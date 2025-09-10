A fost aprobat un Regulament sanitar nou pentru apa potabilă aliniat la standardele europene

Un Regulament sanitar privind materialele și substanțele care intră în contact cu apa potabilă și metodele de testare a fost aprobat miercuri, 10 septembrie, în ședința de Guvern. Potrivit Ministerului Sănătății, proiectul urmărește protejarea sănătății populației prin asigurarea calității și siguranței apei potabile și alinierea cadrului național la standardele Uniunii Europene.

„Până acum, materialele și substanțele utilizate în contact cu apa potabilă nu erau reglementate sanitar, iar acest lucru permitea plasarea pe piață a unor produse neconforme, cu potențial de eliberare a substanțelor chimice toxice, dezvoltarea microbilor sau modificarea proprietăților apei (miros, gust, culoare)”, susține Ministerul.

Astfel, Regulamentul se aplică tuturor materialelor care pot intra în contact direct cu apa potabilă, cum ar fi: materiale plastice, hârtie și carton, ceramică și sticlă, lemn și cauciuc, ceară și silicon, metale și aliaje.

Principalele prevederi ale Regulamentului sunt:

stabilirea standardelor pentru materialele utilizate în contact cu apa potabilă, inclusiv liste de substanțe autorizate și limite maxime admisibile;

implementarea metodelor armonizate de testare;

introducerea unui proces obligatoriu de notificare pentru operatorii economici și verificarea conformității de Agenția Națională pentru Sănătate Publică;

crearea unui mecanism de inspecții și monitorizare post-piață pentru materialele introduse pe piață și sprijinirea producătorilor autohtoni pentru accesul la laboratoare acreditate.

„Aplicarea acestor acțiuni va contribui la reducerea riscurilor de contaminare a apei, scăderea cazurilor de îmbolnăviri asociate consumului de apă neconformă și creșterea încrederii cetățenilor în calitatea apei de la robinet”, a menționat Ministerul Sănătății.

Totodată, Regulamentul va facilita accesul echitabil la apă curată și sigură, în special pentru comunitățile rurale și dezavantajate.