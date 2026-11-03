Șefa cabinetului primarului capitalei, mesaj cu acuzații adresat lui Ion Ceban. Vorbește despre presiuni, inclusiv asupra fiului, firma căruia a câștigat în ultimii ani contracte de circa 35 de milioane de lei cu statul, inclusiv cu autoritățile municipale

Tatiana Oboroc, șefa Cabinetului primarului general, fostă șefă a Direcției Generale Protecția Drepturilor Copilului a municipiului Chișinău, a venit cu o serie de acuzații la adresa primarului general al capitalei, declarând că se confruntă „în mod repetat cu presiuni pentru a executa cerințele lui Ion Ceban”. Oboroc a menționat că „nu accept să mi se ceară să închid ochii, să execut indicații pe care le consider incorecte și să tac pentru a-mi păstra funcția.”



Șefa cabinetului primarului capitalei a făcut referire și la faptul că presiunile s-ar răsfrânge și asupra fiului său, firma căruia a câștigat mai multe contracte publice. „Am motive să cred că aceste presiuni au legătură cu faptul că nu a căutat protecția sau „binecuvântarea” primarului. Orice obiecție privind aceste contracte trebuie formulată în scris, documentată și examinată potrivit procedurilor legale. De când dreptul de a munci depinde de acceptul personal al primarului?”, întreabă Tatiana Oboroc.



Deși Tatiana Oboroc nu a oferit nume, datele consultate de ZdG arată că fiul ei, Dinu Oboroc este singurul beneficiar al companiei „Diolsof Cons”. Compania a fost înregistrată în 2024, iar în perioada 2025-2026, a câștigat o serie de contracte publice, atât cu autoritățile centrale cât și cu cele municipale în valoare totală de circa 35 de milioane de lei.



Într-o reacție publică, primarul Ion Ceban a acuzat, fără a oferi detalii, că „unii cred că, dacă vin în funcție și sunt mai aproape de primar, își pot face interesele personale și se pot folosi de funcție pentru a-și face poftele și contracte prin persoane interpuse.” Primarul a mai acuzat că „într-un final, în urma unor audituri interne și evaluări, să fie depistat că unii s-au procopsit cu apartamente, bunuri, cu venituri din suspiciunile în procesele de achiziții și implicări în licitații, în scopuri personale, de milioane.”

„Mă simt intimidată și presată, la fel ca alți colegi”

Într-o postare publicată pe Facebook pe 2 noiembrie, Tatiana Oboroc a lansat o serie de acuzații în adresa primarului capitalei, Ion Ceban, dar și a persoanelor care îl înconjoară.

„Sunt o persoană cu verticalitate. Nu accept să mi se ceară să închid ochii, să execut indicații pe care le consider incorecte și să tac pentru a-mi păstra funcția. Chiar dacă ocup o funcție importantă, de Şefă de cabinet, îmi asum riscul de a fi demisă pentru ceea ce spun public. Funcția nu valorează mai mult decât demnitatea mea”, a acuzat ea. „(…) Din experiența mea în instituție, presiunile nu sunt întâmplări izolate. Ne confruntăm în mod repetat cu presiuni pentru a executa cerințele lui Ion Ceban. Vorbesc despre folosirea resurselor municipale, mobilizarea angajaților la împărțirea ziarelor de partid, utilizarea resursei administrative în interes de partid, promovarea persoanelor obediente și îndepărtarea celor incomode. Vorbesc și despre indicații și presiuni pe care le-am resimțit inclusiv din partea Eugeniei Ceban. În jurul lui Ion Ceban s-a format un cerc de persoane care, în opinia mea, denaturează informațiile, influențează deciziile, promovează interese personale și îi prezintă realitatea așa cum le convine lor. Când un conducător acceptă în jurul său doar oameni care îi spun ceea ce vrea să audă, pierde contactul cu realitatea și cu cetățenii pe care trebuie să îi servească. Dar acest lucru nu îl scutește de responsabilitate. Un conducător răspunde pentru oamenii pe care îi promovează, pentru indicațiile pe care le dă și pentru practicile pe care le tolerează. Personal, mă simt intimidată și presată, la fel ca alți colegi. Sunt internată în spital de mai bine de o lună. Din informațiile care mi-au fost comunicate, Ion Ceban ar fi intervenit, prin diferite persoane și metode, pentru ca concediul meu medical să nu mai fie prelungit. Aceste informații îmi provoacă temerea că se urmărește revenirea mea la serviciu pentru a putea fi demisă, deoarece nu accept practicile pe care le contest”, a scris aceasta pe Facebook.

Tatiana Oboroc, în prezent șefă a cabinetului primarului general, anterior, între 2022 și 2024, aceasta a deținut funcția de șefă a Direcției Generale Protecția Drepturilor Copilului a municipiului Chișinău. Între 2020 și 2022, aceasta a fost șef adjunct interimar al Direcției Educație, Tineret și Sport Chișinău.

