariov: Sunt declarații false. Tatiana Macari are buletin de boală de la AMT Centru, aceasta e policlinică, nu spital.

Reporteră ZdG: Păi da, pentru că medicul de familie îți deschide buletin medical. *Tatiana deține certificat și de la Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”, de la Unitatea Primiri Urgente, care confirmă că aceasta a fost preluată de ambulanță și a fost supusă unor investigații medicale în acea zi.

Alexandr Votcariov: Cealaltă angajată a spus că este pe buletin de boală, dar nu a prezentat nicio foaie de boală pentru a fi verificată ce instituție de sănătate a deschis foaie de boală.

Totodată, deși Tatiana Macari l-ar fi anunțat că de pe data de 7 martie aceasta se află în concediu medical și la 18 martie trebuie să meargă repetat la medicul de familie pentru a da analize medicale, Votcariov i-ar fi răspuns că „Codul Muncii nu îl obligă să-i dea voie la medic) și ar urma să-i facă încă un proces-verbal și încă o sancționare.

ZdG l-a contactat și pe șeful Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Chișinău, Andrei Pavaloi, cel care l-a numit în funcție pe Alexandr Votcariov. Acesta nu a răspuns la telefon, dar printr-un mesaj a declarat că urmează să examineze cazul.

Andrei Pavaloi, șeful Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Chișinău

„Am primit o solicitare de examinare a cazului. Am instituit o comisie care urmează să examineze și după vom veni cu detalii”, a precizat Pavaloi.

Totodată, Pavaloi a negat că ar avea relații de prietenie cu Alexandr Votcariov. „Suntem în relații de serviciu”, a precizat Pavaloi.