42 de persoane au fost evacuate în urma unui incendiu izbucnit din cauza unei lumânări într-un Centru de plasament din raionul Dubăsari

42 de persoane au fost evacuate de pompieri în urma unui incendiu izbucnit în incinta Centrului de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 20 ianuarie 2026, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:31, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Potrivit primelor informații, flăcările au cuprins un pat din interiorul unei camere situate la etajul unu al instituției.

„Imediat, la fața locului a fost îndreptat un echipaj de pompieri și salvatori. Ajunși la destinație, aceștia au stabilit că focul a afectat salteaua de pe pat, pe care se afla un pacient imobilizat. În timpul misiunii de lichidare a incendiului, pompierii au evacuat din zona de risc persoana imobilizată la pat, un bărbat în vârstă de 67 de ani. Acesta a suferit arsuri la membrele superioare și inferioare, fiind ulterior preluat de echipajul medical și transportat la spital pentru îngrijiri de rigoare”, a precizat IGSU.

Totodată, angajații IGSU au evacuat din interiorul clădirii 42 de persoane, pentru a preveni intoxicarea acestora cu monoxid de carbon.

Pompierii au reușit localizarea incendiului la ora 5:48 și lichidarea completă la ora 5:57.

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, specialiștii IGSU au stabilit preliminar că incendiul a izbucnit din cauza nerespectării regulilor antiincendiare la utilizarea focului deschis. Bărbatul ar fi lăsat fără supraveghere o lumânare aprinsă pe noptieră, fapt care a provocat aprinderea mobilierului.

„În acest context, persoanele sunt îndemnate să nu lase lumânările și candele aprinse nesupravegheate. Mai mult, acestea trebuie ținute departe de materialele inflamabile, într-un loc sigur unde nu pot fi răsturnate. Totodată, în vederea prevenirii situațiilor de risc se recomandă folosirea unor suporturi stabile din metal pentru lumânări și candele”a îndemnat Inspecoratul.

Conform IGSU, în ultimele 24 de ore salvatorii și pompierii au intervenit în 40 situații de risc.