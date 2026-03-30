Fondatorii submersibilului Titan, ai aplicațiilor globale, investitori și creatori de soluții AI – pe scena Startup Moldova Summit 2026

Ți-ai dori să afli cum o afacere ajunge de la idee – la companie globală? Sau cum reușesc fondatorii să atragă investiții, să scaleze produse tehnologice și să construiască echipe care schimbă industrii întregi? Răspunsurile vor veni direct de la cei care au făcut deja acest lucru, pe scena Startup Moldova Summit 2026 – cel mai important eveniment din Republica Moldova dedicat antreprenoriatului, inovației, tehnologiilor și carierei. Pe 22 aprilie, la Arena Chișinău, fondatori, investitori și lideri din tehnologie din întreaga lume vor împărtăși experiențe reale despre cum se construiesc companii cu impact global.

Printre speakerii confirmați se numără antreprenori care au creat produse folosite de milioane de oameni, investitori care finanțează următoarea generație de startup-uri și experți care ajută companiile să crească la nivel internațional.

Sacha Michaud (Spania) – co-fondator al Glovo

Cu peste 15 ani de experiență în tehnologie, Sacha Michaud a contribuit la dezvoltarea uneia dintre cele mai dinamice platforme de livrare on-demand din Europa și Asia Centrală, prezentă în peste 20 de țări. Modelul de „quick commerce” promovat de Glovo a redefinit modul în care comercianții locali, curierii și consumatorii sunt conectați prin tehnologie. Sub conducerea sa, platforma a atras investiții de aproximativ 1 miliard de euro, înainte de a fi achiziționată. Pasionat de domeniul startup-urilor, în prezent susține fondatorii aflați la început de drum pentru dezvoltarea unor echipe performante.

Massimo Giulio Caterino (Danemarca) – Partner Technology Strategist, Microsoft / Responsabil de strategie tehnologică pentru parteneri, Microsoft

În cadrul Microsoft este strateg tehnologic senior și lucrează cu organizații și companii pentru a accelera transformarea digitală și adoptarea tehnologiilor emergente. Expertiză sa se concentrează pe utilizarea inteligenței artificiale, a soluțiilor cloud și a strategiilor de produs pentru a crea servicii mai simple, mai utile și mai ușor de folosit de către oameni.

Jaïr Halevi (Țările de Jos) – expert internațional în dezvoltarea startup-urilor și cultură organizațională la Miro

Cu o experiență de peste un deceniu în domeniul culturii organizaționale, Jaïr Halevis-a concentrat pe modul în care valorile și relațiile din interiorul unei echipe pot deveni un avantaj competitiv, pot crea echipe care performează și susțin dezvoltarea armonioasă a startup-urilor încă de la început. Acum este responsabil de programele de startup-uri de la Miro – platformă dedicată colaborării între membrii echipei – și coordonează domeniul de cultură organizațională la Pygma VC, accelerator și fond de investiții pentru startup-uri abia create. A povestit despre impactul culturii organizaționale asupra unei companii tinere în volumul său „Advantage: Culture – Make Culture Your Startup’s Competitive Advantage from Day One”. De-a lungul carierei sale, Jaïr a lucrat direct cu peste 1.000 de startup-uri.

Guillermo Sohnlein(Spania) – antreprenor și investitor, membru fondator la Fortivo Holdings LLC

Autor și explorator, cunoscut pentru interesul său constant față de spațiu și oceane, în prezent conduce o organizație care susține inițiativele legate de viitorul explorării spațiale și promovează explorarea planetei Venus ca posibilă destinație a viitorului pentru umanitate. Până acum a contribuit la lansarea a peste zece companii și organizații non-profit dedicate investițiilor în domeniul spațial. A fondat OceanGate, companie devenită cunoscută după implozia submersibilului Titan, un moment istoric tragic, care a ținut prima pagină a ziarelor internaționale. În volumul „Titan Unfinished” relatează povestea creării OceanGate, despre visul explorării extreme și despre tragedia submersibilului Titan, relatată din perspectiva cofondatorului companiei.

Bill Reichert(SUA) – Partener la Pegasus Tech Ventures și Chief Evangelist al Startup World Cup

Cu peste 20 de ani de experiență în venture capital, Bill Reichert este unul dintre cei mai cunoscuți investitori și mentori din Silicon Valley. În prezent este Partener la Pegasus Tech Ventures, unde se concentrează pe investiții în tehnologii de profunzime: inteligență artificială, calcul cuantic, cipuri de nouă generație, știința materialelor și tehnologie medicală. Este, de asemenea, Chief Evangelist al Startup World Cup, cea mai mare competiție de venture capital din lume, cu premii de peste 1,5 milioane de dolari, inclusiv un premiu principal de 1 milion de dolari. A co-fondat Garage Technology Ventures, fond de investiții seed și early-stage, preluat ulterior de Pegasus. Bill a predat la Stanford și Berkeley și este co-autor al ghidului de pitching „Getting to Wow! Silicon Valley Pitch Secrets for Entrepreneurs” o resursă esențială pentru fondatorii care vor să convingă investitorii. De-a lungul carierei sale, a susținut keynote-uri și workshop-uri în întreaga lume.

