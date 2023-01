Fabrica de clone „Ilan Șor pentru popor” și sutele de trolli care-i lustruiesc imaginea

Cel puțin 21 de pagini și peste 100 de profiluri false de facebook îi lustruiesc zilnic imaginea deputatului fugar Ilan Șor, liderul Partidului Șor. Numeroase pagini create în Asia au primit, peste noapte, denumiri și fotografii noi, purtând acum numele și imaginea lui Ilan Șor sau a partidului și televiziunilor acestuia.

Cu mii de euro pompate în postări sponsorizate și cu aportul celor peste 100 de postaci, care comentează, dau like-uri și-i distribuie postările, Ilan Șor capătă în mediul virtual imaginea unui „politician tânăr, iubit de cetățeni, bun manager, om de echipă, căruia îi pasă de popor și de oamenii săraci”.

Suma exactă, cheltuită de Șor pentru a-și sponsoriza mesajele publicate pe paginile de facebook nu poate fi cunoscută exact, deoarece Meta, compania care deține rețeaua de socializare Facebook, publică doar parțial informațiile despre sumele cheltuite pe reclame, iar în unele cazuri, aceste informații nu sunt publicate deloc. Totuși, puținele informații despre reclame disponibile pe unele dintre pagini ne arată că sumele cheltuite sunt cel puțin de ordinul miilor de euro per pagină.

„Ilan Șor pentru popor”

Zeci de postări sponsorizate, publicate de o pagină cu numele „Ilan ȘOR pentru popor”, în care este lăudat Partidul Șor, apar în „feedul” utilizatorilor de facebook din R. Moldova, începând cu luna decembrie a anului trecut.

Cel puțin 13 pagini cu denumirea „Ilan Șor pentru popor” au fost create în ultimele săptămâni. Toate arată identic, având poza lui Ilan Șor și banner în culorile partidului său

Pagina care publică aceste postări are ca poză de profil fotografia lui Ilan Șor, iar drept copertă – o imagine cu simbolurile și culorile Partidului Șor, pe care apare mesajul „Noi lucrăm pentru oameni”, scris în română și în rusă.

ZdG a constatat că, de fapt, există nu doar una, ci nu mai puțin de 13 pagini cu același nume – „Ilan ȘOR pentru popor”, toate redenumite recent. 11 dintre ele arată identic, având aceeași poză de profil și de copertă, astfel încât utilizatorii obișnuiți de facebook nu-și dau seama că postările pe care le văd vin de la pagini diferite.

Cele 13 pagini cu numele „Ilan Șor pentru popor” pot fi găsită după o simplă căutare pe facebook

Examinarea acestor pagini arată că toate au urmat același „traseu”. Au fost create la o dată anterioară, de către administratori din Asia, nu au avut absolut nicio activitate, apoi, pe parcursul lunilor decembrie 2022 și ianuarie 2023 au „adoptat” numele și imaginea lui Ilan Șor și au început să distribuie sponsorizat postări despre proiectele cu care se laudă Partidul Șor, precum parcul de distracții „OrheiLand”, un drum reparat sau o grădiniță renovată.

Spre exemplu, una dintre aceste 13 pagini a fost „rebotezată” în „Ilan Șor pentru popor” pe data de 9 decembrie 2022. Anterior se numea „Stoke 1” și fusese creată pe 6 iulie 2022.

Pe data de 1 ianuarie, la câteva minute distanță, pe această pagină au fost publicate două postări identice. Una nesponsorizată, care a acumulat doar 73 de reacții, și alta sponsorizată, care a adunat peste 5 900 de reacții, peste 1000 de comentarii și 200 de distribuiri.

Accesând biblioteca de reclame a paginii, vedem că aceasta a rulat două postări sponsorizate, adică plătite, pe care facebook le-a șters între timp, pentru că încălcau Politicile de publicitate Meta/Facebook.

Două postări identice, de pe aceeași pagină. Postarea din stânga, sponsorizată, a avut un impact incomparabil mai mare față de cea din dreapta, nesponsorizată

Mai exact, deși era reclamă politică, aceasta nu a fost marcată corespunzător. Datele afișate în biblioteca de reclame a paginii arată că pentru una dintre reclame suma cheltuită a fost de 1000-1500 dolari SUA, iar pentru cealaltă – între 300 și 399 dolari. Mărimea audienței estimate de Meta pentru fiecare dintre cele două reclame atinge un milion de persoane – circa o treime din populația R. Moldova.