„Aceste presiuni au legătură cu faptul că nu a căutat protecția sau «binecuvântarea» primarului”

Tatiana Oboroc precizează și despre presiuni aduse fiului său, fără a oferi detalii.

„S-a depășit însă orice limită atunci când presiunile au ajuns asupra copilului meu. Ca mamă, îmi voi apăra copilul cu toate puterile. Copilul meu activează în domeniul construcțiilor și are contracte atât cu instituții ale statului, cât și cu municipalitatea. Din ceea ce cunosc, acestea au fost obținute prin proceduri publice și transparente. Cu toate acestea, susțin că au început presiuni pentru rezilierea lor.

Am motive să cred că aceste presiuni au legătură cu faptul că nu a căutat protecția sau „binecuvântarea” primarului. Orice obiecție privind aceste contracte trebuie formulată în scris, documentată și examinată potrivit procedurilor legale. De când dreptul de a munci depinde de acceptul personal al primarului? Există grupuri de lucru, concursuri publice și instituții cu atribuții de verificare.

Aceste contracte au trecut toate filtrele: ANSC, nu au fost contestate de nimeni, Agenția Achiziții Publice, care verifică conformitatea procedurii de achiziție, Trezoreria care nu înregistrează contractul dacă nu sunt respectate toate procedurile. Doar filtrul lui Ceban nu a trecut și asta a deranjat

Dacă sunt nereguli, să fie demonstrate. Dacă procedurile sunt legale, nimeni nu are dreptul să transforme contractele într-un instrument de presiune asupra unei familii. Un contract public nu este o favoare acordată de Ion Ceban. Iar un agent economic nu trebuie să meargă „la poclon” pentru a avea dreptul să activeze.

Sunt lucruri grave, despre care au vorbit și alți colegi. Grav este că angajații ajung să se teamă pentru locul lor de muncă. Grav este că familiile pot rămâne fără servicii sociale. Și mai grav este când copiii cu dizabilități și bătrânii suportă consecințele unor decizii în care interesul electoral ajunge înaintea nevoilor umane”, a scris șefa cabinetului primarului general pe Facebook.

Sursa: Facebook/ Tatiana Arama Oboroc

Firma fiului, zeci de contracte cu statul, inclusiv cu instituții municipale, în 2025-2026

Deși Tatiana Oboroc nu a oferit nume, datele consultate de ZdG arată că fiul Tatianei Aramă-Oboroc, Dinu Oboroc este singurul beneficiar al companiei „Diolsof Cons” . Compania a fost înregistrată în 2024, iar conform informațiilor publice, a avut în 2025 venituri de 9,7 milioane de lei și profit de 3,3 milioane.

În perioada 2025-2026, compania a câștigat o serie de contracte publice, atât cu autoritățile centrale cât și cu cele municipale în valoare totală de circa 35 de milioane de lei, dintre care circa 15 milioane de lei cu instituții din mun. Chișinău. Cei mai mulți bani au ajuns în conturile firmei în 2026.



Cel mai mare contract, în valoare de 3 milioane de lei a fost semnat în iunie 2026 cu Brigada cu Destinație Specială „Fulger” al Inspectoratului General al Poliției pentru „lucrări de resistematizare/reparație capitală a sălii de sport din clădirea situată pe adresa str. Mesager, nr.5/5, mun. Chișinău”.



Topul este completat de două contracte obținute cu instituții municipale: Direcția Educație Buiucani pentru „lucrări de reparații interioare la Liceul M. Marinciuc” pentru 2,14 milioane și Pretura Botanica pentru realibilitarea parcului „Valea Trandafirilor (mentenanța)” – 2,06 milioane de lei.

Vedeți mai jos lista celor mai mari contracte obținute de firmă, conform datelor de pe site-ul Agenției Achiziții Publice. Cinci dintre contracte sunt cu instituții municipale.

