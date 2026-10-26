Primul hub european de inovare digitală din Republica Moldova invită IMM-urile, instituțiile publice și autoritățile locale să afle cum pot beneficia de sprijin european pentru digitalizare.

Pe 27 octombrie, la Universitatea Tehnică a Moldovei, are loc Conferința EDIH of Moldova: Digitalizare pentru companii și instituții publice, dedicată soluțiilor de digitalizare, securității cibernetice și oportunităților de dezvoltare. Conferința se adresează antreprenorilor, managerilor de IMM-uri, reprezentanților instituțiilor publice și ai autorităților locale care vor să-și digitalizeze activitatea și caută sprijin concret pentru asta.

EDIH of Moldova face parte din rețeaua europeană a hub-urilor de inovare digitală și funcționează ca un ghișeu unic. O companie sau o instituție găsește aici, într-un singur loc, tot ce îi trebuie pentru transformarea digitală, de la evaluarea nivelului actual și elaborarea unui plan de digitalizare, până la testarea tehnologiilor înainte de investiție, expertiză tehnică, instruirea echipei, utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale, mentorat și consultanță pentru atragerea finanțărilor. Serviciile sunt cofinanțate de Uniunea Europeană.

La conferință, participanții vor afla care dintre aceste servicii li se potrivesc, vor discuta direct cu experții hub-ului și pot face primul pas spre o colaborare. Pentru instituțiile publice, discuțiile se vor concentra pe procese interne mai eficiente, servicii digitale pentru cetățeni și pregătirea proiectelor de transformare digitală.

Programul include prezentări susținute de experți din Republica Moldova și România, paneluri de discuții cu reprezentanți ai instituțiilor statului, ai partenerilor de dezvoltare și ai ecosistemului de inovare, precum și workshopuri practice. Agenda completă este disponibilă aici.

Detalii eveniment

Data: 27 octombrie 2026

Ora: 10:00-16:00

Unde: Universitatea Tehnică a Moldovei, Aula Magna (Cybercor), bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 168, Chișinău

Program și înregistrare: edih.md/ro/evenimente/conference2026

Despre EDIH of Moldova

EDIH of Moldova este primul și în prezent singurul hub european de inovare digitală din Republica Moldova. Este coordonat de Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Inovaționale (ACETI), reunește un consorțiu de 15 parteneri și este cofinanțat de Uniunea Europeană.

Despre Fundația Moldcell

Fundația Moldcell este partener în consorțiul EDIH of Moldova și coordonează direcția de dezvoltare a competențelor digitale în cadrul hub-ului. Are experiență în programe de instruire în competențe digitale, securitate cibernetică și utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale, adaptate pentru antreprenori, angajați, tineri și vârstnici, precum și în proiecte de incluziune digitală și siguranță online. Susținută de Moldcell, Fundația aduce în EDIH of Moldova cunoașterea practică a unei companii de telecomunicații și tehnologie, pusă la dispoziția IMM-urilor și a instituțiilor publice care vor să folosească noile tehnologii cu încredere.