VIDEO Șefa statului a susținut o conferință cu președintele Ciprului, aflat la Chișinău de Ziua Europei: „Vizita de astăzi este și un prilej de a aprofunda parteneriatul bilateral dintre Moldova și Cipru”

Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a ajuns sâmbătă, 9 mai, de Ziua Europei, în R. Moldova. Acesta a susținut o conferință de presă cu șefa statului, Maia Sandu.

„Domnule președinte, Nikos Christodoulides, bun venit la Chișinău de Ziua Europei. Vizita dumneavoastră vine într-un moment important, Cipru exercită Președinția Consiliului Uniunii Europene, iar R. Moldova este hotărâtă să facă pași fermi pe parcursul european al țării noastre în această perioadă.

R. Moldova sărbătorește Ziua Europei cu convingere, în 1950, Europa abia ieșea din cel mai devastator război din istoria sa. Orașe întregi erau în ruine, milioane de oameni îți pierduseră viața, iar pe continent se instalase o nouă teamă că istoria s-ar putea repeta. În acel moment, oamenii de stat ai generației post-belice au făcut o alegere curajoasă, în loc să perpetueze rivalitățile au ales să construiască împreună. Din acele eforturi s-a născut UE, cel mai de succes proiect de pace, solidaritate și dezvoltare economică din istoria modernă. Faptul că niciun stat membru al UE nu a intrat în război cu un alt stat membru este rezultatul valorilor comune, al regulilor comune, al angajamentului comun pentru pace.

Extinderea UE este un răspuns strategic la amenințările cu care ne confruntăm cu toții. Cipru știe ce înseamnă să fie amenințată suveranitatea și să fie încălcată integritatea teritorială, și știe, de asemenea, ce înseamnă să faci parte dintr-o familie puternică. Apartenența la UE a consolidat stabilitatea țării dumeavoastră și a creat spațiu pentru dezvoltare, chiar și într-un context regional complex. R. Moldova susține ferm independeța, suveranitatea și integritatea teritorială a Ciprului, precum și reunificarea sa în conformitate cu rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU.

Pentru noi, aderarea la UE este cel mai important proiect național de la obținerea independenței. Ne facem treaba, investim în securitatea energetică, reformăm justiția, consolidăm statul de drept, aliniem legislația la standartele europene, ne întărim reziliența în fața amenințărilor hibride și împărtățim această experiență cu partenerii europeni.

Domnule președinte, vă sunt recunoscătoare pentru sprijinul pe care Cipru l-a acordat parcursului nostru de adrerare în această perioadă și sunt încrezătoare că vizita dumneavoastră de astăzi este și un prilej de a aprofunda parteneriatul bilateral dintre Moldova și Cipru”, a declarat Maia Sandu.