O clădire rezidențială din Wyryki, în voievodatul Lublin al Poloniei, a fost lovită nu de un fragment de dronă, ci de o rachetă interceptoare lansată de un avion de vânătoare F-16, a declarat Tomasz Siemoniak, ministru și coordonator al Serviciilor de Informații Poloneze. „Totul indică faptul că a fost o rachetă lansată de aeronavele noastre în apărarea Poloniei, în apărarea patriei noastre, în apărarea cetățenilor noștri”, a declarat acesta. Ministrul a adăugat că armata poloneză va acoperi pagubele aduse proprietarilor de case, scrie The Moscow Times.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk, la rândul său, a declarat că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru pagubele aduse clădirii din Wyryki, deoarece a orchestrat provocarea cu drona. „După finalizarea anchetei, serviciile relevante vor informa publicul, guvernul și președintele despre toate circumstanțele incidentului”, a remarcat Tusk. Surse de la Rzeczpospolita au relatat anterior că o rachetă poloneză a lovit clădirea în timpul incursiunii dronei în Polonia. Una dintre ele a clarificat că era vorba de o rachetă aer-aer AIM-120 AMRAAM. După lansare, aceasta a întâmpinat o defecțiune a sistemului de ghidare. „Din fericire, nu s-a armat și nici nu a explodat deoarece dispozitivele de siguranță cu siguranțe au fost activate”, a declarat sursa publicației.

În noaptea de 10 septembrie, 19 drone au intrat în spațiul aerian polonez. Acest lucru s-a întâmplat în contextul unui atac aerian rusesc masiv asupra Ucrainei. Avioane de luptă NATO au fost desfășurate pentru prima dată pentru a intercepta dronele. Epava a 17 drone a fost găsită ulterior în Polonia. Polsat News a relatat că fragmente dintr-una dintre ele au căzut pe o clădire rezidențială din Vyryki, avariind acoperișul și o mașină din apropiere.

Ministerul rus al Apărării a declarat că „nu plănuia” să atace ținte pe teritoriul polonez. Ministerul de Externe a negat însă implicarea Moscovei în incident, menționând lipsa dovezilor că dronele erau rusești.

Ca răspuns la încălcarea spațiului aerian, Varșovia a invocat articolul 4 din Carta NATO, care prevede consultări în cazul unei amenințări la adresa securității. Pe 12 septembrie, alianța a lansat Operațiunea Easternguard pentru a consolida apărarea flancului estic, iar președintele polonez Karol Nawrocki a semnat un permis pentru ca trupele NATO să rămână pe teritoriul polonez ca parte a operațiunii. Tusk a menționat că „o linie a fost depășită” și țara este acum „mai aproape de un conflict militar decât oricând de la al Doilea Război Mondial”.