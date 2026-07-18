Cititorul de gardă Gimnaziul din Pistruieni, Telenești: cronica unui concurs contestat

Potrivit Codului Educației al R. Moldova, funcția de director al unei instituții publice de învățământ general se ocupă prin concurs pentru un termen de 5 ani. La expirarea termenului, contractul individual de muncă încetează de drept, iar funcția devine vacantă. Până la organizarea concursului, poate fi numit un director interimar pentru cel mult 6 luni.

La Gimnaziul „Anton Moraru” din satul Pistruieni, raionul Telenești, mandatul directoarei Aurica Bargan a expirat la 12 decembrie 2022. Deși, conform regulamentului, concursul trebuia inițiat cu două luni înainte, anunțul a fost publicat abia la 4 noiembrie 2022. La acel concurs au depus dosarele Aurica Bargan și subsemnatul, Nicolae Florean, director interimar al grădiniței de copii din localitate.

Am contestat legalitatea concursului, deoarece Aurica Bargan exercita funcția de director interimar de mai mult de 6 luni, contrar regulamentului în vigoare.

Noul concurs din 2025

La 3 martie 2025 a fost inițiat un nou concurs pentru funcția de director, avându-i înscriși în competiție pe următorii candidați: Nicolae Florean, Aliona Prodan și Aurica Bargan.

În aceeași zi, împreună cu Vladimir Cărăuș și Andrei Chirița, am adresat o petiție Ministerului Educației, Consiliului Raional Telenești și Direcției Generale Educație Telenești, solicitând neadmiterea Auricăi Bargan la concurs. În acea petiție am arătat că, în perioada în care a condus gimnaziul, Aurica Bargan a emis mai multe ordine de concediere declarate ulterior ilegale de instanțele de judecată, ceea ce a provocat prejudicii financiare importante instituției.

Printre acestea: Ordinul nr. 34 din 18.06.2018 (anulat prin hotărâre judecătorească) a generat un prejudiciu de 74 487 de lei; Ordinul nr. 73 din 05.02.2019, privind concedierea lui Vladimir Cărăuș, anulat definitiv de Curtea Supremă de Justiție, generând un prejudiciu total de aproximativ 366 000 de lei (salarii, contribuții, prejudiciu moral și cheltuieli de judecată), la care se adaugă dobânzi de întârziere estimate la 76 774 de lei; Ordinul nr. 165 din 28.05.2021, privind disponibilizarea mea din funcția de învățător, anulat de Curtea de Apel Chișinău. Și în acest caz instituția a achitat despăgubiri și prejudiciu moral; Ordinul nr. 229 din 26.12.2022, privind concedierea mea pentru pretinse absențe nemotivate, anulat de Judecătoria Orhei, sediul Telenești.

În urma acestor disponibilizări ilegale, valoarea totală a prejudiciilor suportate de instituție depășește suma de 500 000 de lei.

Contestații și acțiuni în instanță

Deși abuzurile comise de directoarea Bargan sunt la vedere, pe 16 mai 2025, Comisia de concurs a admis candidatura acesteia la prima etapă a concursului, în pofida obiecțiilor formulate în petiția colectivă adresată MEC și DGE Telenești.

Din această cauză, am contestat decizia Comisiei de concurs la MEC, invocând prevederile pct. 14 subpct. (11) lit. d) din Regulamentul concursului, potrivit cărora la competiție nu poate participa persoana care a comis abuzuri ce au încălcat drepturile fundamentale ale omului, abuzuri confirmate și sancționate prin hotărâri judecătorești.

Contestația a fost respinsă, iar ulterior am depus acțiune în instanță, solicitând constatarea abuzurilor comise în exercitarea funcției de director; anularea proceselor-verbale ale Comisiei de concurs și ale Comisiei de contestații; excluderea Auricăi Bargan din concurs.

Prin hotărârea din 23 iunie 2026, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a respins cererea, calificând-o drept neîntemeiată.

De ce instanța de judecată neglijează argumentele judiciare anterioare?

Dacă existența unor ordine de concediere anulate definitiv de instanțe și prejudiciile de peste jumătate de milion de lei nu reprezintă motive suficiente pentru încetarea mandatului unui director și pentru neadmiterea acestuia la un nou concurs, atunci care este scopul prevederilor introduse de MEC prin modificările regulamentului din 2025?

Consider că normele privind integritatea și reputația profesională trebuie aplicate în mod egal tuturor candidaților, iar prejudiciile cauzate instituției ar trebui recuperate de la persoanele responsabile, nu suportate din bugetul public, în detrimentul elevilor și al comunității.

Stadiul actual al concursului rămâne incert. La 16 și 29 mai au avut loc primele două etape ale concursului, cea de-a doua presupunând testarea managerială și profesională. Cea de-a treia etapă nu a fost încă organizată, din cauza litigiilor și contestațiilor aflate în desfășurare.

De fapt, problema nu este doar concursul pentru funcția de director, ci respectarea legii, protejarea drepturilor angajaților și recuperarea prejudiciului de peste jumătate de milion de lei suportat de instituția publică în urma unor concedieri declarate ilegale de instanțele de judecată.

Nicolae Florean, satul Pistruieni, Telenești

P.S.

ZdG a contactat-o pe Viorica Zara, șefa Direcției Educație Telenești, solicitându-i opinia privind problemele legate de concursul pentru funcția de director al Gimnaziului din Pistruieni.

„Istoria este foarte lungă. În prezent, funcția de director interimar este deținută de o altă persoană, Ludmila Comerzan, și nu de Aurica Bargan. De altfel, Comisiei de concurs nu i-au fost prezentate acte și argumente ce i-ar interzice Auricăi Bargan să participe la concursul pentru funcția de director al Gimnaziului din Pistruieni. În prezent, suntem în litigiu judiciar și nu putem ști cum vor evolua lucrurile. Concursul a fost contestat în instanță. Vom aștepta o decizie definitivă”, ne-a spus Viorica Zara.