69 de candidați fac „Moldova Mare” a Victoriei Furtună: printre ei, și avocatul care a cerut ca președinta Sandu să efectueze o expertiză psihiatrică

Pe lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, din partea Partidului Politic „Moldova Mare” se regăsesc 69 de nume. În capul listei este lidera formațiunii, fosta candidată la prezidențiale susținută de rețeaua lui Ilan Șor, Victoria Furtună. În aceeași listă, pe a 11-a poziție, se regăsește Igor Hlopețchi, avocatul care a cerut ca președinta Sandu să efectueze o expertiză psihiatrică „și să fie internată pentru supraveghere timp de 90 de zile”. Victor Stepaniuc, fost deputat, se prezintă drept prezentator de emisiuni și se regăsește pe a 23-a poziție.

Potrivit CEC, lista nu respectă cota minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe (minimum patru candidați de același gen la fiecare zece locuri):40,6% sau 28 femei și 59,4% sau 41 bărbați. Toți candidații din listă sunt membri de partid – „Moldova Mare”.

Lista candidaților la alegerile parlamentare din 28 septembrie, depusă de partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, a fost înregistrată vineri, 5 septembrie, în ședința Comisiei Electorale (CEC). Decizia a fost luată însă sub rezerva revocării, dacă lista nu va corespunde unor cerințe prevăzute de Codul electoral.

Pe lista candidaților la funcția de deputat din partea PPMM sunt:

Cine este Victoria Furtună?

După o demisie cu scandal din organele procuraturii, Victoria Furtună, candidată la prezidențiale (in)dependentă de rețeaua lui Șor, s-a vrut președintă de țară. Furtună este prezentată în rețeaua lui Ilan Șor, coordonată de la Moscova, drept candidată susținută de oligarhul care se ascunde de justiție în Federația Rusă. Furtună a negat că ar fi susținută de Șor și a acuzat că „cineva încearcă special să facă unele acțiuni și să-mi distrugă campania electorală”.

Controverse

Demisie cu scandal. În martie 2024, Furtună a demisionat cu scandal de la PA, acuzând presiuni din partea unor instituții publice. Atunci, ea declara că Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și Aparatul Președintelui ar fi lucrat în tandem și ar fi folosit informații denaturate pentru a refuza numirea și promovarea unor judecători, candidaturile cărora au fost respinse anterior de președinta Maia Sandu. Anterior, în luna februarie, Victoriei Furtună i-a fost refuzat accesul la secretul de stat, fiind declarată de către SIS „o amenințare la adresa securității naționale”. Ea acuza că acest fapt s-ar fi produs după ce a inițiat o investigație aferentă „acțiunilor ilegale ale unui grup de persoane care fac dezmăț în sistemul judecătoresc al R. Moldova”. Procuratura Generală anunța, la rându-i, că a deschis un dosar penal, clasat ulterior, după ce s-a constatat că materialele unei cauze penale au fost scurse către anumite canale de Telegram.

Biserica face campanie pentru Furtună. Episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, s-a angajat deschis în luna septembrie să facă campanie electorală pentru candidata la funcția de președinte, Victoria Furtună, deși, conform legii, biserica trebuie să rămână separată de stat și să fie o structură apolitică.

Relația cu gruparea Șor. Deși a fost înregistrată drept candidată independentă, Victoria Furtună a fost afiliată în ultimele săptămâni de campanie grupării controlate de Ilan Șor. Deși Victoria Furtună își anunță întâlnirile electorale pe rețelele de socializare, ZdG a constatat în cadrul investigației „În slujba Moscovei” că la întâlnirile ei sunt mobilizați, prin intermediul chaturilor de pe Telegram coordonate de gruparea lui Ilan Șor, oameni din rețeaua lui Ilan Șor. În aceeași investigație, oamenii lui Șor se așteaptă la excluderea ei din cursă și spun că au „rezerve” pe care le vor anunța mai târziu, cu doar o zi înainte de alegeri. Furtună neagă că ar fi susținută de Șor și acuză că „cineva încearcă special să facă unele acțiuni și să-mi distrugă campania electorală”.

Furtună a instrumentat dosarul penal în care deputatele afiliate lui Șor, Marina Tauber și Reghina Apostolova, erau cercetate pentru corupție în cauza penală privind frauda bancară, fiindu-le incriminată comiterea escrocheriei în proporții deosebit de mari și a spălării banilor în interesul unui grup criminal organizat. Ulterior, Furtună și-a retras acuzațiile. Mai mult, o anumită perioadă, Furtună a făcut parte din completul de procurori care instrumenta și dosarul lui Ilan Șor.

