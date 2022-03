„Este o mobilizare fără precedent. Ucraina rezistă, Ucraina luptă pentru viitor liber european”

Interviu cu Valeriu Chiveri, ambasadorul R.Moldova în Ucraina

— Care este situația de ultimă oră la Kiev? Care e starea de spirit a ucrainenilor după atâtea zile de război?

— Este un spirit combativ. Lucrul acesta s-a văzut și prin poziția guvernului și a conducerii Ucrainei, dar și prin atitudinea cetățeanului de rând. Este o mobilizare fără precedent. Ucraina rezistă, Ucraina luptă. Ucrainenii luptă pentru țara lor, pentru un viitor liber european.

— Cum este starea de spirit a colaboratorilor misiunii?

— O parte dintre colaboratori și membri ai familiilor lor au fost evacuați chiar la începutul fazei fierbinți a conflictului. Acum suntem patru diplomați la ambasadă. Este un spirit de solidaritate pentru ucraineni, iar faptul că suntem aici și drapelul nostru nu a fost coborât, ceea ce demonstrează încă o dată că R.Moldova, prin Ambasada de la Kiev, sprijină eforturile Ucrainei de a pune capăt acestui conflict și de a-și croi de sine stătător calea.

Noi suntem aici din mai multe motive. În primul rând, să arătăm că noi, R.Moldova, susținem, suntem solidari cu vecinii noștri, cu ucrainenii. În al doilea rând, este foarte important să le demonstrăm și cetățenilor noștri care se află în Ucraina (peste 20 000 de cetățeni) că suntem pe loc, putem acorda, în măsura posibilităților, un sprijin celor care doresc să plece din țară, să găsească un refugiu în R.Moldova. Totodată, facem tot posibilul să menținem legătura cu autoritățile ucrainene și, în calitate de șef al misiunii, pot afirma că facem tot posibilul ca toți colaboratorii care sunt aici să fie în siguranță.

— Cum activează, în prezent, misiunea diplomatică a R.Moldova de la Kiev?

— Toți cei rămași la Kiev se află în incinta Ambasadei nu doar pe parcursul zilei de muncă, dar și noaptea. Aici ne-am oprit cu toții. Este un loc sigur. Cel puțin, așa considerăm noi și continuăm să ne îndeplinim misiunea aici, la Kiev, dar și la Odesa, unde Consulatul nostru este funcțional, conducându-ne de câteva elemente: solidaritate, cooperare cu partea ucraineană, dar și sprijin pentru cetățenii noștri. Avem foarte multe sunete, doi colaboratori stau mereu la telefon și primesc mesaje de la cetățenii noștri.

Valeriu Chiveri, ambasador al R.Moldova în Ucraina 2010-2013 – ambasador al R.Moldova în Austria, reprezentant permanent al R.Moldova pe lângă OSCE și Organizațiile ONU la Viena 2013-2015 – viceministru în cadrul MAEIE al R. Moldova 2019-2021 – șef al Oficiului pentru programe al OSCE, în Dushanbe, Tadjikistan

— Ați putea descrie ziua de lucru în condițiile actuale?

— Trebuie să menționăm că noi luăm în calcul și posibilitatea evacuării Ambasadei, cum fac ceilalți colegi. Pregătim acest lucru, paralel cu sprijinul pe care-l oferim cetățenilor noștri. Facem ordine în documente. Dacă e necesar, distrugem o parte din documentele vechi. Acest lucru se face de la caz la caz, nu doar în cazuri de evacuare, dar sunt termeni special reglementați de nomenclator care prevăd acest lucru.

Oricât ar fi de straniu, încercăm să și suplinim rezervele de produse și de apă, pentru că sunt rânduri enorme la magazinele alimentare de la Kiev. Sunt lucruri banale, care, în alte circumstanțe, nu ne-am fi gândit că ar fi posibile. Acum, însă, trebuie să facem și aceasta, pentru a menține misiunea noastră operațională aici, la Kiev.

„Da, se aud explozii, împușcături, dar nu în zona amplasării ambasadei noastre. Cel puțin, nu în momentul de față”

— Vă simțiți în siguranță?

— Ambasada este un loc sigur în sensul că noi suntem într-o zonă amplasată puțin mai departe de luptele care au fost date la Kiev sau în suburbiile orașului. Da, se aud explozii, împușcături, dar nu în zona amplasării ambasadei noastre. Cel puțin, în momentul de față, toți colaboratorii misiunii se află în siguranță.

— Vă contactează doar cetățeni ai R. Moldova sau vă solicită ajutor și cetățeni ucraineni?

— Într-adevăr, ne contactează nu doar cetățenii noștri, dar și ucraineni care ar vrea să plece în R.Moldova, pentru a-și găsi un refugiu în perioada aceasta de criză. Totodată, iau legătura cu noi și cetățeni ai altor state, care ar dori să tranziteze R.Moldova, fiindcă, neavând viză sau alte documente necesare, acest proces se complică. De aceea, ei se consultă cu noi în contextul în care autoritățile R.Moldova au luat decizia ca vizele se aplică chiar la intrarea în țară. S-au simplificat multe lucruri care, până recent, s-au aplicat într-un mod diferit, dar situația de urgență a impus măsuri extraordinare.

— În condițiile actuale, oamenii au posibilitate să vină fizic la Ambasadă?

