19 băieți și 19 fete. 38 de copii s-au născut în prima zi a anului 2026, anunță Ministerul Sănătății

În prima zi a anului 2026, 1 ianuarie, în centrele perinatale de stat și private din R. Moldova au venit pe lume 38 de copii. Dintre aceștia, 19 sunt băieți și 19 – fete. Nașterile au fost monofetale și au decurs fără complicații. Acestea au fost înregistrate atât în municipiul Chișinău, cât și în centrele perinatale din țară, informează Ministerul Sănătății (MS) într-un comunicat.

Cele mai multe nașteri au fost înregistrate în Centrul perinatal de nivelul III din Chișinău – Institutul Mamei și Copilului, unde s-au născut 7 copii, urmat de Spitalul Clinic Bălți – 6 nașteri și de Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” – 5 nașteri, celelalte fiind înregistrate în alte centre perinatale din spitalele raionale și municipale.

„Ministerul Sănătății adresează felicitări familiilor care au întâmpinat noul an cu un nou membru și exprimă recunoștință personalului medical – medici, moașe și asistente – care au asigurat asistența medicală necesară mamelor și nou-născuților în prima zi a noului an.

Ministerul va continua să monitorizeze situația din centrele perinatale și să susțină îmbunătățirea serviciilor de sănătate materno-fetală la nivel național”, subliniază MS.

Potrivit instituției, din totalul nașterilor, șapte au avut loc în patru centre perinatale private din municipiul Chișinău.