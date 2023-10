VIDEO „Am semnat acordul într-un bar de lângă primărie.” Un agent economic acuză că mai mulți funcționari ai Primăriei Chișinău l-au impus să diminueze valoarea unui contract cu 3 milioane de lei și că de nouă luni Primăria nu-i plătește peste 20 de milioane de lei

Zeci de utilaje multifuncționale cu accesorii pentru deszăpezire, cosit, măturat sau spălat străzile, în valoare de circa 24 de milioane de lei, sunt depozitate de la sfârșitul anului 2022 într-un depozit al Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”. Tot de atunci, agentul economic îşi cere de la municipalitate banii pentru tehnica livrată, dar fără succes.

Directorul companiei care a obținut dreptul să furnizeze tehnica în urma unei licitații publice acuză că a fost impus în mod ilegal să accepte reducerea prețului contractual cu peste 3 milioane de lei, însă chiar și așa nu și-a primit banii. El spune că a semnat acordul de reducere a prețului „într-un bar de lângă primărie”, iar unul dintre consilierii edilului Ion Ceban s-a implicat direct în negocierea diminuării prețului. Omul de afaceri vorbește inclusiv despre „obratka” cerută după ce a obținut contractele cu autoritățile municipale.

Reprezentanții Primăriei motivează cererea de scădere a prețului prin faptul că agentul economic ar fi încercat să vândă bunurile la prețuri exagerate și susțin că plata întârzie din cauza unor factori obiectivi.

Agent economic: „După ce am câștigat licitația, s-au început discuțiile despre obratkă”

Compania „Aria-Duca” SRL, care îl are în calitate de fondator și administrator pe Victor Duca, a câștigat în 2022, conform datelor Agenției Achiziții Publice (AAP), trei licitații organizate de Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” (AGSV). Duca susține că după ce firma lui a câștigat aceste contracte, i s-ar fi cerut de mai multe ori să plătească „obratkă”.

Victor Duca, fondator și administrator al companiei „Aria-Duca” SRL

„După ce am câștigat licitația, s-au început discuțiile despre „obratkă (retur de bani, n.r.)”. Și nu a cerut doar unul, dar o mulțime de oameni. Cineva îl știe pe nănașul primarului cum că rezolvă sau că doamna Panuș (Elena Panuș, șefa cabinetului primarului capitalei, n.r.) rezolvă, sau că Mitru (Vladimir Mitru, consilierul primarului capitalei, n.r.). Toți rezolvau în felul lor, dar nimeni nu a rezolvat. «Noi am văzut cu cât a intrat în țară și considerăm că prea mulți bani ați câștigat» – asta doamna Gutnic (Irina Gutnic, viceprimara capitalei, n.r.) și Mitru mi-au spus”, susține administratorul de la „Aria-Duca” SRL.

Primul contract între cele două entități a fost semnat la 21 noiembrie 2022, în rezultatul unei licitații demarate la 26 septembrie 2022. Conform contractului, compania privată urma să livreze întreprinderii municipale utilaj multifuncțional în valoare de 23,6 milioane de lei. Marfa urma să fie livrată până la 20 decembrie 2022.

Contractul semnat de „Aria-Duca” SRL și Î.M. AGSV la 21 noiembrie 2022

La 29 noiembrie 2022, AGSV și „Aria-Duca” SRL au încheiat alte două contracte. Obiectul unui contract a fost procurarea de către AGSV a cinci furgonete basculante în valoare de circa 4 milioane de lei. Contractul a fost adjudecat de „Aria-Duca” SRL în urma unei licitații inițiate la 13 octombrie 2022, iar conform clauzelor contractuale, marfa urma să fie livrată până la 15 decembrie 2022.

Contractul semnat de „Aria-Duca” SRL și Î.M. AGSV la 29 noiembrie 2022

Al doilea contract, semnat de cele două entități la 29 noiembrie, prevedea achiziționarea de către AGSV a utilajului multifuncțional cu atașamente de lucru, în valoare de aproape 24 de milioane de lei, compania „Aria-Duca” SRL fiind desemnată câștigătoare a unei licitații anunțate la 26 septembrie 2022. La fel ca și în cazul contractului semnat la 21 noiembrie, utilajul urma să fie livrat până la 20 decembrie 2022. Contractul a fost reziliat ulterior pe motiv că AGSV nu dispune de bani, iar primăria Chișinău nu alocă bani, pentru că finanțează proiectele „prioritare”, conform unei scrisori a AGSV din 26 ianuarie 2023.

