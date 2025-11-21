Acord semnat de MEC la Beijing: Oportunități noi de cooperare în domeniul educației între Moldova și China

Un acord între Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova (MEC) și Ministerul Educației din Chinea a fost semnat la Beijing, anunță vineri, 21 noiembrie, MEC. Potrivit unui comunicat, prin acest acord a fost reafirmat angajamentul pentru extinderea relațiilor educaționale bilaterale și deschiderea de noi oportunități pentru elevii, studenții, cadrele didactice și instituțiile de învățământ din ambele țări.

Conform MEC, acordul semnat prevede cooperarea în vederea predării limbii chineze în instituțiile de învățământ general din R. Moldova. Partea chineză va sprijini dezvoltarea curriculumului și a resurselor educaționale pentru predarea limbii chineze, precum și formarea cadrelor didactice prin programe dedicate.

În aceluiași acord de cooperare, instituțiile de învățământ superior din Moldova vor putea crea programe specializate în domeniul limbii chineze, cu suportul instituțiilor academice din China. Documentul prevede și acordarea de burse pentru studii de licență și master în predarea limbii chineze ca limbă internațională, precum și examinarea posibilității de recunoaștere a certificatului internațional CTCSOL.

Totodată, R. Moldova va sprijini organizarea examenului pentru testarea cunoștințelor de limba chineză HSK, iar cele două părți vor colabora pentru asigurarea calității procesului de predare și pentru promovarea schimburilor culturale și academice, inclusiv participarea studenților din Moldova la competiția „Chinese Bridge”, precum și la tabere de vară și de iarnă în China.

„Ministrul Dan Perciun a reiterat interesul R. Moldova pentru intensificarea parteneriatului, în special în învățământul superior, prin schimb de experiență, inițiative comune și proiecte educaționale în domenii precum agricultura, tehnologia informației, și alte arii strategice. Totodată, ministrul a menționat că una dintre prioritățile Ministerului este internaționalizarea, Moldova fiind deschisă să ofere studenților chinezi oportunități de studii în instituțiile de învățământ superior din țară”, a precizat MEC

În contextul vizitei oficiale în China, Ministrul a participat la 2025 World Chinese Language Conference.