Accesul la educație al persoanelor cu dizabilități. Impactul reglementărilor MEC asupra educației incluzive

Anghelina este o tânără cu dizabilitate fizică ce a absolvit studiile gimnaziale în 2022, dorind să urmeze studiile în domeniul biblioteconomiei. Acest fapt însă nu a fost posibil din cauza unei specificații din certificatul ei de absolvire, care îi permite să fie admisă doar la școlile profesionale, pentru o durată de doi ani.

Elevii care au finalizat studiile gimnaziale după un program educațional individualizat (PEI), al căror certificat de absolvire conține specificația ASG/PEI, își pot continua studiile doar la școlile profesionale, timp de doi ani, potrivit unui ordin al Ministerului Educației și Cercetării, modificat în vara anului 2022.

„Eu sunt mămica unei fete cu dizabilități. Este vorba de Anghelina, care în anul 2022 a finalizat școala cu un certificat specificația ASG/PEI. Anghelina a fost admisă la Colegiul de arte. Ulterior, când au încercat să o introducă în baza de date SIME, nu au putut, pentru că ea deține certificatul pe care îl deține. Astfel, am fost nevoiți să ne retragem actele (…) Problema foarte mare este că părinții nu cunosc aceste detalii”, relatează Ludmila, mama fetei.

Până la modificarea acestui ordin în 2022, elevii care au urmat un program de studii individualizat își puteau continua studiile inclusiv în colegii și centre de excelență. „N-am avut noi sorți de izbândă în urma întrevederii de la Minister. Am decis să ne adresăm la Consiliul de Egalitate”, explică Ludmila. Consiliul pentru Egalitate a constatat faptul că ordinul reprezintă o discriminare directă în procesul de asigurare a accesului la educație al elevilor cu cerințe educaționale speciale.

Ludmila Jalbă este mama Anghelinei Jalbă, un copil cu paralizie cerebrală care a urmat un program de studii individualizat la gimnaziul „Sergiu Moraru” din raionul Fălești. Fata a absolvit școala gimnazială în 2022, anul în care a fost modificat ordinul Ministerului Educației și Cercetării cu privire la organizarea și desfășurarea Concursului de admitere la programele de formare profesională tehnică. După absolvire, fata a depus actele la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca, fiind admisă la programul Biblioteconomie şi asistenţă informaţională. Atunci când reprezentanții colegiului au încercat să o introducă pe Anghelina în baza de date SIME (Sistemul Informațional de Management în Educație), nu au reușit din cauza certificatului de studii cu seria specifică ASG/PEI pe care îl deținea.

„Cum am descoperit noi noua modificare? Eu sunt mămica unei fete cu dizabilități, este vorba de fetița mea, Anghelina, care în anul 2022 a finalizat școala cu un certificat cu această specificație, ASG/PEI, pentru că ea a învățat după un program educațional individualizat”, spune Ludmila Jalbă.

„Serviciul de Asistență Psihopedagogică (SAP) are menirea nu doar să evalueze și să indice ce fel de program de educație ar fi corespunzător pentru copilul cu dizabilități, dar mai fac și orientare profesională și ghidare școlară. Și iată, la noi, în urma consultărilor, ni s-a spus că putem să facem studii în calitate de bibliotecar. Asemenea specialitate o oferă doar colegiul de arte «Nicolae Botgros» din Soroca. Noi am depus actele acolo. Cei de la colegiu nu au fost atenți, sau poate nici nu erau informați la acea etapă, și au primit-o pe Anghelina, ea a fost admisă. Ulterior, când au încercat să o introducă în baza de date SIME, nu au putut, pentru că ea deține certificatul pe care îl deține. Astfel, am fost nevoiți să ne retragem actele”, povestește mama fetei.

„Problema foarte mare este că părinții nu cunosc aceste detalii, poate nici unii profesori din școli nu cunosc despre aspectul dat. Părinții trebuie să fie informați. Dacă eu aș avea un copil care frecventează școala la etapa actuală, n-aș mai accepta să fie încadrat în grupa copiilor cu cerințe educaționale speciale, pentru că eu știu că asta nu are o finalitate bună pentru copilul meu, care deja a frecventat nouă clase”, declară Ludmila Jalbă.

Ce presupune programul educațional individualizat (PEI)?

Programul educațional individualizat (PEI) este un plan de acțiuni care vine să răspundă necesităților specifice ale elevului în organizarea procesului educațional prin adaptări curriculare, scopul programului fiind facilitarea incluziunii educaționale a copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES). Potrivit UNICEF, cerințele educaționale speciale sunt: tulburările emoţionale (afective) şi de comportament; tulburările de limbaj; dificultăţile de învăţare; întârzierile/dizabilitatea mintală/dificultăţile severe de învăţare; dizabilităţile fizice/neuromotorii; dizabilităţile de văz; dizabilitățile de auz.

„Dacă la un singur obiect copilul este încadrat ca fiind cu cerințe educaționale speciale, oricum, pe certificatul de absolvire este seria specifică ASG/PEI, iar el nu poate accesa ulterior colegii. Adică, un copil cu potențial să facă artă, de exemplu, mergând pe formula asta de program individualizat doar la matematică, deja i se închid toate ușile”, spune Ludmila.

Conform regulamentului, de același program de studii pot beneficia și persoanele care nu au absolvit nouă clase, dar vor împlini 16 ani pe parcursul anului de studii.