Ion Guțu (Moldova) – Lovable Ambassador

Creator de produse digitale, este implicat în promovarea tehnologiilor, dezvoltarea comunităților tech și promovarea soluțiilor digitale. Lucrează cu startupuri și companii pentru a transforma ideile în produse digitale funcționale și afaceri online. În calitate de Lovable Ambassador – comunitate suedeză și platformă de inteligență artificială – Ionpromovează dezvoltarea accesibilă de produse cu AI, care le permit fondatorilor să construiască și să lanseze aplicații mai rapid.

Elsa Hyland(Suedia) – Investitoare de tip Angel și consultantă

Investitoare, consultantă și mentoră a companiilor aflate în creștere accelerată, Elsa este recunoscută printre cei mai apreciați 100 de investitori de tip Angel și de impact din Suedia și regiunea nordică. De-a lungul carierei sale a sprijinit numeroase afaceri din întreaga lume, oferindu-le nu doar finanțare, ci și mentorat și ghidare strategică, fiind o voce activă în ecosistemul internațional al inovației.

Alina Kovalchuk(Germania) – Consultantă Linkedin

Alina Kovalchuk este recunoscută la nivel internațional ca fiind în topul celor mai buni mentori Linkedin din lume. Cu o experiență de 15 ani în marketing și formare profesională alături de lideri globali din industrie, acum Alina ajută companiile și angajații să-și îmbunătățească prezența pe LinkedIn, ca să devină o autoritate pe piață și să atragă oportunități reale de business. Este specializată în optimizarea proceselor B2B și în dezvoltarea unor sisteme LinkedIn integrate, de tip „360 de grade”, pentru fondatori și echipe. Alina este specializată în cultivarea unor branduri personale puternice, care să poată scala afacerea și să genereze creștere constantă.

Ethan Mayers(SUA) – Partener de investiții/Venture Partner Fairbridge VC

În activitatea sa, Ethan Mayerssprijină startup-urile aflate în stadii timpurii să atragă capital, să-și definească strategiile de creștere, conectând fondatorii cu rețele de investitori și resurse esențiale pentru scalare. În prezent susține startup-urile aflate în faze timpurii de dezvoltare și consultă executivi din peste 50 de țări. A fost producător TV, apoi a lucrat în domeniul consultanței globale și investițiilor private. Este autorul cărții „The Agile Shepherd ”, în care analizează rolul leadershipului, al inovației și al culturii organizaționale, care ajută o companie să se adapteze și să creascăpe termen lung.

Andrei Dudoiu (România) – CEO SeedBlink

Andrei Dudoiu conduce platforma europeană SeedBlink, dedicată investițiilor în startup-uri tehnologice și managementului de equity. Cu peste două decenii de experiență în sectorul financiar, el a susținut dezvoltarea unor soluții digitale pentru antreprenori și investitori și a facilitat conectarea startup-urilor cu investitori din întreaga Europă.

Laurent Koerge (Germania) – Director de Franciză și Expansiune Bolt

Bolt este platforma europeană de mobilitate care deservește peste 200 de milioane de clienți în peste 50 de țări. Pe parcursul a peste șase ani la Bolt, Laurent a avut un rol esențial în creșterea globală a companiei, de la lansarea în Germania până la coordonarea extinderii în peste 20 de țări noi de pe patru continente. Numai în 2025, a contribuit la lansarea în peste 150 de orașe noi. În prezent, coordonează intrarea pe piețe noi și portofoliul global de francize al Bolt, gestionând parteneriate strategice în Europa, MENA și LATAM.

Aceștia sunt doar câțiva dintre speakerii care vor urca pe scena Startup Moldova Summit 2026 pentru a împărtăși idei ce pot inspira următoarea generație de antreprenori și ghida formarea unor echipa orientate spre inovare.

Voor meer informatie

Mai multe detalii găsiți pe SMS26.md

Despre Startup Moldova

Startup Moldova este fundația care construiește și susține ecosistemul antreprenorial și de inovație din Republica Moldova. Prin programe de suport pentru startup-uri, acces la finanțare, evenimente, parteneriate internaționale și inițiative de politici publice, Startup Moldova conectează fondatori de startup-uri tehnologice, investitori, corporații în jurul unui obiectiv comun: o Moldovă în care ideile bune au resurse și piețe. Startup Moldova Summit este evenimentul principal al ecosistemului al, organizat de Startup Moldova anual cu scopul de a inspira, conecta și susține o nouă generație de antreprenori care construiesc companii globale din Moldova.