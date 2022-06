VIDEO/ Defrișări fără întocmirea actelor, rude angajate și muncitori impuși să lucreze în gospodăriile șefilor. Dezvăluirile unor actuali și foști angajați de la „Spații Verzi”

Mai mulți angajați și foști angajați ai Întreprinderii Municipale „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” denunță o serie de ilegalități comise de conducerea instituției. Organizarea proastă și activitatea în interese personale în detrimentul interesului public s-au soldat cu tragicul accident din luna mai curent, când un copil a fost omorât după ce craca unui copac a căzut peste el, spun aceștia. Muncitorii spun că au fost impuși să lucreze în gospodăriile șefilor, să facă tăieri fără acte, la indicațiile lor ilegale, precum și să participe la acțiuni electorale ale PDM.

Serghei Carp – frați influenți în perioada guvernării PDM

Serghei Carp a fost numit, în aprilie 2018, șef interimar al „Spațiilor Verzi” și a rămas, ulterior, în funcție cu mandat deplin. După tragicul caz din Parcul „Alunelul” a fost suspendat din funcție, iar ulterior demis.

Serghei Carp are doi frați ce au deținut funcții importante în perioada guvernării lui Plahotniuc.

Iurie, Serghei și Simion Carp

Foști angajați ai întreprinderii municipale susțin că aceștia l-ar fi propulsat la conducerea instituției. Unul dintre ei, Simion Carp, a fost secretar general de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne în Guvernul Filip, când ministru de interne era Alexandru Jizdan. A fost numit în noiembrie 2017, dar și-a depus demisia în iunie 2019, odată cu plecarea PDM de la guvernare.

Publicitate

Al doilea frate al lui Serghei Carp, Iurie Carp, a fost director general al Combinatului de vinuri „Cricova”, numit în mai 2016. A demisionat în ianuarie 2020. Anterior a ocupat mai multe funcții publice.

Directoarea adjunctă, cu mai multe rude în subordine

Directoarea adjunctă pe domeniul finanțelor, Camelia Albu, a fost angajată la „Spații Verzi”, în ianuarie 2019, prin transfer de la „Poșta Moldovei”.

Camelia Albu

În cadrul întreprinderii municipale sunt angajate mai multe rude și persoane apropiate acesteia, inclusiv nașul său de cununie, Victor Andrușca. El este soțul Tamarei Andrușca, fostă președintă a Casei Naționale de Asigurări în Medicină și fostă vicepreședintă a Curții de Conturi în perioada guvernării PDM.

ZdG a scris despre relațiile apropiate pe care aceasta le avea cu fostul lider democrat, oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc. Tamara Andrușca a beneficiat și de o donație de 80 de mii de lei, în 2017, de la fundația „Edelweiss”.

Se taie arborii cu lemn tare, iar cei uscați sunt lăsați

În fâșia forestieră din spatele clădirii, numite Romanița, din capitală, zeci de copaci cu lemn tare au fost tăiați iarna trecută, iar arborii uscați au fost trecuți cu vederea de către angajații întreprinderii municipale „Asociația de gestionare a spațiilor verzi”. Urmele defrișărilor sunt proaspete și se pot vedea și acum, la începutul verii, deoarece multe crengi au fost lăsate în mica poiană care s-a format după defrișări. Lemnul de salcâm a fost, însă, luat.

Vasile Reniță și Nicolae Melnic

Am fost ghidați de către doi foști angajați ai întreprinderii municipale, care au fost demiși la 1 decembrie 2021: Vasile Reniță, fost șef al Secției Defrișare, și Nicolae Melnic, maistru defrișări pe sectorul Ciocana. Ei susțin că au fost demiși ilegal din funcții pentru că s-ar fi împotrivit ordinelor ilegale ale conducerii și au atacat în instanță aceste decizii. Motivul pentru care au fost concediați este defrișarea și curățarea unor arbori afectați de o furtună declanșată pe 29 iulie 2021, fără autorizație de mediu.

Fiecare arbore care a fost inspectat și a primit autorizație pentru a fi tăiat trebuie să fie marcat cu vopsea, ne explică Nicolae, în timp ce inspectăm păduricea din spatele clădirii Romanița. Aici nicio cioată nu are marcajul respectiv. Asta înseamnă că, fie au fost defrișați fără autorizație, fie au fost puși în lista tăierilor de urgență. „Pe hotărâre de Guvern” – lămurește Nicolae Melnic noțiunea de uzanță pe care o folosesc cei de la „Spații Verzi”, cu referire la Hotărârea Guvernului nr. 27 din 19-01-2004 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier şi vegetația forestieră din afara fondului forestier, care permite tăierile de urgență, fără autorizație de la Agenția de Mediu.

