75 de adolescenți din Hîncești, Anenii Noi și Călărași participă la un program de educație sexuală comprehensivă în afara școlii

Asociația Obștească The Moldova Project, cu sprijinul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA Moldova), implementează în perioada iunie–octombrie 2026 „Programul Global al UNFPA privind educația sexuală comprehensivă extrașcolară”, destinat adolescenților din raioanele Hîncești, Anenii Noi și Călărași.

Inițiativa urmărește să ofere adolescenților acces la informații bazate pe dovezi, și să le dezvolte competențele necesare pentru a lua decizii informate privind sănătatea, relațiile interpersonale și propria bunăstare. Totodată, programul contribuie la prevenirea violenței, promovarea egalității de gen și facilitarea accesului tinerilor la servicii prietenoase de sănătate și suport.

În cadrul proiectului, cel puțin 75 de adolescenți cu vârste cuprinse între 12 și 16 ani participă la ateliere de instruire desfășurate pe parcursul a trei zile consecutive. Activitățile sunt construite în conformitate cu standardele și recomandările internaționale privind educația sexuală comprehensivă și utilizează metode interactive de învățare, exerciții practice, discuții facilitate și activități de reflecție adaptate vârstei participanților.

Pe parcursul instruirilor, adolescenții explorează teme precum schimbările fizice și emoționale specifice pubertății, dezvoltarea relațiilor sănătoase, comunicarea eficientă, respectarea limitelor personale, egalitatea de gen, consimțământul, siguranța în mediul online și offline, precum și adoptarea unor comportamente responsabile și non-violente.

Victoria Morozov, Președinta Asociației „The Moldova Project”:

„În cei peste 18 ani de lucru în comunitățile rurale, am înțeles un lucru foarte clar: adolescenții nu au nevoie doar să li se spună ce să facă. Ei au nevoie de un spațiu sigur în care să poată pune întrebări, să fie ascultați și să primească răspunsuri corecte, fără rușine și fără judecată. Atunci când un adolescent înțelege ce se întâmplă cu propriul corp, știe să își stabilească limite sănătoase, recunoaște relațiile toxice și știe unde să ceară ajutor, îi oferim mult mai mult decât informație – îi oferim instrumente care îl vor proteja toată viața. Prin acest proiect ne dorim ca fiecare participant să plece acasă mai informat, mai încrezător și mai pregătit să ia decizii responsabile pentru propria sănătate, siguranță și viitor.”

Un element distinctiv al programului îl reprezintă „Atelierele Curiozității”, sesiuni dedicate întrebărilor pe care adolescenții le au despre corp, relații, sănătatea sexuală și reproductivă și dezvoltarea personală. Într-un cadru sigur și lipsit de judecăți, participanții primesc răspunsuri corecte și bazate pe dovezi, contribuind astfel la combaterea miturilor și dezinformării.

Programul acordă o atenție deosebită prevenirii exploatării și abuzului sexual. Participanții vor învăța să identifice situațiile de risc, să își protejeze limitele personale, să recunoască formele de violență și să știe unde pot solicita ajutor. Prin rețeaua de parteneri locali a organizației The Moldova Project, adolescenții vor fi conectați cu servicii de sănătate prietenoase tinerilor și cu Centrele de Tineret din comunitățile lor, pentru a beneficia de sprijin și după încheierea activităților.

Pentru a susține procesul de învățare pe termen lung, proiectul include tipărirea și distribuirea „Jurnalului Adolescentului”, un material educațional elaborat de UNFPA. Publicația va fi disponibilă în patru versiuni, adaptate vârstei și genului adolescenților, și oferă informații accesibile, exerciții practice și activități de reflecție care îi încurajează să își dezvolte gândirea critică și să ia decizii informate privind sănătatea și bunăstarea lor.

După finalizarea sesiunilor de instruire, proiectul va continua prin activități de follow-up organizate în toate cele trei raioane, care vor permite evaluarea impactului programului și colectarea feedbackului din partea participanților. Totodată, rezultatele și experiențele adolescenților vor fi promovate prin materiale multimedia și povești de succes, pentru a încuraja dialogul public privind importanța accesului tinerilor la informații corecte și servicii de calitate.

Prin această inițiativă, The Moldova Project și UNFPA în Moldova contribuie la dezvoltarea unei generații de adolescenți mai informați, mai încrezători și mai bine pregătiți să ia decizii responsabile pentru propria sănătate, relații și viitor.

Despre organizații:

The Moldova Project (TMP) contribuie la construirea unei societăți în care copiii se dezvoltă armonios, familiile devin reziliente, iar comunitățile se consolidează. Din anul 2008, organizația implementează programe dedicate reducerii vulnerabilității sociale în comunitățile rurale din Republica Moldova, promovând soluții sustenabile care consolidează capacitatea copiilor, familiilor și comunităților de a construi împreună un viitor prosper.

UNFPA în Moldova, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, este prezent în Republica Moldova din anul 1995 și promovează o lume în care fiecare sarcină este dorită, fiecare naștere are loc în siguranță, iar fiecare tânăr își poate valorifica pe deplin potențialul. Organizația activează în domeniile sănătății și drepturilor sexuale și reproductive, dezvoltării și participării adolescenților și tinerilor, egalității de gen, precum și al populației și dezvoltării.

Programul global al UNFPA privind educația sexuală comprehensivă extrașcolară, susținut de Guvernul Norvegiei.