„După ce am făcut gălăgie și m-am întâlnit cu Olga Ursu, banii au intrat în cont”

La 30 noiembrie 2022, „Aria-Duca” SRL a livrat către AGSV cinci furgonete basculante. Conform contractului, întreprinderea municipală urma să-i achite acesteia 4 milioane de lei în termen de 15 zile lucrătoare după prezentarea facturii fiscale emise. Agentul economic susține însă că banii au intrat în contul firmei abia pe 22 decembrie, după ce s-a adresat mai multor funcționari din cadrul primăriei Chișinău.

Mașină Piaggio (producător italian de autovehicule, n.r.)

„Eu așteptam banii pe care trebuia să-i primesc de pe Piaggio (producător italian de autovehicule, n.r.), ca să achit devamarea pentru a doua livrare (în baza contractului din 21 noiembrie, n.r.). Între timp, veneau la mine la service câte unul de la Spații Verzi – ba un șofer, ba altul… niște delegați. O persoană a venit la service și a spus: «Cât propui? Pentru că am văzut că ai niște probleme și eu ți le pot rezolva.» A venit banal cum că ceva îi trebuie la service. Am mers la Olga Ursu, viceprimara pe finanțe. Eu încă nu știam ce mișmașuri sunt. Ea a început să-mi spună că eu am trucat licitațiile. Zic: «Nu vă supărați, cum am trucat licitațiile? Eu nu v-am luat toate licitațiile cum ați cumpărat până acum Dacia de la un agent economic.» După ce am făcut gălăgie și m-am întâlnit cu Olga Ursu, banii au intrat în cont. Timp de o oră banii au ajuns la Spații Verzi și de la Spații Verzi au ajuns la mine. Eu am făcut transfer urgent și pe data de 22 decembrie seara noi am ieșit cu tirurile din vamă, iar până la ora 11 noaptea noi am descărcat cele 3 tiruri de marfă (pentru al doilea contract – n.r.) la depozitul Spații Verzi”, spune Victor Duca.

Olga Ursu. Foto: chisinau.md

Olga Ursu a confirmat pentru ZdG că a avut o întâlnire cu Victor Duca, dar spune că nu a intervenit pentru a urgenta achitarea celor 4 milioane de lei.

„Da, am avut o întâlnire, dar nu sunt sigură că dumnealui a fost la sfârșit de an. Nu pot să-mi amintesc cu exactitate. Eu nu am intervenit, pentru că nu sunt responsabilă de domeniul Spații Verzi. Această întreprindere se subordonează viceprimarului de ramură. Eu, ceea ce fac este să respect în conformitate cu legea toate achitările”, spune Ursu.

Consilierul lui Ion Ceban i-ar fi recomandat o întrevedere cu primarul

Oficial, tehnica auto specială în valoare de circa 23,6 milioane de lei a fost livrată către AGSV la 23 decembrie 2022. Și în acest caz, AGSV urma să-i achite banii agentului economic în termen de 15 zile lucrătoare. „Au achitat, dar s-au înrăit foc. Mai mulți mi-au spus că am zgândărit tare problema și nu știu cum voi rezolva cu cele 24 de milioane”, susține directorul companiei private.

Pentru că nu își onora obligațiile de plată, la 27 ianuarie 2023, „Aria-Duca” SRL a somat AGSV printr-o scrisoare să-i achite datoria, plus penalități în valoare de circa 590 de mii de lei – 24,2 milioane de lei în total. În încercarea de a-și recupera banii, Duca spune că la finele lunii ianuarie a avut o întrevedere cu viceprimara Irina Gutnic și consilierul primarului de Chișinău, Vladimir Mitru.