Publicitate

Ceea ce e mai grav, atrag atenția foștii angajați, este faptul că tăierea arborilor respectivi, deși aceștia erau doborâți la pământ, nu a fost o urgență în lunile ianuarie-februarie ale acestui an, iar adevăratul motiv este lemnul tare de salcâm, scos ulterior în vânzare.

„Ei au tăiat numai specia tare: carpen, salcâm, ulm. Iar specia moale a fost lăsată”, spune fostul maistru. Totodată, el ne arată că pe cioatele rămase în urma defrișărilor au răsărit lăstari, dovadă că arborii erau verzi, și nu uscați.

„S-au tăiat copaci care în lunile ianuarie-februarie nu erau o urgență, în timp ce trebuia de intervenit în curțile blocurilor, în Parcul „Alunelul”…. Iată, pinul de alături care e mai mult de 80 la sută uscat l-au lăsat. Adică, în mare parte, lemnul moale s-a lăsat. Le trebuia numai lemn tare să defrișeze”, observă Nicolae.

Indicații verbale privind tăieri abuzive din partea conducerii „Spațiilor Verzi”

El a recunoscut că a primit anterior indicații verbale de la conducerea întreprinderii, pentru a tăia copaci fără autorizație. În acest sens, a prezentat niște înregistrări audio ale convorbirilor telefonice pe care le-a avut cu fostul director al întreprinderii municipale, Serghei Carp, dar și cu șeful Secției Inspectorat din cadrul întreprinderii, care decide în privința arborilor care trebuie defrișați sau curățați, Vladislav Vengher.

N. Melnic: „Scuarul de mai la deal de Kaufland? Azi nu lucrez acolo”

S. Carp: „Trebuie de terminat acolo lucrul săptămâna viitoare”

N. Melnic: „A fost Vlad și a mai marcat acolo arbori…”

S. Carp: „Așa cum ți-a spus Vlad, așa… Săptămâna viitoare acolo trebuie de terminat”

N. Melnic: „Dapu nu-i document la ceilalți copaci pe care el i-a marcat…

S. Carp: „Nicolae, o să vii la mine și eu o să-ți dau documentul, documentul e la mine…”

(…)

N. Melnic: „Vlad, eu nu vreau să risc și îți spun așa cum este: poate faci „hotărâre de Guvern” ca să putem arăta copacii ăștia. Că o să bată la ochi și știi că doamna Camelia și așa ne iubește, pe cei de la sectorul de defrișare.”

Publicitate

Vl. Vengher: „Dar eu am fost la doamna Camelia și am vorbit pe tema asta și i-am explicat. Și „hotărâre de Guvern” nu e variantă, nu putem face, Nicolae, pe așa copaci.”

N. Melnic: „Da, dar eu, se primește, că am tăiat fără document. Și acum i-ai dat motiv ei ca pe mine să mă … să-mi zică pe de-a dreptul.”

Vl. Vengher: „Hai că eu am să mă mai ridic la dânsa, o să-i explic…”

N.Melnic: „Spune-i că insist pe „hotărâre de Guvern” ca să pot arăta cubatura. (…) Eu azi am tăiat 32 de copaci, 20 eu pot să-i arăt pe autorizația veche și dă 12 să-i punem pe „hotărâre de Guvern.”

Vl. Vengher: „Dar cu restul ce-o să faci?”

N. Melnic: „Restul nici nu-i tai. Eu nu vreau să risc.”

(…)

N. Melnic: „La scuarul de la Mircea cel Bătrân 29/1, unde lucrez și azi, s-au mai marcat copaci?”

Vl. Vengher: „Da.”

N. Melnic: „Dar document?”

Vl. Vengher: „Eu am mai marcat încă 22 de copaci, dar îi tăiați tot cu autorizația ceea.”

N. Melnic: „Dapu mie nu-mi ajunge. Ei sunt 180 pe autorizație. Eu am tăiat 125 astă vară și ieri am tăiat 35 și mi-au rămas 20.”

Vl. Vengher: „Eu înțeleg, dar eu am fost la director și el a zis: tăiați așa, dar puneți că mai mult lemn v-a ieșit. Și pe urmă, cu turnul, cu chestiile astea, o să facă el cumva …”

N. Melnic: „Eu arăt cubatura, dar nu o să pot arăta copacii pe autorizația asta veche.”

Vl. Vengher: „Apu tu nu-i arăta. Nu-i arăți. Îi pui așa, ca după autorizație, dar masa lemnoasă obținută o pui mai multă”.

