20 de ani de închisoare pentru tânărul care și-a ucis cu o deosebită cruzime consăteanul, târându-l cu căruța

Tânărul de 27 de ani, originar din raionul Telenești, acuzat de răpire, omor cu deosebită cruzime și atragerea minorilor în activitate criminală, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, anunță marți, 21 aprilie, Procuratura Generală (PG).

Potrivit învinuirii înaintate de către acuzatorii de stat de la Telenești, în noaptea zilei de 5 octombrie 2025, inculpatul, împreună cu un minor de 15 ani, s-au deplasat cu o căruță la domiciliul victimei, aflat într-un sat din raionul Telenești. Minorul a rămas afară, iar al doilea inculpat a scos victima din domiciliu, și acoperindu-i capul cu o perdea, l-a urcat cu forța în căruță.

Ulterior, cei doi au transportat bărbatul într-o zonă de șes din extravilanul localității, unde l-au agresat fizic prin aplicarea de lovituri cu pumnii și picioarele.

Conform învinuirii, aceștia au legat victima cu o sârmă de picior, care au atașat-o la căruță și ar fi târât-o pe o distanță de aproximativ 20 de metri.

„În timp ce victima era încă în viață, inculpații i-au dat foc, cauzându-i suferințe fizice și psihice intense, manifestate prin arsuri extinse ce au afectat circa 40% din suprafața corpului. În urma leziunilor suferite, victima a decedat la fața locului”, a mai adăugat PG.

Sentința poate fi contestată cu apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Cahul.

Totodată, în privința minorului, sentința urmează a fi pronunțată în luna mai 2026.