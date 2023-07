28 iulie – ziua în care cantitatea de plastic produsă pe planetă a depășit capacitatea de reciclare

28 iulie este ziua în care cantitatea de plastic produsă în acest an pe planetă a depășit capacitatea anuală de reciclare a acestuia. Ziua internațională a plasticului, stabilită în funcție de evoluțiile din fiecare an, are ca scop sensibilizarea cu privire la relația nocivă a lumii cu plasticul și la eforturile noastre de a-l recicla în mod adecvat. Există o zi a depășirii excesului de plastic pentru fiecare țară, în fiecare an, scrie g4media.ro.

Pentru prima dată, această zi este marcată la nivel internațional de către compania de cercetare Earth Action, cu sediul în Elveția, scrie Euronews.

„Creșterea gradului de conștientizare este unul dintre obiective, dar responsabilizarea și posibilitatea de a acționa sunt, fără îndoială, și mai importante”, a declarat pentru Euronews Green Sarah Perreard, co-director executiv și responsabil cu implicarea părților interesate la Earth Action.

„Nu dorim doar să educăm oamenii cu privire la această problemă, ci dorim ca datele și informațiile din raportul nostru cuprinzător să acționeze ca un instrument pentru a impulsiona schimbările necesare.”

Unele țări sunt capabile să proceseze mult mai mult plastic decât altele. Danemarca are „ziua depășirii” la 26 decembrie, deoarece este o țară care gestionează bine deșeurile de plastic. Există doar patru zile în care plasticul este risipit în raport cu capacitatea națiunii de a-l recicla. „Ziua de depășire” a Nigeriei este 3 ianuarie, ceea ce înseamnă că, în restul anului, plasticul pur și simplu nu este reciclat sau gestionat și va fi adesea aruncat în mediul înconjurător. În prezent, potrivit Earth Action, 43% din toate deșeurile de plastic generate sunt gestionate greșit. Aceasta reprezintă echivalentul a peste 68,5 milioane de tone de plastic numai în acest an. Aceasta include 420.000 de tone de aditivi chimici eliberați în căile navigabile.

Peste 40 la sută din populația lumii trăiește, începând cu 8 ianuarie 2023, în zone în care cantitatea de deșeuri de plastic generată a depășit deja capacitatea de gestionare a acestora. Materialele plastice nu sunt dăunătoare doar pentru mediu, ci și pentru viețuitoare.

Macroplasticul, tot ceea ce este mai mare de 5 mm, poate provoca încurcarea, rănirea și ingestia la animale. În timp ce microplasticele, cu dimensiuni mai mici de 5 mm, au fost asociate cu efecte cancerigene, disfuncții hepatice și perturbări endocrine – în special dacă conțin substanțe periculoase.

Nici producția de plastic nu pare să încetinească, mai mult de jumătate din toate materialele plastice care au fost fabricate vreodată datând din anul 2000. Se estimează că producția globală de plastic va continua să crească rapid, ajungând la peste 1 miliard de tone până în 2050.

De ce se luptă țările în curs de dezvoltare să proceseze plasticul?

Mulți dintre cei mai mari producători de deșeuri de plastic din lume provin din țările din sudul lumii, în parte pentru că acestea trebuie să preia și să prelucreze deșeurile din țările mai bogate.

„Miliarde de oameni trăiesc fără sisteme adecvate de gestionare a deșeurilor, iar poluarea cu plastic este foarte evidentă în unele părți ale lumii”, explică Dr. Tobias Nielsen, cercetător în domeniul politicilor privind clima și durabilitatea la Institutul suedez de cercetare a mediului.

În prezent, Organizația Națiunilor Unite încearcă să ajungă la un acord asupra unui tratat privind poluarea cu plastic pentru a elimina poluarea cu deșeuri și deșeurile la scară globală.