— Ultimele câteva zile au fost doar sunete la telefon, pentru că a fost introdusă starea de asediu la Kiev pentru perioada de weekend și nimeni nu a putut să se apropie de misiunea noastră. Astăzi (luni, 28 februarie, n.r.) au început să vină din nou cetățeni. Același lucru are loc cu mare intensitate și la Odesa, fiindcă foarte multă lume și-a planificat intrarea în R.Moldova prin punctele de la Palanca sau Tudora. De multe ori, însă, cetățenii noștri nu au toate actele în ordine și noi sau colegii mei, care se ocupă de aspecte consulare, suntem nevoiți să perfectăm documentele necesare, pentru a putea trece fără impedimente hotarul dintre Ucraina și R.Moldova. De asemenea, oferim consultanță referitor la punctele de trecere care sunt mai accesibile, pentru că unele dintre ele sunt supraaglomerate. Astfel, noi verificăm unde ar fi mai ușor de trecut, ca să nu aștepte ore sau chiar zile în șir, ca să treacă aceste puncte. Oferim și unele sfaturi cum să ajungă mai ușor la punctele de trecere din R.Moldova, verificând împreună cu autoritățile ucrainene care sunt căile accesibile, pentru că nu toate direcțiile de ieșire din Kiev sunt sigure în acest moment.

— Cum ați descrie solidaritatea diplomatică din aceste zile din Ucraina?

— Cred că este o solidaritate extrem de înaltă. Acest lucru îl văd prin contactele pe care le am cu colegii mei, ambasadori din alte state. Avem un chat comun în care văd mesajele, cineva chiar făcuse un sondaj cine este pregătit să părăsească Kievul și majoritatea celor de aici (vreau să spun că cea mai mare parte a ambasadorilor se află la Kiev) nu au arătat nicio intenție de a părăsi orașul, fiind dispuși să rămână și să lucreze pe loc atât timp cât mai sunt cetățeni de-ai noștri pe teritoriul Ucrainei. Aceasta este, în prezent, cea mai importantă parte a activității noastre – să acordăm asistență cetățenilor noștri.

„Cred că masa de negocieri este cea mai potrivită măsură pentru a găsi o soluție și a stopa războiul”

— Ați lucrat mulți ani în structurile OSCE, ați condus misiuni OSCE în zone complicate. Ce este important în prevenirea războaielor, a confruntărilor armate? Putea fi prevenit acest război?

— Cred că se putea, într-o formă sau alta, depăși, dar fiecare conflict își are particularitățile sale deosebite. Cred că masa de negocieri este cea mai potrivită măsură pentru a găsi o soluție și a stopa războiul. Chiar în aceste momente, în Belarus, au loc negocierile dintre Rusia și Ucraina (prima rundă de negocieri care ne-ar putea aduce, cel puțin, la o stopare a acțiunilor ostile care au loc aici, în Ucraina.

— Zelensky a semnat (28 februarie) declarația de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. Ce ar putea aduce acest fapt Ucrainei, mai ales acum, în context de război?

— Îmi este greu să spun ce ar putea să aducă, dar solidaritatea pe care Ucraina o are din partea statelor Uniunii Europene, dar și a multor altor state cred că l-a făcut pe președintele Zelensky să semneze această declarație.

„Războiul este întotdeauna o chestiune care aduce tragedia și durerea în sufletele oamenilor. Nu aș vrea ca R.Moldova să treacă încă o dată prin aceste clipe”

— Ieri s-au împlinit 30 de ani de la războiul ruso-moldovenesc de pe Nistru? Vă amintiți acel război?

— Of, da… A trecut ceva timp… Războiul este întotdeauna o chestiune care aduce tragedia și durerea în sufletele oamenilor. Nu aș vrea ca R. Moldova să treacă încă o dată prin aceste clipe. Nu aș vrea să revenim la ceea ce s-a întâmplat acum 30 de ani în țara noastră.

— Credeți că sunt suficiente sancțiunile impuse acum de UE și SUA pentru a opri acest război?

— Nu sunt sigur că sunt suficiente, dar sunt sigur că vor influența cursul sau acțiunile și evenimentele din următoarele zile în contextul acțiunilor militare de astăzi.

— Credeți că autoritățile R.Moldova fac suficient pentru refugiații din Ucraina?

— Se face mult pentru refugiații din Ucraina. R.Moldova, la nivelul conducerii, dar și cetățenii de rând au perceput evenimentele din Ucraina ca pe o durere personală și ceea ce se întâmplă acum în R.Moldova, la Chișinău, în alte localități, la punctele de trecere demonstrează că cetățenii R.Moldova au un nivel atât de înalt de compasiune și solidaritate față de Ucraina, la care, bănuiesc eu, nu se aștepta nimeni.

— Ați devenit ambasador la scurt timp înaintea declanșării războiului. Ați fost pregătit pentru o astfel de turnură a evenimentelor?

— Când am venit aici, zece zile în urmă, situația deja era una tensionată, se vorbea de luni de zile despre o posibilă criză, inclusiv și despre un conflict armat sau un război, cum este acum. Am perceput acest lucru la nivel profesional, ca pe o datorie, mai ales că, anterior, am activat în zone de conflict sau țări unde posibilitatea unor conflicte similare ar putea să aibă loc în orice moment. Nu a fost ceva care să mă sperie prea tare, deși există un sentiment de datorie, pe care încerc s-o fac calm, ținând cont de experiența profesională acumulată în ultima perioadă. Mă bucur că colegii mei din misiune, la fel, sunt conștienți de importanța prezenței lor aici. Nimeni nu ridică întrebarea că trebuie să plecăm, să fim evacuați. Toți realizează că suntem o echipă mică, dar suntem necesari aici, la Kiev, pentru a asigura asistență cetățenilor noștri, dar și a demonstra solidaritate față de Ucraina.

— Vă mulțumim!

