VIDEO De ce a fost interzis Ceban în România și care vor fi consecințele? Armand Goșu, analist politic și istoric de la București, la Podcast ZdCe

Autoritățile române trebuie să explice motivul pentru care Ion Ceban a fost interzis pe teritoriul României și în Spațiul Schengen, pentru a nu lăsa loc de speculații și interpretări, consideră analistul politic și istoricul de la București, Armand Goșu. El a explicat cum au contribuit unii oficiali români la imaginea de pro-european a liderului Blocului „Alternativa” și care a putea fi consecințele electorale ale interdicției aplicate acestuia la alegerile parlamentare din septembrie.

— Știrea din ultimele zile, care a răsunat atât la București, cât și la Chișinău, a fost legată de interdicția pe care România i-a impus-o lui Ion Ceban, care este primar al Chișinăului și lider al unui partid, Mișcarea Alternativă Națională, care face parte dintr-un bloc electoral numit „Alternativa”. S-a aflat săptămâna trecută că Ion Ceban are interdicție de intrare în România, dar și în spațiul Schengen, pentru 5 ani. Pentru început, vreau să vă întreb cum ați văzut dumneavoastră această situație, mai ales în contextul în care l-am văzut pe Ion Ceban de mai multe ori întâlnindu-se cu oficiali din București, inclusiv cu fostul prim-ministru Marcel Ciolacu?

— A fost o reacție de mirare și mirarea nu m-a părăsit, pentru că nu avem explicații. Autoritățile române au ales o formulă de interdicție care nu presupune obligația de a prezenta dovezi. Trebuie să existe niște dovezi, nu știu, ce a făcut, a făcut ceva, nu? Poți să interzici cuiva fără să ai niște dovezi? Bine, poți să interzici, evident. Vorba aia, în România s-au anulat alegeri fără dovezi, nu? Bine că s-a terminat cu bine, dar nu știu dacă în Moldova lucrurile se vor termina cu bine. Asta rămâne de văzut, în ce măsură decizia autorităților de la București va cântări în formularea opțiunilor de vot ale alegătorilor din Moldova.

Astfel de interdicție nu presupune implicarea CSAT-ului. Pot să-mi închipui și alte mecanisme. Acum sigur că nu există niciun fel de transparență în România în privința acestui tip de măsuri.

Evident că se ajunge la Ministerul de Externe, care trebuie să dea un ok, o notă de oportunitate, dacă este sau nu este oportun ca România să ia o asemenea decizie, și documentarea se face la nivelul serviciilor secrete, cu implicarea SRI și SIE.

S-a schimbat prim-ministrul și nu doar, și Ion Ceban nu mai e persoană agreată de București, care intră în clădirea Guvernului, care intră în cabinetul primului ministru, care se fotografiază cu prim-ministrul, ci e o persoană care este o amenințare la adresa securității naționale a României. Ce s-a întâmplat în aceste trei luni? Cine din SRI a făcut această notă? Cine a primit ordinul? De la cine a primit ordinul?

Pe Ceban nu-l cunosc, personal n-am absolut nicio simpatie. Ce mă interesează pe mine este să fie respectate procedurile, pentru că dumneavoastră, doamnă Zaharescu, dacă se schimbă Guvernul în România, peste 5 luni, peste 1 an, peste 5 ani, puteți dumneavoastră căpăta interdicție de a intra pe teritoriul României și pe teritoriul statelor Schengen. Asta e poziția mea. Eu vreau să fie respectate proceduri, standarde în materie de interzicere, pentru că altfel sună ca un abuz.

— Vedeți oarecare similitudini cu interdicția lui George Simion de intrare în R. Moldova și Ucraina, care la fel, de fapt, nu au argumentat de ce acesta este interzis?

—- În cazul Ucrainei, au existat tot felul de informații, pe surse, care indică un scenariu. Autoritățile ucrainene au răspuns printr-o notă că este considerat un pericol la adresa statalității ucrainene, pentru că amenință cu modificarea granițelor acestui stat. În programul lui politic există acest punct. În cazul Moldovei, el amenință statalitatea moldovenească. Spune că Moldova nu trebuie să existe. Și, în consecință, autoritățile de la Chișinău au luat această decizie.

— Ați văzut declarațiile lui Ion Ceban după această interdicție? El spune că e vorba despre o decizie, de fapt, politică.

— Asta e o speculație a lui. Eu vreau probe, m-ați întrebat de probe. El vrea să utilizeze politic sau să evite consecințele politice ale deciziei României. Și nu poate să facă altfel această eschivă. Și spune că partidul de la putere a venit și a cerut României și România a făcut chestia asta. Nu știm politic cum se va deconta și cine va deconta asta. Moldovenii iubesc victimele. Oricine din spațiul ex-sovietic votează cu victima. Poate câștigă de pe urma acestei situații. Poate că a existat un plan foarte sofisticat la București ca să-l crească în realitate pe Ceban și Blocul „Alternativa”. Nu avem de unde să știm. Deși, să știți că nu-s prea deștepți, așa că scot din discuție un scenariu de genul ăsta prea sofisticat.