Conform informațiilor din biblioteca de reclame a paginii, o singură postare sponsorizată a costat 1000-1500$

Pagina este administrată de persoane din Emiratele Arabe Unite (2), Philipine (2), Vietnam (2), Timorul de Est (1).

Tot cu „fondatori” din Asia sunt și celelalte pagini care acum poartă numele „Ilan ȘOR pentru popor”. Anterior, acestea aveau nume precum Courtney Vaughn, OnlineGrocerybd, ahmad_games4, 7 Eleven’s Slurpees, Jaime Ortiz, Shop Hot, Shop Đẹp.

* Lista cu linkuri active poate fi găsită AICI.

„Ilan Shor pentru Moldova”

La 12 ianuarie trei pagini de facebook anonime, cu nume precum „Cai Thuốc Lá Phạm Bằng”, „Mong to Vu dep116222” și „Andy Carr”, au devenit „Ilan Shor pentru Moldova”.

Două zile mai târziu și o pagină cu numele „Cheryl Littel” a fost, la fel, redenumită în „Ilan Shor pentru Moldova”.

Paginile „Ilan Shor pentru Moldova” au exact aceleași poze de profil și copertă ca și paginile „Ilan Șor pentru popor”

De altfel, pe facebook pot fi găsite peste 200 de pagini cu denumiri identice celor patru (detalii aici, aici, aici, aici), care au fost redenumite în „Ilan Shor pentru Moldova”, semn că toate au fost create „la pachet” de către companii din Asia care prestează servicii de promovare online.

Cele patru pagini publică reclame despre trecerile pietonale iluminate de la Orhei, despre scumpirea, din cauza guvernării, a prețului la gazele naturale sau despre reparația, la inițiativa lui Ilan Șor, a unei grădinițe.

* După apariția acestui articol în ediția printată a ZdG de joi, 19 ianuarie, mai multe reclame au dispărut, inclusiv cele ale căror linkuri le-am publicat mai sus.

Unele dintre aceste pagini au promovat, sponsorizat și concertul din 15 ianuarie de la OrheiLand, dedicat „închiderii sezonului de iarnă”.

Pe afișul promovat se anunța că la concert urmau să cânte interpreții Gabriel Nebunu și Mariana Șura, însă, aceștia au refuzat, într-un final, să participe. De pe scenă prezentatorul concertului a anunțat oamenii prezenți că cei doi artiști au renunțat să cânte în urma „presiunii politicienilor, a guvernării de astăzi”.

Peste 100 de profiluri false care îl laudă pe Ilan Șor

Pe lângă faptul că sunt sponsorizate cu mii de euro, ceea ce le face vizibile unui număr foarte mare de oameni, postările de pe paginile „Ilan Șor pentru popor” și „Ilan Shor pentru Moldova” beneficiază și de „sprijinul” a sute de profiluri false, așa-numitor trolli sau postaci.

ZdG a identificat cel puțin 130 astfel de profiluri false, toate create începând cu luna septembrie 2022, atunci când Partidul Șor a demarat și acțiunile de protest din centrul Chișinăului. Numărul acestor profiluri false, însă, poate fi mult mai mare, deoarece noi am analizat doar câteva postări la care acești trolli au comentat.

* Lista cu linkuri active poate fi găsită AICI.

Toate aceste profiluri de facebook nu au poze reale și nici prieteni. Pozele lor de profil și de copertă sunt preluate de pe internet. Multe dintre aceste profiluri distribuie exclusiv postări ce au legătură cu Partidul Șor, iar altele nu distribuie nimic, misiunea lor fiind doar să comenteze și să reacționeze la postările promovate de paginile afiliate lui Șor.

Stânga: profil fără activitate. Dreapta: profil care distribuie exclusiv postări legate de Partidul Șor.

