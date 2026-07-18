Accident rutier pe traseul M1. Șoferul a decedat la fața locului

Pe 18 iulie, în jurul orei 05:25, poliția din Hîncești a fost sesizată despre un automobil răsturnat în afara carosabilului, pe traseul M1. Accidentul s-a soldat cu decesul șoferului, în vârstă de 29 de ani.

Preliminar, oamenii legii au stabilit că automobilul de model Opel Corsa, din motive care urmeazǎ a fi stabilite, a părăsit într-o curbă partea carosabilă și s-a răsturnat pe terenul adiacent.

„În urma accidentului, şoferul de 29 de ani a fost proiectat în afara habitaclului și a decedat la fața locului. Expertiza biologică şi cea traseologicǎ vor stabili dacǎ acesta era sau nu în stare de ebrietate și care au fost condițiile în care mașina a derapat de pe traseu”, precizează Poliția.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.