— Revin la declarațiile lui Ion Ceban. Vi se pare justificată acuzația că această decizie ar fi fost luată de Maia Sandu și Nicușor Dan, de PAS și USR?

— Ce vreți să facă? El e victimă aici. E normal să joace politic cartea victimei. Împotriva lui a fost luată o măsură. Până acea măsură va fi probată, el poate să spună orice. Dacă statul român vine și spune: „Uite, avem niște probe.” Dar statul român deocamdată n-a făcut chestia asta. Asta nu înseamnă că nu o să facă lucrul ăsta undeva pe 15–16 septembrie. Atunci sigur e un serviciu electoral pe care îl faci cuiva.

Nu știm cum va evolua, e o cutie deschisă asta. În cazul Moldovei, nu ai sondaje de opinie credibile mai niciodată. Și aici e foarte multă emoție. Tu nu știi cum se decontează electoral o istorie de genul ăsta. Deci, trebuie să așteptăm. Eu n-am mai asistat până acum la așa ceva. În cazul lui Simion, n-a contat acuzația. Va conta în cazul lui Ceban? Nu știm. Va enerva electoratul pro-european, care poate să zică: „Mi se pare abuzivă chestia asta”? Orice se poate întâmpla.

— Deci, lipsa de transparență în această situație îi dă lui Ion Ceban spațiu de manevre politice și electorale?

— Eu nu cred că a fost o măsură foarte bine gândită. Nu-mi dau seama care sunt obiectivele acestei acțiuni de interdicție a lui Ceban. Poate să fie un fâs, poate să nu se întâmple nimic. Sau poate să conteze în economia conturării opțiunilor de vot pentru septembrie.

— Dumneavoastră credeți în pro-europenismul lui Ion Ceban și al Blocului „Alternativa”, pe care îl conduce?

— Cine sunt eu să cred, să nu cred? El a venit la București, el se duce la Bruxelles. El se întâlnește, cum se întâlnesc și miniștrii dumneavoastră, cu ambasadori europeni. El are proiecte europene acolo. După ce s-a pozat cu Maia Sandu, mă întrebați dacă el e pro-european sau nu?

Nu știu cine a avut această idee măreață cu interzicerea lui. Spre deosebire de Maia Sandu și de restul liderilor politici de acolo, cei de la București nu prea înțeleg ce se întâmplă în Moldova. Nu că cei din Moldova ar înțelege foarte bine ce se întâmplă în Moldova. Moldova e o țară prea complicată. Dar, sigur, cei de la Chișinău, de la putere, n-ar fi făcut o astfel de eroare. Poate că Ceban știe, are niște informații, el are contacte multe la București, a tot venit în perioada asta aici. Nu cred că ideea vine de la Chișinău. Sper să nu vină de la Chișinău. Eu, în legătură cu Bucureștiul, nu am mari pretenții. În legătură cu Chișinăul am totuși pretenții ceva mai mari.

Vor urma niște luni năucitoare, niște săptămâni incredibile. Gândiți-vă la contextul mare, ce se întâmplă acum în Ucraina, la creșterea intensității ofensivei rusești în Ucraina. Va crește tensiunea politică teribil și în Republica Moldova. Deci, hai să gândim cu capul nostru, să nu ne lăsăm manipulați nici de puterea de la București, nici de cea de la Chișinău.

— L-a ajutat România sau oficiali din România pe Ion Ceban să își facă această față de pro-european?

— Da, cu siguranță. Faptul că el tot venea pe aici, normal, conta. Eu, din câte am înțeles, Bucureștiul avea o strategie de care era foarte mândru, fiind ideea PSD-ului. La București, PSD, de fapt, e un fel de „deep state”, este cel care a preluat birocrația comunistă, serviciile secrete. PSD-ul controlează și Ministerul de Externe, mai ales ambasadorii din Moldova sunt negociați între SIE și PSD.

Deci, cei de pe această platformă au făcut acolo un brainstorming și au zis că Maia Sandu nu are nicio șansă și hai să-i creăm un fel de „picior de lemn” care să fie în jurul lui Ceban, așa cum a fost istoria cu Partidul Democrat din Moldova, care, deși era cel mai mic din coaliție, era cel care controla justiția, cel care l-a dat pe Plahotniuc, cel în jurul căruia s-a construit și Alianța pentru Integrare Europeană. Și acum, cei din PSD și SIE au zis: „Hai să creăm un nou PD, ceva pe centru, hai să-l creăm în jurul lui Ceban. Hai să-l luăm pe Ceban, să îl împachetăm în social-democrat, european, de centru, să ia 10-15 la sută și, cu cei de pe dreapta, pro-europeni, pro-români, să poată construi o majoritate și să țină Moldova orientată spre Europa.”

Când au decis lucrul ăsta, evident că toată lumea știa cine e Ceban. Problema e că tu nu aveai alternativă la Ceban. Ceban avea un tip de tracțiune. Și mai era ceva: Ceban îți deschidea niște uși spre Moscova. PSD-ul și „deep state-ul” românesc a fost obsedat de a avea canal de comunicare spre Est cu Moscova. Și eu cred că asta explică faptul că Ceban s-a apropiat, nu doar că a fost acceptat, l-au apropiat de București.