Pentru a crea impresia că mesajele și ideile promovate de Șor, prin postările de pe aceste pagini, se bucură de susținere, postacii dau like-uri, distribuie postările și plasează comentarii de laudă în adresa lui Șor. Practic, toate postările sponsorizate ale paginilor afiliate lui Șor sunt comentate de unii și aceiași „oameni”, cu aceleași comentarii:

„Vă iubim domnule Șor”, „Șor este un lider adevărat, se vede asta din acțiunile sale”, „Mă uit ce face Șor pe unde conduc primarii din partidul său și deja nu mai e nevoie de alte cuvinte și-i clar de ce se tem cei din PAS”, „Domnului Șor sănătate și putere. A făcut din Orhei o frumusețe de oraș în care și trotuarul e trotuar, și iluminare, și drumul îi drum”, „Cu echipa Șor în fruntea țării avem un viitor prosper garantat”, „Cei de la Șor sunt o mână de oameni în Parlament, dar fac cât toți 100”, „Ce-mi place la Ilan Șor e că el știe a lucra în echipă” etc.

În multe cazuri același comentariu este postat de câteva profiluri diferite.

Comentarii identice, publicate de utilizatori diferiți

Andrei Fornea, expert social media

„Același narativ, distribuit de către diverși utilizatori, demonstrează că există o activitate concertată a acestora. Ce putem face este să nu interacționăm în nici un fel cu aceste comentarii, pentru că, altfel, le oferim o mai mare șansă să devină populare. O soluție mai bună este să raportăm atât comentariul, cât și contul fals. Observăm că după suspendarea licențelor televiziunilor afiliate Partidului Șor, aceștia și-au concentrat eforturile de comunicare, în special pe rețelele de socializare, aici unde informațiile denigratoare sau false pot fi promovate mai ușor, fără consecințe juridice”, afirmă Andrei Fornea, expert social media.

Captură dintr-un chat al membrilor Partidului Șor, în care se discută despre „cei care comentează online”

ZdG a scris anterior, în cadrul seriei de anchete #OrheiLeaks, în care dezvăluiam informații dintr-un telefon care i-a aparținut președintelui raionului Orhei, Dinu Țurcanu, că în unul dintre chaturile membrilor de partid a fost anexat un document numit „Oрганизация диванных войск Оргеева”, în traducere – „Organizația trupelor de pe canapea ale Orheiului”.

În același chat se menționa că documentul conține „lista celor care comentează online”.

Altfel spus, era vorba despre persoanele care răspândesc pe internet tezele cerute de partid, adică exact profilul celor peste 100 de postaci identificați de ZdG.

„Împreună cu TV6.md” și „Primul în Moldova – Первый во всем”

Și două dintre televiziunile afiliate lui Șor se bucură de promovare plătită, prin intermediul unor pagini create în Asia și redenumite recent, exact după modelul paginilor „Ilan Șor pentru popor” și „Ilan Shor pentru Moldova”.

Astfel, la 9 și 10 ianuarie 2023 paginile „Shop Hot”, „Live App” și „Lui, un ragazzo canadese” și-au schimbat numele în „Împreună cu TV6.md”. Cele trei pagini promovează, cu bani, înregistrările video ale unor emisiuni de la TV6.

În alte postări este promovat linkul către transmisiunea live a programelor televiziunii, cu mesajul „TV6.md acum ONLINE”.

Postare sponsorizată, adică plătită, care promovează transmisiunea live pe internet a postului TV6, afiliat lui Șor

Cele trei pagini cu numele „Împreună cu TV6.md” sunt altele decât pagina oficială a televiziunii – TV6 MD, creată în 2018.

Postare sponsorizată în care este promovată transmisia live pe internet a postului de televiziune Primul în Moldova, afiliat Partidului Șor

Tot cu bani, prin postări sponsorizate, este promovată și transmisiunea live prin internet a postului „Primul în Moldova”, intrat recent în portofoliul Partidului Șor. Pe 10 ianuarie curent, pagina „Shop Đẹp” a devenit „Primul In Moldova – Первый во всем”. În aceeași zi, pe pagină a fost publicată o imagine cu logo-ul televiziunii, linkul către fluxul live-video și mesajul „Primul în Moldova acum ONLINE”, similar cu mesajul „TV6.md acum ONLINE”, publicat și pe paginile „Împreună cu TV6.md”.

Promovarea, prin postări sponsorizate, a transmisiunii live pe internet a programelor TV6 și Primul în Moldova vine în contextul în care celor două televiziuni, alături de alte patru posturi, le-a fost suspendată, în decembrie, licența de emisie de către Comisia pentru Situații Excepționale.

