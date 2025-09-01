Acordul moldo-italian de securitate socială, care prevede pensii pentru limită de vârstă și pensii de urmaș, a intrat în vigoare. Autoritățile anunță sesiuni de consultanță pentru cetățenii moldoveni

Începând de luni, 1 septembrie 2025, a intrat oficial în vigoare Acordul dintre R. Moldova și Republica Italiană în domeniul securității sociale. Reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS) au venit cu mai multe precizări în acest sens.

Conform unui comunicat al Ministerului, persoanele eligibile vor putea beneficia, în baza acordului, de pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate survenite în urma unei afecțiuni generale, a unui accident de muncă sau boli profesionale, precum și de pensii de urmaș. „Fiecare stat va calcula și va plăti partea de pensie aferentă perioadei lucrate pe teritoriul său, în conformitate cu legislația națională aplicabilă”, precizează MMPS.

„Acordul aduce beneficii semnificative pentru lucrătorii migranți moldoveni, permițând:

– totalizarea perioadelor de contribuție realizate în ambele state, pentru deschiderea dreptului la pensie;

– depunerea cererilor de pensie și pentru alte prestații sociale atât în Republica Moldova, cât și în Italia;

– plata pensiei și a altor prestații sociale direct în contul bancar al beneficiarului, deschis la o instituție financiară din oricare dintre cele două state”, se spune în comunicat.

Astfel, pentru a informa direct cetățenii moldoveni aflați în Italia despre beneficiile și modul de aplicare al acordului, cu suportul Ambasadei R. Moldova în Italia, vor fi organizate sesiuni de consultanță, care se vor desfășura după următorul program:

– pe 6 septembrie, la ora 10:00, la Ambasada R. Moldova în Roma (Via Francesco Cherubini, 27);

– pe 6 septembrie, la ora 18:00, la Consulatul General al R. Moldova în Milano (Via Lorenteggio 270/A);

– pe 7 septembrie, la ora 15:00, la Consulatul General al R. Moldova în Padova (Via Palestro, 32).

În iunie 2025, Parlamentul Republicii Italiene a ratificat Acordul privind securitatea socială dintre R. Moldova și Republica Italiană. Președintele Parlamentului R. Moldova, Igor Grosu, a anunțat pe pagina lui de Facebook despre decizia luată de Parlamentul Italiei, de a ratifica acordul dintre cele două țări.

Acordul de securitate socială dintre R. Moldova și Italia a fost semnat la Roma pe 31 octombrie 2024.