„Proiectul era dirijat de Ilie Ceban, dar a fost preluat de Irina Gutnic și Vladimir Mitru. Prin niște cunoscuți comuni am solicitat întrevedere cu doamna Gutnic. Zic: «Primiți-mă și spuneți-mi ce faceți cu mine. Eu v-am scris somație să-mi achitați marfa, voi nu ați răspuns la somație. La mine vine când unul, când altul și mă întreabă de licitație.» Le-am spus că nu dau la nimeni nicio copeică, dar nu spun nici da, nici nu, pentru că dacă am să spun din start nu, atunci eu nu mai ajung la discuția pe care o aveam. I-am întrebat cum văd ei situația și Mitru mi-a făcut o mișcare, cică să-i spun asta și primarului. Zic: «Chiar neujeli am nimerit eu la Mesia? Dacă trebuie de spus la primar, eu spun, că și în sat se vorbește, dar eu încă la nimeni nu am dat nimic»”, spune Victor Duca.

Irina Gutnic este fosta directoare generală a S.A. „Apă-Canal Chișinău”, numită în funcția de viceprimară a mun. Chișinău în noiembrie 2022, prin dispoziția directă a primarului Ion Ceban, după două tentative eșuate în cadrul CMC. Gutnic și Mitru fac parte din echipa Partidului MAN al edilului Ion Ceban.

Consilierul lui Ceban i-ar fi cerut să diminueze prețul contractual cu 2 milioane de lei

Agentul economic spune că la data de 30 ianuarie a avut o întrevedere și cu edilul Ion Ceban. La discuție au participat și viceprimarii capitalei. Victor Duca susține că după această întâlnire Vladimir Mitru l-a invitat la o cafea și i-a cerut diminuarea prețului contractual pentru tehnica livrată cu 2 milioane de lei.

„«Noi am văzut cu cât a intrat în țară și considerăm că prea mulți bani ați câștigat» – asta doamna Gutnic mi-a spus și Mitru. După ședință mă prinde Mitru afară și-mi spune: «Hai să servim o cafea.» A doua zi ne-am întâlnit la o benzinărie. Mi-a spus că trebuie să diminuez prețul, adică să-l dau în jos cu 2 milioane de lei. Prima întrebare a lui a fost: «Ce reducere poți să faci?» Zic: «Cum? Eu am câștigat, reducere nu pot să fac.» I-am spus că maxim pot să fac un milion de lei. Doar 500 de mii am de plătit penalitate. Mi-a spus: «Nu, tu trebuie să faci diminuare de 2 milioane.» Mi-a spus că o să facem un acord adițional și voi scădea prețul”, spune Duca.

Victor Duca, fondator și administrator al companiei „Aria-Duca” SRL

Omul de afaceri susține că s-a întâlnit cu Vladimir Mitru peste aproape două săptămâni în parcul Valea Morilor, iar consilierul lui Ceban i-ar fi prezentat acordul adițional. Pentru că nu era de acord cu el, Duca spune că nu l-a semnat.

Agentul economic mai spune că ulterior s-a întâlnit cu directorul AGSV, Tudor Gîrbu, pus în această funcție la sfârșitul lunii ianuarie curent, după ce Victoria Covali a fost demisă prin dispoziția edilului.

„El mi-a spus: «Uite, Mitru totul rezolvă, ei pe mine m-au pus aici ca director, dar nu rezolv eu nimic, eu am numai dreptul de semnătură». Zic: «Domnule Gîrbu, voi o să îmi achitați sau nu?» El mi-a răspuns că vor achita atunci când Direcția locativ-comunală le va achita lor”, explică Victor Duca.

Tudor Gîrbu a refuzat să discute cu ZdG. „Eu sunt om nou acolo venit. Până la mine a fost semnat contractul. Eu nu vă pot da multe detalii”, a spus el.

Vladimir Mitru: „Da, am comunicat cu Victor Duca. Da, m-am întâlnit”

Vladimir Mitru admite că a avut mai multe întâlniri cu Victor Duca, dar susține că nu ar fi vorbit vreodată despre relațiile comerciale pe care agentul economic le are cu AGSV.