Șeful Secției Inspectorat neagă acuzațiile

Am solicitat de la Vladislav Vengher, șeful Secției Inspectorat, o explicație în legătură cu aceste înregistrări. În replică, el a negat faptul că a dat asemenea indicații.

Vladislav Vengher

„Nu am dat indicații. Solicitați să vă arate înregistrările de la început până la urmă, dar nu frânturi care duc lumea în eroare. Referitor la cazul dat s-a expus și Inspecția pentru Protecția Mediului, după ce a examinat plângerea, în care nu a identificat nicio ilegalitate. Dacă mai aveți întrebări, vă rog înaintați demers oficial, eu nu am timp de așa conversații”, a răspuns prin SMS șeful Secției Inspectorat din cadrul „Spații Verzi”.

Referitor la tăierile efectuate în fâșia forestieră din spatele clădirii Romanița, Vladislav Vengher a confirmat că acestea au fost efectuate în iarna acestui an, fiind vorba de „lucrări de curățare a subarboretului și defrișarea arborilor avariați/doborâți din mai multe păduri-parcuri, parcuri ale orașului, în baza actelor de lichidare a avariilor, conform Hotărârii de Guvern nr.27. Totodată, în acea perioada nu se eliberau autorizații de la Agenția de Mediu. În perioada de iarnă (repaus vegetativ) nu pot fi identificați arborii uscați din cauza lipsei frunzișului. Pe lângă aceasta, defrișarea arborilor chiar și uscați, dar dacă ei sunt în picioare (nu sunt prăbușiți), nu e permisă fără autorizație”, a mai menționat el, cu referire la faptul că arborii uscați nu au fost tăiați. „Poate arborii s-au uscat și în primăvara aceasta, eu nu pot cunoaște toate detaliile”, a mai adăugat el, în mesajul transmis ZdG.

Angajații de la „Spații Verzi” – trimiși să lucreze în gospodăriile șefilor

Resursele întreprinderii municipale au fost utilizate și în interesele personale ale fostului director, Serghei Carp, și ale vicedirectoarei de la „Spații Verzi”, Camelia Albu, mai afirmă cei doi foști angajați. Astfel, mai mulți muncitori au fost transportați să efectueze lucrări în gospodăriile acestora, fiind plătiți din contul întreprinderii municipale.

Angajații „Spații Verzi”, muncind în gospodăria lui Serghei Carp

Printre ei – Iosif Frunză, muncitor la defrișare. El a mărturisit, într-o conversație telefonică purtată cu reporterul ZdG, că a fost cu mai mulți colegi de-ai săi să muncească la șefi acasă, atât la casa lui Serghei Carp din Chișinău, cât și la casa mamei Cameliei Albu, în satul Mihăileni, raionul Ungheni.

„Și la Carp am fost de vreo cinci ori, și la doamna Camelia am fost de vreo patru ori la tăiat lemne”

„Eu mă duceam acolo unde mă trimiteau șefii. Și la Carp am fost de vreo cinci ori, și la doamna Camelia am fost de vreo patru ori la tăiat lemne. Eu pot să desenez tot ce am văzut acolo, și toaleta, și găinile unde stau știu, pentru că am fost acolo. Am fost plătit din salariu pentru asta și am fost transportați cu transportul de la „Spații Verzi”. Am fost patru băieți în total, din brigadă. Unul îi făcea soba.

Iosif Frunză

Eu la început nici nu știam la cine lucram, că toți au tăcut. Am aflat în ultima zi, când a venit un vecin și a întrebat de doamna Camelia. Acolo locuiește mama ei.

Și la domnul Serghei Carp am fost prin mai anul trecut. Prima dată, două zile am tăiat lemne, pentru că băieții îi făceau acoperișul. M-am dus cu drujbele de la noi, de la lucru, și am tăiat scândurile, ce mai rămânea de la acoperiș. Și apoi patru zile am cărat gunoiul. Dar dintre toți care am fost, numai eu am recunoscut că am fost, dar restul – nu. Dar dreptatea o să iasă.

Ei nu știu cum să scape de mine, eu le stau ca un nod în gât, pentru că știu toată dreptatea, iar ei îs mincinoși”, a spus Iosif Frunză, pentru ZdG.

