VIDEO Pe bicicletă, prin cele două Americi. Exploratorul Radu Păltineanu, despre Venezuela înainte de capturarea lui Maduro. Podcast ZdCe

Radu Păltineanu, un explorator român care a traversat pe bicicletă, timp de trei ani și trei luni, America de Nord și America de Sud, povestește în cadrul Podcast ZdCe despre experiența lui în Venezuela, țară care a ajuns în centrul opiniei publice mondiale după operațiunea militară a Statelor Unite, prin care a fost capturat Nicolas Maduro.

Exploratorul a ajuns pentru prima dată în Venezuela în 2016, când țara suferea de hiperinflație, iar pentru 150 de dolari a primit în schimb „o ladă de bani”. El relatează despre interacțiunea lui cu localnicii și diferențele pe care le-a observat la aproape 10 ani distanță, în a doua sa vizită în Venezuela, cu mai puțin de două luni înainte ca Maduro să fie capturat.

Radu Păltineanu vorbește și despre pasiunea sa de a explora cele mai greu accesibile locuri de pe Terra și despre ce îl motivează să pornească în călătorii.