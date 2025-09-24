A fost demarată procedura de evaluare externă pentru avocatul Radu Jigău, candidat pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție

Astăzi, 24 septembrie, Comisia de Evaluare a Judecătorilor l-a notificat pe avocatul Radu Jigău, în calitate de candidat la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ), cu privire la inițierea procedurii de evaluare externă a integrității, se arată într-un comunicat de presă emis de Comisia Vetting.

Prin această notificare, Comisia a solicitat candidatului să depună declarația de avere și interese personale, cu date actualizate pentru ultimii 5 ani, incluzând și cheltuielile aferente, chestionarul de etică, precum și declarația privind lista persoanelor apropiate care activează sau au activat în ultimii 5 ani în sistemul judecătoresc, în procuratură sau în serviciul public. Documentele trebuie completate și transmise Comisiei în termenul legal stabilit, nu mai târziu de 10 de zile de la data solicitării.

Comisia de Evaluare scrie că notificarea marchează prima etapă a evaluării, prin care Comisia obține informațiile primare de la subiectul evaluării. Ulterior depunerii documentelor inițiale, va urma etapa de colectare a informațiilor suplimentare relevante pentru evaluare.

Conform sursei citate, evaluarea candidatului la CSJ, Radu Jigău, se va desfășura conform criteriilor de integritate prevăzute de Legea nr. 65/2023, iar perioada de evaluare cuprinde peioada intre anii 2013 și 2024.