Iosif Frunză a mai spus că angajații de la „Spații Verzi” ar fi fost impuși să semneze o solicitare ca Serghei Carp să fie restabilit în funcția de director.

În mai multe plângeri depuse la CNA și la procuratură, precum și la Consiliului Municipal Chișinău și la Primărie, de către cei doi foști angajați, Vasile Reniță și Nicolae Melnic, se mai menționează și alte abateri, precum lucrări efectuate de către angajații de la „Spații Verzi” în gospodăriile unor cunoscuți de-ai șefilor întreprinderii municipale, precum și la câteva baze de odihnă de la Vadul lui Vodă. În acest sens, ei au prezentat traseele înregistrate de GPS-ul instalat pe vehiculele întreprinderii municipale.

Două mașini de lemne pe o singură factură de „creangă”

Lemnul obținut după tăieri este utilizat fie în cadrul întreprinderii municipale, fie vândut unor agenți economici sau angajaților, din contul salariilor. O altă ilegalitate semnalată de către Vasile Reniță este vânzarea unor cantități mai mari de lemne decât cele fixate în acte. Astfel, pe o singură factură pe care era trecută o anumită cantitate de crengi, care sunt mai ieftine, a fost vândută o cantitate dublă de lemn tare, care este mai scump, susține Vasile Reniță, care ne-a și arătat documentul. Potrivit lui, în așa mod ar fi stimulați angajații loiali conducerii de la „Spații Verzi”. Factura nu era completată cu orele și data plecării și sosirii, astfel încât să poată fi utilizată repetat.

Șoferul care a fost angajat de către unul dintre angajații care a cumpărat lemnul la prețul de creangă a confirmat pentru ZdG că a transportat două mașini de lemn pe aceeași factură. „Pe o factură pe care era scris creangă am dus lemne la Doroțcaia, iar a doua zi am dus lemne la Trâmbășeni, tot cu același act, la lucrătorii de la „Spații Verzi”. În factură era scris creangă, da’ eu am încărcat lemne, deși putea să mă oprească poliția pe drum și să mă verifice”, a spus șoferul care s-a prezentat drept Igor.

Participarea angajaților de la „Spații Verzi” la acțiuni electorale ale PDM

ZdG a fost sesizat și de către alți foști angajați, care au semnalat și alte acțiuni ilegale ale conducerii Întreprinderii „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, inclusiv impunerea muncitorilor să participe la acțiuni electorale în susținerea Partidului Democrat, în campania pentru alegerile parlamentare din 2019.

O fostă angajată, care a dorit să-și păstreze anonimatul, a declarat pentru ZdG că a primit asemenea indicații din partea conducerii întreprinderii municipale.

„La împărțit flori, când era Partidul Democrat, m-au trimis cu de-a sila. Atunci am fost, pentru că mă amenințau că o să mă elibereze din funcție. Eu sunt mamă singură, educ un copil minor și aveam nevoie de serviciu”, a spus femeia. Potrivit ei, mai mulți angajați de la „Spații Verzi” au fost impuși să participe la această acțiune electorală. Presa a relatat atunci atunci despre faptul că mai mulți activiști ai PDM au împărțit flori în Chișinău, chiar în ziua alegerilor parlamentare.

Copac tăiat, pentru că acoperea panoul electoral al unui candidat PDM

Constantin Creangă, fost șef al sectorului Ciocana al Capitalei în cadrul întreprinderii municipale „Spații Verzi”, a fost demis la 14 februarie 2020, după ce anterior îi fuseseră aplicate mai multe sancțiuni disciplinare pentru „un comportament ce nu se încadrează în limitele acceptate în colectivul de angajați”.

Constantin Creangă

La 21 octombrie 2021, Judecătoria Chișinău a anulat ordinul de concediere a lui Constantin Creangă și a dispus achitarea sumei de 8.615 lei cu titlu de compensație, însă el a decis să nu mai revină la muncă.

Și el a trimis plângeri la diverse instituții ale statului, în care a denunțat ilegalitățile conducerii de la „Spații Verzi”, inclusiv cu tentă electorală. Constantin Creangă recunoaște că, la indicațiile lui Serghei Carp, în perioada campaniei electorale din 2019, a fost nevoit să taie arborii și crengile unor copaci sănătoși care acopereau un panou electoral al lui Nae-Simion Pleșca, candidatul PDM pe circumscripția 30, ce cuprindea o parte a sectorului Ciocana al municipiului Chișinău.

