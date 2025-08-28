A fost lansată platforma eConsulat, care va permite accesul online la servicii consulare. Platforma va fi pilotată în mai multe misiuni diplomatice

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță despre lansarea platformei eConsulat, care va permite accesul online la servicii consulare, indiferent de locația utilizatorului, și va permite urmărirea a stadiului solicitărilor, se arată în comunicatul de presă al MAE.

Potrivit ministerului, platforma eConsulat digitalizează și automatizează procesele consulare, reducând timpul de procesare, eliminând erorile și facilitând interacțiunea cetățenilor cu serviciile publice.

Platforma va fi disponibilă, în prima fază, în următoarele misiuni diplomatice:

• Ambasada R. Moldova în Ucraina, Canada, Grecia, Cipru, Emiratele Arabe Unite;

• Ambasada R. Moldova în Regatul Spaniei și Consulatul General la Barcelona;

• Reprezentanța Permanentă a R. Moldova pe lângă ONU la Geneva;

• Consulatul General la Iași și Istanbul;

• Consulatul General la Sacramento (SUA).

Servicii disponibile prin eConsulat:

• Digitalizate (cu semnătură electronică): titlu de călătorie, cazier judiciar, solicitarea de acte și certificate din Moldova.

• Parțial digitalizate (necesită prezență fizică la misiune): supralegalizare, procuri, acte notariale, legalizarea semnăturilor.

• Cetățenii fără semnătură electronică pot crea un cont pe platformă și pot solicita servicii parțial digitalizate, programând vizitele în avans.