În România, lupta pentru pensiile speciale ale magistraților continuă

După ce, pe 18 februarie, Curtea Constituțională a României a aprobat legea pensiilor magistraților propusă de Guvern, acest fapt însemnând că ea poate fi aplicată, pentru că este constituțională, un grup de magistrați au decis să conteste această decizie a înaltei curți.

Magistrații i-au cerut lui Nicușor Dan să retrimită legea în Parlament. Exact acest lucru îl cer și Curțile de Apel din România. Într-un comunicat de presă comun, cele 15 curți de apel civile și Curtea Militară de Apel i-au transmis deja lui Nicușor Dan acest mesaj și vin cu mai multe argumente scrie euronews.ro.

„Vă adresăm solicitarea ca, în exercitarea atribuţiei dumneavoastră prevăzute de art. 77 alin. (2) din Constituţia României, înainte de promulgare, să apreciaţi asupra oportunităţii de a adresa Parlamentului României o cerere de reexaminare, în ansamblul său, a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (PL-x nr. 522/2025).

Preşedintele României, în cadrul procedurii de promulgare a legii, are obligaţia de a analiza conţinutul normativ al legi şi de a constata dacă au fost respectate prevederile regulamentare, constituţionale sau convenţionale la care România este parte sau dacă interesul public, realităţile sociale, economice sau politice justifică reglementarea adoptată de Parlament şi supusă promulgării”, se arată în comunicat.

Magistrații fac referire la aspecte care țin de „legalitate, deficiențe ale legii legate de conținutul său prin raportare la acte normative interne sau internaționale în vigoare sau aspectele de oportunitate care privesc efectele economice, sociale, de mediu, legislative și bugetare”.

Magistrații mai susțin că efectele legii asupra pensiilor de serviciu ale magistraţilor sunt uriașe și că proiectul introduce modificări substanţiale ale condiţiilor de pensionare şi ale cuantumului pensiei, ceea ce, spun ei, ar afecta direct statutul acestei profesii.

Magistrații susțin că, pentru 45% dintre judecători și procurori, vârsta de pensionar pentru 45% dintre judecători și procurori, vârsta de pensionare nu va crește etapizat, ci va deveni brusc 65 de ani.

După cinci amânări, CCR a decis că noua lege propusă de Guvern, privind pensiile magistraților, este constituțională. Votul celor 9 judecători CCR a fost de 6-3.