Alegerile au avut loc pe 24 februarie, indicațiile au fost date pe 4 februarie, iar a doua zi copacii au fost tăiați. Drept dovadă, ne prezintă capturi de ecran cu fotografii și conversația avută cu Serghei Carp.

Constantin Creangă: S-a făcut… Parcă-i liniște și pace…

Serghei Carp: Să fim gata de a da răspuns, dacă o să apară întrebări.

„Am primit mai multe indicații de la Serghei Carp pentru a curăța arborii ce împiedicau ca panourile publicitare să fie văzute. Eu am păstrat discuția pe Viber, în care Carp îmi dădea indicații directe să defrișăm arborii. Am fotografii când arborii erau în fața panoului și cu arborii ulterior defrișați. Recunosc, poate n-am avut destul curaj să refuz îndeplinirea acestor ordine. Dar după atâtea amenințări, atât din partea lui Carp, cât și din partea lui Nae-Simion Pleșca, foarte mulți copaci sănătoși se defrișau fără nicio autorizație de mediu. Acolo nu le trebuia autorizație de mediu. Și așa erau mai multe indicații”, a declarat Constantin Creangă. Pentru legalizarea acestor tăieri a fost utilizată lista de urgență, a precizat el.

Nae-Simion Pleșca: „Este exclus. Sunt sigur că nu s-a tăiat niciun copac”

Am solicitat o replică în acest sens și din partea lui Nae-Simion Pleșca. Fostul candidat PDM a negat că ar fi cerut ca arborii respectivi să fie tăiați.

Nae-Simion Pleșca

„Este exclus. Sunt sigur că nu s-a tăiat niciun copac. Se mai exagerează, probabil, ceva. Nimănui, niciodată, nu am dat nicio indicație, că nu puteam s-o dau. Locurile panourilor nu le-am identificat eu, nu eu le-am purtat grija. Era cineva de la partid care identifica locul, eu aveam alte sarcini”, a declarat Nae-Simion Pleșca pentru ZdG.

Panoul respectiv se află pe strada Voluntarilor. ZdG a fost la fața locului și a constatat că în preajma billboard-ului sunt mai multe adâncituri, dovadă a faptului că mai mulți copaci au fost scoși din rădăcini, după ce au fost tăiați. Arborele a cărui coroană a fost retezată acum trei ani, a dat crengi noi, iar panoul este gol.

Rude ale șefilor – angajate în întreprinderea municipală. „Da, este nașul de cununie. Și care e problema?”

Șefii de la „Spații Verzi” și-au angajat mai multe rude și apropiați în cadrul întreprinderii municipale. Între aceștia – Ruxanda, soția directorului adjunct Andrei Grafov.

Andrei Grafov și soția sa, Ruxanda

În prezent, aceasta nu mai este angajată, dar a fost până în ianuarie 2022. Acest lucru l-a confirmat, pentru ZdG, însuși Andrei Grafov. El nu a dorit să ofere mai multe detalii despre funcția deținută de către soția sa. Potrivit foștilor angajați, ea a lucrat în Secția de producere.

Și directoarea adjunctă în domeniul finanțelor, Camelia Albu, a recunoscut că mai multe rude și persoane apropiate sunt angajate în cadrul întreprinderii. Ea a confirmat pentru Ziarul de Gardă că Victor Adrușca, șeful bazei auto a întreprinderii municipale, este nașul său de cununie, dar nu vede o problemă în acest lucru.

C. Albu: Da, este nașul de cununie. Și care e problema? A falimentat întreprinderea sau a lucrat la indicația mea? Aici nu este conflict de interese, pentru că dumnealui nu se află în subordinea mea. El face parte din Direcția logistică și construcție. Nu avem dreptul să avem rude la lucru? Este interzis undeva?

Camelia Albu și nașii săi, Victor și Tamara Andrușca

ZdG: Sunt situații în care este interzis.

C. Albu: Unde sunt conflicte de interese. Aici eu nu văd.

ZdG: Mai aveți și alte rude în subordine?

C. Albu: Întrebarea e personală … Aveți careva rude, poftim, locuri sunt, veninți, angajați-i.

ZdG: Ei (n.r.: foștii angajați de la „Spații Verzi”) spun că mai sunt oameni apropiați de-ai dumneavoastră aici angajați.

C. Albu: Da, lucrează. N-am ce nega.

ZdG: Dar nu e o favorizare? Pe cât e de corect acest lucru?