Vladimir Mitru. Foto: facebook

„Cred că domnul Duca trebuie să se ducă la Procuratura Generală și să depună un denunț către Primărie sau către mine personal, dacă crede că ceva nu a fost corect în raport cu dumnealui sau dacă cineva a greșit în relația cu dânsul. Eu la multe lucruri pot spune da și la multe pot spune nu. Da, am comunicat cu Victor Duca. Da, m-am întâlnit, dar pe subiectul relației comerciale care a fost între Spații Verzi și compania „Aria-Duca” SRL, în persoana lui Victor Duca, eu sunt gata și cred că cel mai corect este să se autosesizeze Procuratura și eu sunt gata să merg la organul de urmărire penală și să răspund la toate întrebările”, a spus Vladimir Mitru.

Viceprimara Gutnic: „Prețul pentru bunurile livrate depășește mult limita bunului simț”

Conform unei înregistrări audio despre care Duca spune că a fost făcută în luna martie curent, Irina Gutnic i-ar fi cerut să diminueze prețul cu 2 milioane de lei, spunând că în caz contrar, contractul va fi reziliat. „Dacă ajungem la un numitor comun, astăzi trebuie să fie semnat acel acord de micșorare a valorii contractului. Suma care s-a propus spre micșorare este ok din toate calculele făcute. Dvs. vă încadrați”, i-a zis Gutnic.

Irina Gutnic. Foto: chisinau.md

Conform înregistrării audio, Gutnic spune că primarul ar fi luat decizia de a rezilia contractul, iar consilierul lui a intervenit. „Domnul primar a luat decizia ca contractul să fie reziliat, deoarece se întrunesc toate condițiile pentru rezilierea contractului. Domnul consilier a intervenit către domnul primar. Urmează să primim răspunsul pentru acceptul de a semna acel acord de diminuare a valorii estimate și a valorii contractului”, spunea Gutnic în acea înregistrare.

Întrebată de avocatul companiei de ce agentul economic ar trebui să diminueze prețul, Gutnic a motivat prin faptul că „prețul pentru bunurile livrate depășește mult limita bunului simț”.

Avocat „Aria-Duca” SRL: Care este motivul legal pentru care ar renunța la o parte din suma contractuală?

Irina Gutnic: Deoarece bugetul municipal nu este un buget propriu și banii trebuiesc cheltuiți eficient, eficace și economic. Este vorba despre prejudicierea bugetului atunci când prețul pentru bunurile livrate depășește cu mult limita bunului simț și limita admisibilă.

Avocat „Aria-Duca” SRL: Să înțeleg că pretenții față de dumnealui legate de prețul ofertat nu sunt, adică el nu este ilegal, dar depășește bunul simț?

Irina Gutnic: Noi acum suntem la interogatoriu sau ce? Camioneta va fi achitată, vor fi achitate și cinci utilaje multifuncționale dacă ajungem la acordul ca valoarea contractului să fie diminuată la 18 milioane și noi începem achitarea. 18 fără TVA.

Agentul economic însă nu a acceptat oferta municipalității.

Victor Duca: „Am semnat acordul adițional într-un bar de lângă primărie”

Administratorul „Aria-Duca” SRL susține că la începutul lunii aprilie partenerul său de afaceri din România, directorul firmei „Aviatech” SRL, a intervenit și a avut o întrevedere cu Irina Gutnic. „Intră el în ședință la primărie și Gutnic îi spune: «Duca nu a vrut să diminueze cu 2 milioane, acum va diminua cu 3. Dacă vrea, semnăm, poftim, dacă nu, luați-vă marfa și sunteți liberi»”, spune Duca.

Agentul economic spune că a semnat acordul adițional doar după ce partenerul lui de afaceri i-a dat asigurări că nu îi va aplica penalități pentru faptul că nu i-a achitat marfa la timp. „Eu nu am fost în primărie. Eu am semnat acordul adițional într-un bar de lângă primărie. L-a adus dumnealui. I l-au dat să-l semnez și să-l ducă înapoi. Iată cum au umilit un investitor din afara țării”, spune Victor Duca.

Acordul adițional dintre „Aria-Duca” SRL și AGSV

Acordul adițional dintre „Aria-Duca” SRL și AGSV a fost semnat la 7 aprilie 2023 și prevedea micșorarea sumei contractului cu 3,2 milioane de lei – până la 20,4 milioane de lei.

Victor Duca spune că la rândul lui, partenerul acestuia din România l-a condiționat prin semnarea unui contract de tip escrow, conform căruia banca intervine ca și intermediar în transferul banilor.

