VIDEO Șefa statului a susținut o conferință cu președintele Ciprului, aflat la Chișinău de Ziua Europei: „Vizita de astăzi este și un prilej de a aprofunda parteneriatul bilateral dintre Moldova și Cipru”

Șefa statului a susținut o conferință cu președintele Ciprului, aflat la Chișinău de Ziua Europei: „Vizita de astăzi este și un prilej de a aprofunda parteneriatul bilateral dintre Moldova și Cipru”
Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a ajuns sâmbătă, 9 mai, de Ziua Europei, în R. Moldova. Acesta a susținut o conferință de presă cu șefa statului, Maia Sandu.
„Domnule președinte, Nikos Christodoulides, bun venit la Chișinău de Ziua Europei. Vizita dumneavoastră vine într-un moment important, Cipru exercită Președinția Consiliului Uniunii Europene, iar R. Moldova este hotărâtă să facă pași fermi pe parcursul european al țării noastre în această perioadă.
R. Moldova sărbătorește Ziua Europei cu convingere, în 1950, Europa abia ieșea din cel mai devastator război din istoria sa. Orașe întregi erau în ruine, milioane de oameni îți pierduseră viața, iar pe continent se instalase o nouă teamă că istoria s-ar putea repeta. În acel moment, oamenii de stat ai generației post-belice au făcut o alegere curajoasă, în loc să perpetueze rivalitățile au ales să construiască împreună. Din acele eforturi s-a născut UE, cel mai de succes proiect de pace, solidaritate și dezvoltare economică din istoria modernă. Faptul că niciun stat membru al UE nu a intrat în război cu un alt stat membru este rezultatul valorilor comune, al regulilor comune, al angajamentului comun pentru pace.
Extinderea UE este un răspuns strategic la amenințările cu care ne confruntăm cu toții. Cipru știe ce înseamnă să fie amenințată suveranitatea și să fie încălcată integritatea teritorială, și știe, de asemenea, ce înseamnă să faci parte dintr-o familie puternică. Apartenența la UE a consolidat stabilitatea țării dumeavoastră și a creat spațiu pentru dezvoltare, chiar și într-un context regional complex. R. Moldova susține ferm independeța, suveranitatea și integritatea teritorială a Ciprului, precum și reunificarea sa în conformitate cu rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU.
Pentru noi, aderarea la UE este cel mai important proiect național de la obținerea independenței. Ne facem treaba, investim în securitatea energetică, reformăm justiția, consolidăm statul de drept, aliniem legislația la standartele europene, ne întărim reziliența în fața amenințărilor hibride și împărtățim această experiență cu partenerii europeni.
Domnule președinte, vă sunt recunoscătoare pentru sprijinul pe care Cipru l-a acordat parcursului nostru de adrerare în această perioadă și sunt încrezătoare că vizita dumneavoastră de astăzi este și un prilej de a aprofunda parteneriatul bilateral dintre Moldova și Cipru”, a declarat Maia Sandu.
„Din iunie 2022 ați înregistrat un progres remarcabil, iar acest lucru este o probă clară a angajamentului R. Moldova”
Dragă Maia, sunt încântat, dar și onorat să fiu azi aici. Este prima mea vizită în R. Moldova și vreau să vă spun că eu acum stau alături de o veritabilă europeană, pentru că președinta Sandu reprezintă reziliența și puterea cetățenilor moldoveni.
Vreau să vă vorbesc din propria noastră experință, călătoria noastră către aderare la UE din 2004 a fost cel ami semnificativ proiect național în toată istoria noastră modernă. Acest proiect a transformat țara noastră, a îmbunătățit calitatea vieții și ne-a ancorat cu farmitate în familia europeană. Acest proiect a adus oportunități, creștere și un spațiu sigur pentru cetățeni.
Din iunie 2022 ați înregistrat un progres remarcabil, iar acest lucru este o probă clară a angajamentului R. Moldova. Obiectivul de bază al Președinției Cipru rămâne deschiderea oficială a capitolelor de negocieri începând cu clasterul nr. 1 chiar în luna iunie.
În paralel cu aceste negocieri, noi suntem concentrați și pe rezultate, care vor aduce un impact imediat pentru cetățenii R. Moldova. Prin intermediul Planului de Creștere al UE ne asigurăm că comunitățile din diferite regiunii ale țării pot să obțină beneficii concrete.
Dragă Maia, cum ați menționat, și relațiile noastre bilaterale se extind, urmare a discuțiilor pe care le-am purtat în Nicosia în decembrie, vreau să anunță că au început negociereile pe Acordul de Securitate Socială și acesta este doar un început”, a afirmat președintele Ciprului.