„Eu și la grădiniță am dus-o, și mi-am asumat ca Anghelina să meargă la școală, ea era prezentă cu toți copiii la toate orele. Efortul nostru, pe vânt, pe ploaie, să-mi duc copilul cu dizabilități fizice zi de zi la școală, este considerabil, însă la final, situația acestui copil este echivalată cu cea a persoanelor care nu au absolvit nouă clase”, a adăugat aceasta.

Nu toți elevii cu CES au o dizabilitate și viceversa, nu toți elevii cu dizabilitate au cerințe educaționale speciale, conform abordării UNESCO din 1995.

Întâlnirea cu Ministerul Educației și Cercetării: „De ce un coleg de-al meu care a învățat pe 5 poate să meargă la studii, dar eu nu aș putea?”

Ludmila spune că după această experiență a înaintat un demers la Ministerul Educației, sesizând problema care, potrivit femeii, contravine principiilor Codului educației, ce presupun educație incluzivă și egalitate pentru fiecare cetățean al R. Moldova.

„Ordinul acesta, cumva, contravine la ceea ce este stipulat în Сodul educației, pentru că el presupune că toți copiii o să aibă acces egal la educație, indiferent de dizabilități. Și mai este ceva foarte important care este specificat atât în Codul educației, cât și în Convenția ONU privind drepturile copiilor și Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități – că va fi valorificat potențialul maxim al copilului. Cumva, acest regulament nu permite copilului să-și valorifice potențialul maxim.

Noi ne-am adresat, împreună cu grupul de autoreprezentanți, cu un demers la Ministerul Educației și am sesizat că este o asemenea problemă care limitează accesul la educație. Noi considerăm că este o situație discriminatorie în raport cu copiii cu dizabilități sau cei cu cerințe educaționale speciale. Am primit atunci și răspuns înapoi, un răspuns tare vag, precum că ministerul face tot pentru ca copiii să aibă acces la educație și că drepturile copiiilor sunt respectate.”

Ulterior, ea a participat la o întâlnire cu reprezentanții Ministerului Educației, la care a fost prezentă și fiica ei, Anghelina. „Ședința cu ministerul a avut loc pe data de 22 iulie 2024. Am mers cu câțiva reprezentanți ai organizațiilor din domeniu la o discuție cu reprezentanții MEC și acolo iarăși am încercat să discutăm pe cale amiabilă. Le spuneam care este, de fapt, problema noastră. Am vorbit despre cât de important este pentru copii să li se ofere posibilitatea de a-și face studii și în alte domenii, pentru că școala profesională oferă un spectru foarte îngust de profesii. Și Anghelina a participat, a avut oportunitatea să se expună. Anghelina spunea: «De ce un coleg de-al meu care a învățat pe 5 poate să meargă la studii, dar eu nu aș putea?»

Consiliul pentru Egalitate a constatat faptul că ordinul reprezintă o discriminare directă în procesul asigurării accesului la educație al elevilor cu CES

„N-am avut noi sorți de izbândă în urma întrevederii de la minister. Am decis să ne adresăm la Consiliul de Egalitate. În noiembrie 2024, noi am avut ședința de audiere la Consiliul de Egalitate. Pe 22 ianuarie 2025 am primit decizia Consiliului, care confirma că în ordinul MEC nr. 648 din 2022 este constatată discriminare directă”, spune Ludmila.

În decizia Consiliului, în care sunt menționate susținerile Ministerului Educației și Cercetării, se arată că „MEC indică faptul că accesul la educație al persoanelor deținătoare a actului de studii cu seria ASG cu subtitlul Plan educațional individualizat nu este îngrădit, ci este asigurat prin posibilitatea accederii la programe de formare într-o meserie în învățământul profesional tehnic secundar cu o durată de doi ani.”

Decizia Consiliului constată că faptele sesizate reprezintă discriminare directă în procesul asigurării accesului la educație al elevilor cu cerințe educaționale speciale. Chiar și așa, femeia spune că decizia Consiliului are titlu de recomandare, iar dacă ministerul va lua sau nu în calcul aceste recomandări, depinde doar de acesta.

„Temerea noastră este că dacă nu mergem mai departe sau nu mai vorbim despre problema dată, nu se vor schimba prea multe. Noi avem o decizie a Consiliului de Egalitate, dar decizia și recomandările Consiliului nu-s cu titlu obligatoriu de executare, ci doar cu titlu de recomandare. Adică, dacă vrea ministerul să-și revadă politica – ok, dacă nu vrea – nu vrea”, declară Ludmila Jalbă.

Într-un răspuns pentru ZdG, MEC a motivat că prin acest ordin se urmărește asigurarea unei tranziții eficiente a elevilor către următorul nivel de pregătire.

„Prin aceste prevederi se urmărește facilitarea accesului titularilor de certificate de studii gimnaziale cu seria ASG/PEI la programe de formare adaptate capacității lor de a participa plenar la procesul educațional. Totodată, se urmărește asigurarea continuității și dezvoltarea competențelor deja dobândite în învățământul gimnazial, astfel încât elevii să beneficieze de o tranziție eficientă către următorul nivel de pregătire.

Un grup de lucru cu participarea reprezentanților Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, Direcția Învățământ General, Direcția Învățământ Profesional Tehnic analizează situația pentru a identifica soluții optime.”