Contract de achiziţie 09.06.2026 LP MTender BPDS Fulger a IGP al MAI DIOLSOF CONSSRL Lucrări de resistematizare/reparație capitală a sălii de sport din clădirea cu numărul cadastral 0100518.107.08 situată pe adresa str. Mesager, nr.5/5, mun. Chișinău 3.095.118,20 Contract de achiziţie 08.06.2026 LP MTender DETS Buiucani DIOLSOF CONSSRL Lucrări de reparație interioare la Liceul Teoretic M. Marinciuc 2.146.082,77 Contract de achiziţie 16.06.2026 LP MTender Pretura Botanica DIOLSOF CONSSRL Reabilitarea parcului Valea Trandafirilor (mentenanța) 2.063.567,69 Contract de achiziţie 19.08.2026 LP MTender Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a MAI DIOLSOF CONSSRL Lucrări de reparații curente a blocului administrativ al Sectorului Poliției de Frontieră Cuconeștii Noi din r-nul Edineț, sat. Cuconeștii Noi 2.015.140,20 Contract de achiziţie 16.09.2025 NFP DETS Buiucani Diolsof Cons SRL Lucrări de reparație a șapte grupuri tehnico-sanitare Scoala primara-gradinita „A. Ursu”, str. C. Iesilor, 57/3, instituție din subordinea DETS sect. Buiucani 1.690.006,82 Contract de achiziţie 25.06.2026 LP MTender Pretura sectorului Centru DIOLSOF CONSSRL#1024600078215 Lucrari de amenajare a parcarii, str. Miorita 24 1.533.662,78 Contract de achiziţie 06.10.2026 COP MTender P Ustia Dubasari DIOLSOF CONSSRL Lucrari de reparatie capitala a strazii Alexandru cel Bun din s.Ustia,r-l Dubasari 1.479.820,94 Contract de achiziţie 27.05.2026 LP MTender Liceul Teoretic Spiru Haret Chisinau DIOLSOF CONSSRL Lucrări de reparație a încăperilor din cadrul IP Liceul Teoretic „Spiru Haret”, din str. M. Cebotari, 53, mun. Chisinau 1.384.769,76 Contract de achiziţie 02.06.2026 COP MTender P Danu Glodeni DIOLSOF CONSSRL lucrări de construcție /renovare/ reabilitare a blocurilor sanitare în IP Gimnaziul Danu 1.189.124,23 Contract de achiziţie 26.05.2026 COP MTender IMSP Centrul de Sanatate Edinet DIOLSOF CONSSRL Lucrărilor de reparație interioară a secției fizioterapie, coridorului de la et.2 bloc A1 din incinta IMSP Centrul de Sanatate Edinet str. Independentei nr.81 – repetat 1.176.515,58 Contract de achiziţie 10.08.2026 COP MTender DETS Buiucani DIOLSOF CONSSRL Lucrări de reparație la Liceul Teoretic Ivan Neciui-Levitchi 1.103.638,99 Contract de achiziţie 09.09.2026 COP MTender P Delacau Anenii Noi DIOLSOF CONSSRL Lucrărilor de reparație a sectorului de drum de pe strada Nistrului, satul Delacău, raionul Anenii Noi 1.100.007,36

Reacția Ion Ceban: „Unii cred că, dacă vin în funcție și sunt mai aproape de primar, își pot face interesele personale”

La scurt timp, primarul Ion Ceban a venit cu o reacție la acuzațiile aduse de șefa cabinetului Tatiana Oboroc. El a lansat, la rându-i acuzații, fără a oferi detalii.

„Am tot văzut victimizarea unora, că aș fi dur. Înțeleg toată această denigrare intenționată și făcută la comandă împotriva mea, mai ales într-un an electoral, înaintea alegerilor locale. Ceea ce deja se face deschis. Doar că aduc aminte fiecăruia. Punând pe cineva în funcție, am dat deplină încredere, autonomie și independență.

Dar unii cred că, dacă vin în funcție și sunt mai aproape de primar, își pot face interesele personale și se pot folosi de funcție pentru a-și face poftele și contracte prin persoane interpuse. Ca, într-un final, în urma unor audituri interne și evaluări, să fie depistat că unii s-au procopsit cu apartamente, bunuri, cu venituri din suspiciunile în procesele de achiziții și implicări în licitații, în scopuri personale, de milioane.

Și atunci când îmi sunt aduse probe, documente, audituri care demonstrează neconformități, nu voi tolera. Și cum le spun despre aceste lucruri, se îmbolnăvesc în același minut și se duc pe foi de boală. Cetățenii, locuitorii mi-au dat vot de încredere, iar cel care răspunde public sunt eu, iar eu niciodată nu am pus pe nimeni să favorizeze pe cineva sau să rog altceva decât ca lucrul să fie bine făcut.

Așa cum în alte cazuri, vom depune toate actele la organele competente pe alte 2 cazuri. În rest, haideți, vă rugăm, ca toți cei care astăzi strigați că ceva nu vă place, ați fost bine-mersi cât v-ați folosit și ați fost în funcțiile pe care vi le-am oferit. Cum am aflat că umblați cu șmecheriile și rămâneți fără scaun, brusc ați devenit victime, salvatori și mironosițe.

Da, sunt dur, în interesul oamenilor, al orașului, iar pentru fiecare lucru trebuie să răspund eu, deoarece locuitorii m-au votat pe mine, iar celor care se gândesc că vor lucra în Primăria Chișinău pentru a-și trage foloase le spun ferm: noi nu mergem pe același drum”, a scris primarul general pe Facebook.

O reprezentantă a firmei refuză să discute

Compania „Diolsof Cons” este administrată de Radu Savciuc, cel care reprezintă firma și în cadrul licitațiilor publice. ZdG a încercat să discute cu acesta, dar la numărul de telefon atribuit lui a răspuns o doamnă. Ea ne-a transmis, fără a se prezenta, că „sunt în locul dlui Oboroc și în locul dlui Savciuc și nu dăm nicio informație”.