„Contractul prevede că de la primărie vin banii la bancă și banca, în baza acelui contract, îi redirecționează către mine și firma lui. Cu contractul s-a întins încă vreo 2 luni. Pe 14 iulie l-am semnat. După semnare, partenerul îmi spunea: «Vezi că săptămâna viitoare, până marți, va veni prima tranșă de bani.» Eu am plecat în vacanță cam toată luna iulie. Luni – nimic, marți – nimic, miercuri era ziua mea și îmi spuneam că poate vor să-mi facă un cadou. Toată vacanța – nimic. Nimic până pe 10 august. Atunci am decis să pornesc postările mele agresive”, spune Victor Duca.

Irina Gutnic: „Victor Duca a încercat să vândă niște bunuri la prețuri exagerate”

Irina Gutnic a confirmat veridicitatea înregistrării audio și spune că a avut o singură întâlnire cu Victor Duca.

Irina Gutnic. Foto: tribuna.md

„Ne-am văzut o singură dată. Domnul Duca a intrat și eu i-am explicat ce prevede legea 131. Nimic mai mult. Legea 131 nu împiedică diminuarea valorii contractului. Majorarea – da, este interzisă. Diminuarea nu este interzisă. Atâta timp cât s-a constatat că Victor Duca a încercat să vândă niște bunuri la prețuri exagerate în comparație cu cele care sunt pe piață și el a recunoscut acest fapt, municipalitatea nu poate accepta ca să fie o ofertă cu un milion mai mare decât valoarea bunurilor pe piață. Evident că am apărat banii publici și am intervenit și am solicitat sau rezilierea, sau oferirea unei valori reale a bunurilor”, spune viceprimara.

Gutnic susține că s-a adresat la CNA pentru a verifica legalitatea acțiunilor lui Victor Duca și corectitudinea organizării licitației. „Pe marginea acestei proceduri de achiziție publică am sesizat CNA, ca să verifice legalitatea acțiunilor, corectitudinea procedurii și înțelegerile care au avut loc în cadrul acestei proceduri. M-am adresat în luna nu mai știu care – martie, aprilie. Imediat după ce am constatat aceste circumstanțe. Pe calomnie, defăimare la care sunt supusă, am depus două plângeri – una penală și una contravențională. Până nu se vor expune organele competente, propun să nu discutăm la acest subiect”, a spus ea.

Olga Ursu, viceprimara responsabilă de dezvoltarea economico-financiară, admite că reținerea plății către agentul economic s-a făcut deoarece primăria a avut alte cheltuieli prioritare.

„Nu au existat cazuri în care autoritatea publică locală să nu își execute toate obligațiile de plată, doar că există prioritizare, care este generată de lege. Respectiv, noi nu vrem să o încălcăm. Având în vedere că cheltuielile energetice au crescut de 7 ori începând cu iarna trecută, se consumă mult mai multe cheltuieli de întreținere. Investițiile sau plățile investiționale se achită parțial, prioritizând școlile, grădinițele, obiectivele sociale”, spune viceprimara.

Solicitată de ZdG, Natalia Ixari, purtătoarea de cuvânt a Primăriei Chișinău, ne-a spus că primăria nu va comenta acest caz, întrucât instanța de judecată ar trebui să se expună. La 21 septembrie 2023, Primăria mun. Chișinău încă nu-i plătise firmei „Aria-Duca” SRL suma datorată.

La 1 septembrie, administratorul „Aria-Duca” SRL i-a cerut AGSV să-și onoreze obligațiile contractuale și să îi achite banii. Într-un răspuns oferit la 7 septembrie, Tudor Gîrbu scrie că AGSV este în proces de identificare a mijloacelor financiare pentru executarea obligațiunilor contractuale, că tehnica auto este intactă și se află în depozitul AGSV de pe str. Prunului.

La 6 septembrie, Victor Duca a depus o plângere în adresa Centrului Național Anticorupție, în care scrie că mai mulți funcționari din cadrul primăriei Chișinău și AGSV au abuzat de funcțiile lor și l-au impus în mod ilegal să micșoreze cu peste 3 milioane de lei prețul contractual al bunurilor materiale livrate.