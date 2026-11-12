15 persoane au fost reținute în urma perchezițiilor în două call-centre suspectate de escrocherii cu investiții online

15 persoane, cu vârste cuprinse între 21 și 59 de ani, au fost reținute pentru 72 de ore în urma perchezițiilor desfășurate miercuri, 11 noiembrie, de angajații Direcției de Poliție Chișinău la douǎ call-centre suspectate de implicare într-o schemă de escrocherii cu investiții online, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit informațiilor preliminare, gruparea ar fi activat în mod organizat, fiecare membru având un rol bine stabilit. Activitatea acesteia ar fi fost coordonată de un bărbat de 59 de ani, care ar fi supravegheat activitatea call-centrului și ar fi asigurat funcționarea continuă a schemei infracționale.

Conform IGP, membrii grupării ar fi urmărit obținerea ilegală de bani de la persoane preponderent din state europene, printre care Italia, Franța și Germania.

„Schema ar fi fost pusă în aplicare prin contactarea persoanelor care pierduseră anterior bani în urma unor investiții pe diverse platforme financiare. Operatorii le promiteau victimelor că le pot recupera sumele pierdute, însă, pentru inițierea procedurii, solicitau achitarea unor taxe în avans”, a precizat IGP.

Ulterior, sub diferite pretexte, victimele erau determinate să transfere sume tot mai mari de bani, să-și vândă bunurile sau chiar să contracteze credite bancare pentru a putea achita presupusele servicii de recuperare a investițiilor.

În timpul perchezițiilor autorizate, oamenii legii au ridicat mai multe probe care urmează să fie examinate și care ar putea confirma implicarea persoanelor vizate în activitatea infracțională.

„Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea eventualelor victime și documentarea întregii activități a grupării.”

Cele 15 persoane beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.