C. Albu: Unde am mai activat, chiar și la alte companii – tot cu rudele. Și puteți să-i întrebați, că cei mai pedepsiți au fost ei, pentru că, în primul rând, ei sunt fața care mă reprezintă și de-atâta au fost pedepsiți nemijlocit dumnealor. Cu toții. Inclusiv fini, cumătri, cumnați, cumnate. Au fost. Nu este e negat.

În ceea ce privește acuzațiile că muncitorii de la „Spații Verzi” au lucrat la casa mamei sale din satul Mihăileni, raionul Ungheni, Camelia Albu le-a calificat ca fiind „aberații”, la fel ca și celelalte acuzații privind ilegalitățile din cadrul întreprinderii.

Totodată, ea a negat că angajații din cadrul întreprinderii municipale ar fi fost impuși să participe la acțiuni electorale ale PDM, în cadrul parlamentarelor din februarie 2019. „Eu activez din 2019 (n.r. – de la 10 ianuarie). Absolut deloc nu a fost așa ceva pe perioada activității mele. Până la 2019, nu vă pot spune”.

Serghei Carp: „Nu vreau să comentez aberațiile la așa angajați”

L-am căutat pe Serghei Carp acasă, acolo unde muncitorii de la „Spații Verzi” au spus că au fost duși să lucreze din contul întreprinderii municipale. L-am putut contacta doar telefonic.

„Nu vreau să comentez aberațiile la așa angajați. I-am eliberat din lucru, pentru că au încălcat… ei știu ce au făcut. Nu mai comentez nimic. Pot să se adreseze unde vor, în instanțe… Am înțeles că s-au adresat”, ne-a spus fostul șef de la „Spații Verzi”.

Serghei Carp a mai spus că nu a fost audiat și nici citat de procurori în dosarul intentat după tragicul accident din Parcul „Alunelul”, unde un copil a decedat din cauza unei crăci care a căzut peste el. Potrivit Cameliei Albu, au fost audiați angajații din cadrul Secției Inspectorat a întreprinderii și maiștrii de la defrișare de pe sector.

Foștii și actualii angajați care au acceptat să facă aceste dezvăluiri au depus numeroase plângeri la diverse instituții, începând de la Primăria Capitalei și Consiliul Municipal Chișinău, până la Centru Național Anticorupție și Procuratură. Purtătoarea de cuvânt a CNA, Angela Starinschi, a declarat pentru ZdG că una dintre plângeri pe numele lui Serghei Carp este în examinare și curând urmează să fie luată o decizie.

Ion Ceban: „Prima dată aud”

Am solicitat o reacție din partea primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, referitoare la situația din cadrul întreprinderii municipale. El a declarat că nu cunoaște despre neregulile semnalate de către angajați și foștii angajați de la „Spații Verzi”, deși ei au depus plângeri în adresa municipalității.

Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău

ZdG: Cunoașteți despre aceste ilegalități?

I.Ceban: Pe toate acțiunile pe care avem semnale oficiale sau neoficiale încercăm să intervenim.

ZdG: Ați făcut niște verificări? De exemplu, cum se vinde lemnul sau metalul uzat în cadrul întreprinderii?

I.Ceban: Există responsabili la primărie, ei trebuie să se ocupe de acest subiect.

ZdG: Muncitorii sunt duși la șefi acasă să lucreze. Cunoașteți despre asemenea situație?

I.Ceban: Asta prima dată aud. Dacă aveți semnale foarte clare, chiar vă rog să-mi spuneți despre acest lucru.

ZdG: Cunoașteți că mai multe rude ale șefilor sunt angajați în cadrul întreprinderii „Spații Verzi”?

I.Ceban: Dacă există încălcare de legislație în această privință, atunci să ne comunicați care este, de facto, starea de lucruri. Dacă nu există conflict de interese, nu cred că pot să mă expun. Să se expună juriștii în această privință.

Legat de decesul tragic din Parcul „Alunelul”, Ion Ceban a lăsat să se înțeleagă că, prin demiterea lui Serghei Carp, primăria și-a făcut treaba și a învinuit Ministerul Mediului că nu a operat demisii la Agenția de Mediu. „Noi, deciziile pe care trebuia să le adoptăm la nivelul municipiului Chișinău, le-am luat. Cred că asemenea decizii trebuiau să urmeze și la Agenția de Mediu”, a declarat Ion Ceban.

Luni, 20 iunie, a fost numită o nouă directoare la Întreprinderea Municipală „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”: fosta directoare adjunctă a Agenției „Moldsilva”, Victoria Covali. Ea a declarat că „acest sector înregistrează foarte multe restanțe”.

Publicitate