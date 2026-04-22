După poluarea fluviului Nistru, Inspectoratul pentru Protecția Mediului anunță „scurgeri suspecte în râul Răut”

Scurgeri suspecte în râul Răut, în perimetrul localității Pohorniceni, a anunțat miercuri, 22 aprilie, Inspectoratul pentru Protecția Mediului. „Acesta fapt ce ridică suspiciuni privind o posibilă poluare a apei.”

Astfel, inspectorii de mediu au intervenit la fața locului, unde desfășoară verificări pentru evaluarea situației direct în teren. Acțiunile sunt concentrate pe identificarea rapidă a sursei de poluare și stabilirea originii scurgerilor depistate.

De asemenea, pentru o analiză detaliată, a fost solicitată intervenția Laboratorului de referință de mediu din cadrul Agenției de Mediu, specialiștii urmând să preleveze probe de apă care vor fi supuse analizelor de laborator.

„Aceste măsuri sunt esențiale pentru prevenirea extinderii poluării, protejarea ecosistemelor acvatice și asigurarea sănătății populației. Inspectoratul pentru Protecția Mediului va reveni cu informații suplimentare imediat ce rezultatele investigațiilor vor fi disponibile”, a precizat Inspectoratul.

Luna trecută, râul Nistru a fost contaminat cu substanțe poluante de origine petrolieră, în urma atacului militar al Federației Ruse asupra Complexului Hidroenergetic Nistrean (Novodnistrovsk, Ucraina) din 7 martie 2026.

Astfel, Guvernul R. Moldova a instituit starea de alertă de mediu, pe bazinul fluviului Nistru pentru 15 zile, începând cu 16 martie.

Aproximativ 1,5 tone de produs petrolier ar fi ajuns în râul Nistru, în urma unui atac rusesc asupra hidrocentralei ucrainene de la Novodnestrovsk. Pentru a limita răspândirea substanței în apa Nistrului, autoritățile au decis instalarea unor bariere de captare în zona Cosăuți–Iampol, dar și a unor filtre în unele localități, pentru a reduce cantitatea de poluant din apă.

Atunci, autoritățile au sistat alimentarea cu apă potabilă din Nistru în municipiul Bălți și în alte localități, au interzis pescuitul pe sectorul Naslavcea – lacul de acumulare Dubăsari, au mobilizat Armata Națională și au solicitat activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.