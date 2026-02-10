De Ziua Siguranței pe Internet, Maia Sandu anunță consultări pentru protejarea copiilor online „Internetul nu trebuie să fie un pericol pentru copii”

De Ziua Internațională a Siguranței pe Internet, președinta Maia Sandu a anunțat că va începe o dezbatere cu părinți, profesori, medici, psihologi, reprezentanți ai tinerilor „pentru a găsi cele mai bune soluții pentru siguranța copiilor în mediul digital”.

Șefa statului a declarat că așa cum copiii sunt protejați în viața de zi cu zi, „avem datoria să le asigurăm și online un spațiu sigur”.

„Copiii noștri cresc într-o lume foarte diferită de cea în care am crescut noi. Viața reală, socială, cu prieteni, colegi și familie, este treptat înlocuită cu o viață în rețea — neautentică, fără prezență fizică, fără relații adevărate. Internetul aduce oportunități, dar și riscuri tot mai mari: anxietate, presiune socială, tulburări de somn, conținut dăunător. Tot mai multe dovezi ne arată că situația este alarmantă. Cu toții ne dorim copii sănătoși emoțional, psihic și social, de aceea vom începe o dezbatere serioasă despre siguranța lor în mediul digital, pentru a găsi, împreună cu părinți, profesori, medici, psihologi și reprezentanți ai tinerilor, cele mai bune soluții pentru a reduce riscurile. Așa cum îi protejăm în viața de zi cu zi, trebuie să avem grijă de copii și în sfera virtuală. Internetul nu trebuie să fie un pericol pentru ei, ci un spațiu în care să se poată dezvolta. Responsabilitatea este a noastră, a tuturor”, a declarat președinta Maia Sandu.

Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, anual, în a doua zi de marți a lunii februarie, la nivel global se marchează Ziua Siguranței pe Internet (Safer Internet Day (SID), cu genericul „Împreună pentru un Internet mai bun”. Începând cu anul 2017, Centrul Internațional „La Strada” în parteneriat cu autoritățile relevante, coordonează activitățile de informare și sensibilizare a societății cu privire la diverse aspecte ale siguranței copiilor în mediul online.