Potrivit Dispoziției CSE, decizia de suspendare pentru perioada stării de urgență a licențelor de emisie pentru cele șase televiziuni a fost luată „în scopul protejării spațiului informațional național și prevenirii riscului de dezinformare prin răspândirea informațiilor false sau a tentativelor de manipulare a opiniei publice, având la bază lista persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor internaționale și informațiile disponibile privind controlul exercitat de acestea asupra unor furnizori de servicii media, precum și multiplele constatări din rapoartele de monitorizare ale Consiliului Audiovizualului privind încălcările Codului Serviciilor Media Audiovizuale al Republicii Moldova, implicit aplicarea sancțiunilor pentru lipsa unei informări corecte în reflectarea evenimentelor naționale, dar și a războiului din Ucraina”.

ZdG a contactat-o miercuri, 18 ianuarie, pe Alina Șargu, purtătoarea de cuvânt a Partidului Șor, pentru a afla cine gestionează paginile și profilurile de facebook care lustruiesc imaginea lui Șor, câți bani sunt cheltuiți în acest scop și cine îi plătește. Șargu ne-a recomandat să trimitem întrebările pe adresa de email a partidului – info@partidulsor.md, însă până la publicarea articolului nu am primit un răspuns.

Întrebările trimise reprezentanților Partidului Șor:

1. Cine a creat aceste pagini de facebook?

2. Cine le gestionează?

3. Cine achită pentru sponsorizarea postărilor de pe aceste pagini și câți bani au fost cheltuiți în total în acest scop?

4. De ce aceste reclame de pe facebook nu sunt marcate ca publicitate politică, așa cum prevăd Politicile de publicitate Meta?

5. Cu ce scop au fost create cele peste 100 de profiluri false de pe facebook, cine le gestionează, câți bani sunt cheltuiți în acest scop și cine achită acești bani?

La 8 ianuarie 2023 au intrat în vigoare noi reguli pentru desfășurarea publicității politice, care prevăd că „publicitatea politică, indiferent de forma și modalitatea de difuzare – publicitatea pe dispozitive fixe sau mobile, publicitatea audiovizuală, publicitatea exterioară (inclusiv cea temporară), publicitatea în presa scrisă, publicitatea on-line (inclusiv cea direcționată sau targhetată) – trebuie să conțină genericul „Publicitate politică”, datele de identificare ale persoanei care a plătit pentru difuzarea publicității politice, data și numărul ordinului bancar de plată, având ca obiect plata pentru difuzarea publicității politice”.

Pavel Postica, vicepreședinte CEC

Pavel Postica, vicepreședinte, Comisia Electorală Centrală: „Legea cu privire la publicitatea politică este nouă și alte legi conexe, inclusiv de aplicare a sancțiunilor nu sunt aduse, din punctul meu personal de vedere, în concordanță cu legea cu privire la publicitate. Respectiv, eventualele sancțiuni pentru încălcarea legislației privind difuzarea publicității politice practic lipsesc. O competență generală de examinare a cazurilor privind încălcarea legislației legate de plasarea publicității ține de competența MAI, adică a IGP, iar noi, CEC, putem și vom examina astfel de situații prin prisma finanțării partidelor politice, dacă au fost incluse aceste cheltuieli în rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice”.

Nicolae Panfil, Promo-LEX

Nicolae Panfil, director de program, Asociația Promo-LEX: „Monitorizând activitatea partidelor politice și finanțarea lor, nu doar în campaniile electorale, dar și între alegeri, am observat această tendință (de a face publicitate politică online). Anul trecut am văzut o pondere destul de mare a activității de acest gen la general și sigur că am observat acest fenomen și pentru Partidul Șor. Noi documentăm aceste informații și le vom reflecta pentru anul 2022 în următorul raport de monitorizare. Salutăm această inițiativă a Comisiei Electorale Centrale, prin care a reamintit partidelor politice despre schimbarea acestor reguli de joc și urmează să vedem cum se va asigura implementarea acestor reguli de către partide și cum CEC-ul va supraveghea implementarea acestora. Noi, văzând aceste resurse ca fiind foarte utilizate în campaniile electorale și, ulterior, și în activitatea curentă a partidelor, considerăm firească această obligație de a publica anumite informații despre acea publicitate, adică cine a comandat-o, pentru a putea vedea care a fost suma reală cheltuită. Cu siguranță, aici este loc de mai multă transparență”.

