Primii pași de combatere a precarității menstruale: „Să nu mai fie o temă tabu în viața noastră”

În R. Moldova, subiectele legate de menstruație încă rămân, în mare parte, tabu, iar în consecință, multe fete ajung să afle adesea într-un mod traumatizant despre aceste procese fiziologice importante.

La nivel mondial, cel puțin 500 de milioane de femei și fete nu dispun de facilități adecvate pentru a se descurca, în mod corespunzător, cu igiena menstruală. Potrivit Băncii Mondiale, facilitățile inadecvate – de exemplu, apa și condiţiile sanitare, în special în locuri publice, cum ar fi în școli, locuri de muncă sau centre de sănătate, pot reprezenta un obstacol major pentru femei și fete.

De rând cu importanța informării la acest subiect, activistele din R. Moldova subliniază exemplele altor țări, care au decis să lupte cu ceea ce se cheamă precaritatea menstruală – situații în care persoanele cu venituri mici nu își pot permite ori nu au acces la produse adecvate de igienă pentru menstruație.

Ziua în care a aflat că are menstruație, nu și ce înseamnă asta, Ecaterina Pitula o ține minte bine până acum. Era la orfelinat, avea 10 ani și participa, împreună cu alți copii, la un campionat de fotbal. Sala de sport era luminată, caldă și plină ochi de spectatori, mai ales copii. Iar pentru că era vorba de campionat național, miza părea pe măsură. În timp ce alerga să-și ajute echipa, o durere stranie a început să îi invadeze corpul. Pe măsură ce minutele treceau, aceasta devenea din ce în ce mai mare.

„Eu nu știam că există acest cuvânt – menstruație. Nimeni nu s-a obosit să-mi explice. Am început să am ceva dureri, să mă simt incomod, dar nu-mi dădeam seama ce e. Apoi a apărut ceva roșu în spate. Am mers la antrenor și i-am spus despre asta. El mi-a dat un tricou să mă schimb și m-a trimis înapoi pe teren”, povestește tânăra.