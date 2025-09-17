A mai rămas o zi pentru ca candidații să solicite modificări în listele de candidați la alegerile parlamentare din 28 septembrie

18 septembrie 2025 este ultima zi în care candidații pot solicitata schimbări în listele de candidați înregistrate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, anunță miercuri, 17 septembrie, Comisia Electorală Centrală (CEC).

Conform prevederilor legislației electorale, partidele politice și blocurile electorale au dreptul să solicite, cel târziu cu 10 zile înainte de ziua alegerilor, efectuarea următoarelor modificări în lista de candidați: schimbarea locului de ordine sau excluderea (retragerea) candidatului de pe lista înregistrat și retragerea întregii liste de candidați.

De asemenea, candidații independenți pot să-și retragă candidatura, prin depunerea unei cereri personale la CEC

„De reținut că urmare a oricărei modificări în lista de candidați, se va ține cont de respectarea cotei de gen de 40% pentru ambele sexe, iar poziționarea în liste a candidaților se va face conform formulei: minim 4 candidați la fiecare 10 locuri”, a precizat CEC.

Astfel, Comisia, în cel mult 5 zile de la data depunerii cererii, adoptă hotărârea privind modificarea listei de candidați a concurentului electoral solicitant.