UPDATE Poliția de Frontieră vine cu o reacție în urma reținerii unui șef din cadrul unui sector al Poliției de Frontieră

UPDATE 14:50 Poliția de Frontieră o venit cu o reacție în urma reținerii unui șef ai unui sector al Poliției de Frontieră.

„Poliția de Frontieră precizează că pe caz este inițiată anchetă de serviciu în vederea elucidării tuturor circumstanțelor. Instituția tratează cu maximă seriozitate astfel de situații și nu tolerează abateri de la legislație sau de la normele de conduită profesională. Integritatea, corectitudinea și profesionalismul rămân valori fundamentale ale instituției noastre”, a scris Poliția.

Știrea inițiale…

Un șef al unui sector al Poliției de Frontieră, care ar fi răpit doi ucraineni sosiți ilegal în R. Moldova și i-ar fi transportat forțat înapoi în Ucraina, peste Nistru, anunță într-un comunicat luni, 8 septembrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

De asemenea, acesta i-ar fi lipsit pe fiecare din ei, în prezența lor, de câte 100 euro din gențile ambilor.

„Urmare a probelor obținute și măsurilor speciale de investigație, pe 5 septembrie, oamenii legii au descins cu percheziții la acesta, de unde au ridicat bunuri ce ar aparține altor cetățeni străini, care anterior au traversat ilegal frontiera de stat și care, la rândul lor, ar fi fost transportați forțat în Ucraina”, a precizat PCCOCS.

În urma reținerii acestuia, angajatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, prin încheierea Judecătoriei Chișinău, pentru continuarea investigațiilor.

Astfel, în continuare, se desfășoară acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigații pentru a fi stabilite toate circumstanțe și tragerea la răspundere a persoanei implicate, timp în care acesta beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii