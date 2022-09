VIDEO După primul sunet, despre lipsa pedagogilor, despre corupție, violență și despre iarna ce vine. Interviu cu Anatolie Topală, ministrul Educației și Cercetării

La început de an școlar, ZdG a insistat să afle din prima sursă care sunt problemele din Educație, cine muncește în școli, în lipsa unui număr impresionant de pedagogi, ce facem cu copiii neșcolarizați, cum pot face față instituțiile de învățământ crizei energetice, în special pe timp de iarnă, cum ar trebui să intervină părinții în sprijinul copiilor lor, dar și cum poate fi combătută corupția din societate.

— Dle ministru, cum se văd de aici, de la minister, problemele educației din R. Moldova?

— Problemele sunt diferite, dar avem obligația prin politicile pe care le elaborăm să le eliminăm. De fapt, sistemul de educație este într-o transformare permanentă și trebuie să fie într-o transformare permanentă, iar noi depunem eforturi ca să soluționăm și problemele care sunt.

— Și care sunt aceste probleme?

— De exemplu, deficitul de cadre. În prezent se atestă un deficit de 2000 de cadre didactice. Aceasta este o problemă enunțată permanent la început de an de către autoritățile din învățământ. De fiecare dată, solicităm informații despre necesarul de cadre, repartizăm în câmpul muncii absolvenții din învățământul pedagogic, iar numărul acestora nu acoperă necesitățile.

— Și cum sunt completate aceste locuri vacante, în cazul în care lipsesc specialiștii?

— Aceste locuri vacante se completează de regulă prin cumulare de funcții de către alți profesori sau prin invitarea profesorilor de vârstă pensionară. În acest an, am avut peste 500 de tineri specialiști repartizați în câmpul muncii.

— Și câți pensionari avem în domeniu?

Nu pot să spun acum o cifră exactă a pensionarilor care activează în sistem, dar avem mai mulți profesori de vârstă pensionară care mai activează.

— Reforma învățământului universitar, la ce etapă este acum?

— E în desfășurare. Procesul de admitere a avut loc în locațiile tuturor universităților. În prezent, are loc procesul de comasare. Deocamdată cunoaștem că avem 17 000 de tineri înmatriculați, dar acest număr nu este deocamdată definitiv. Cert e că reforma anunțată nu s-a răsfrânt negativ asupra procesului de admitere.

„Subvențiile de 120 de mii de lei sunt destinate tinerilor specialiști din domeniul educației, indiferent dacă muncesc în școlile rurale sau în cele urbane”

— Guvernul a anunțat că lucrează la un proiect anticriză…

— Dacă vă referiți la planul de măsuri anticriză privind sezonul rece, este un plan elaborat de Guvern și aprobat pentru a face față crizelor energetice care ar putea să confrunte R. Moldova, inclusiv în cazul limitărilor de gaze. Pentru sistemul educațional, potrivit acestui plan, sunt prevăzute toate măsurile ca instituțiile de învățământ să funcționeze cu prezență fizică, dar pot fi diferite situații. Dar noi ne pregătim pentru sezonul rece, facem suficiente rezerve de combustibil la instituțiile de învățământ. Avem câteva categorii de școli: cele care se încălzesc la sistemul centralizat, cu combustibil solid, dar avem și 600 de școli care se încălzesc cu gaze naturale.

— Statul subvenționează instituțiile de stat, dar avem un număr important de instituții private, licee, școli. Cum vor ierna acestea, în cazul în care nu beneficiază de subvenții din partea statului?

— Statul asigură activitatea instituțiilor publice și dacă vorbim despre serviciile comunale sau despre plata salariilor, acestea întotdeauna vor fi acoperite în cazul instituțiilor publice. Cu referire la instituțiile private, cred că și instituțiile private au resursele necesare pentru a acoperi aceste cheltuieli. În cazul în care cheltuielile cresc, aceste instituții trebuie să identifice soluții pentru a-și desfășura procesul educațional.

— Deci, statul nu-și asumă niciun fel de responsabilitate pentru buna funcționare a lor pe timp de iarnă?

— Vom vedea cum va putea contribui statul în astfel de situații și vom vedea ce fel de situații vor fi, dar resursele financiare pentru instituțiile private sunt asigurate de fondatorul acestor instituții.

— S-a anunțat, la acest început de an de studii, că profesorii vor primi câte 3000 de lei pentru perioada rece a anului, ca să-și poată achita facturile. Se referă această promisiune doar la cei încadrați în instituțiile publice?

— Da, aceasta se referă la cei încadrați în instituțiile publice.

Anatolie Topală, 52 de ani. Vine dintr-o familie de pedagogi din s. Sadova, Călărași. De profesie – pedagog-matematician. Doctor în științe fizico-matematice. Din 2013, activează în cadrul Ministerului Educației. În ultimul an, este ministru al Educației și Cercetării al R. Moldova.

— Cine este în drept să primească subvențiile de 120 de mii de lei, destinați tinerilor specialiști din domeniul educației?

— Acestea se acordă de câțiva ani, pentru primii 3 ani de activitate. De ceva timp, de acești bani beneficiază nu doar cei care au plecat să muncească în instituțiile de învățământ din zonele rurale, cum era la început, dar toți tinerii pedagogi, indiferent dacă muncesc la sate sau în orașe. Subvenția este repartizată în mod egal pentru fiecare din cei 3 ani de muncă. Suplimentar acestor prevederi, fiecare tânăr specialist are o normă didactică mai mică, iar cei din sate au și alte beneficii…

— La fiecare început de an școlar contabilizăm și numărul copiilor neîncadrați la studii. Cine sunt acești copii și cum poate fi soluționată această problemă?

— Nu avem acum niște date cu referire la acest an. Se duce o evidență a copiilor care nu s-au încadrat. Probabil aceștia sunt copii cu vârsta de 7 ani care nu sunt școlarizați. Cauzele pot fi multiple. Poate că acel copil s-a dus în altă localitate sau a plecat peste hotare. Trebuie să cunoaștem exact motivele din care acești copii nu sunt școlarizați. Dacă aceștia sunt în localitate, dar nu merg la școală, trebuie de văzut care sunt problemele, cauzele din care acești copii nu au fost școlarizați. Anul trecut, dacă vorbim de această categorie de copii, cred că au fost vreo 200, care nu au fost școlarizați. Aceasta nu înseamnă că ei nu vor fi școlarizați în altă perioadă. Sunt multiple cauze, diferite situații, la diferiți copii, care au stat la baza acestui fapt.

— Numărul copiilor din școli se reduce și din contul celor care pleacă împreună cu părinții în străinătate, unde își continuă studiile, părinții fiind încadrați în câmpul muncii acolo. Care e situația în acest an, în special după ce Guvernul și șefa statului au tot chemat diaspora să revină acasă?

— Nu avem o evidență a copiilor care pleacă și care revin. Aici probabil trebuie efectuat un studiu, ca să cunoaștem exact acest număr. Noi avem datele despre copiii școlarizați, care învață în școli.

„Cu siguranță, din cadrul examenelor de bacalaureat s-a eliminat toată corupția”

— Un succes din Educație, în ultimii ani, este considerat felul în care sunt susținute examenele de bacalaureat. În societate se consideră că prin implementarea camerelor de luat vederi a fost stopată corupția de la examenele de bacalaureat…

— Într-adevăr, din 2013, examenele de bacalaureat sunt organizate în condiții corecte. Camerele de monitorizare video sunt doar un instrument prin care asigurăm corectitudinea desfășurării acestor examene, dar sunt și alte elemente care asigură corectitudinea desfășurării procesului, corectitudinea evaluării elevilor. Această modalitate de a susține corect examenele și de a aprecia corect elevii la bacalaureat, cu siguranță, a adus în școli valorile care trebuiau să existe, adică valorile prin care noi apreciem elevii în bază de merit. Urmărind examenele de bacalaureat de la 2013 încoace, constatăm că, an de an, aceste rezultate s-au îmbunătățit și rata de promovare a examenelor de bacalaureat a crescut constant. În ultimii ani, atestăm o rată de promovare de peste 90% a absolvenților de liceu și totodată avem o creștere a mediei care, de la 6,3 prin 2013-2014, a ajuns la 7,2. Deci, an de an, avem o medie în creștere și o creștere a ratei de promovare. Cu siguranță, modalitatea aceasta de susținere corectă a examenelor a făcut ca elevii și părinții să conștientizeze mai mult importanța studiilor, să înțeleagă că, prin acest examen corect, obțin o diplomă care le oferă posibilitatea de a-și continua studiile universitare, iar o diplomă cu o medie mai bună îți oferă mai multe șanse la admitere. Această îmbunătățire a rezultatelor nu este demonstrată doar de rezultatele examenelor de bacalaureat, sunt demonstrate rezultate mai bune ale sistemului și de testarea internațională PISA (program pentru evaluarea internaţională a elevilor, studiu comparativ cu scopul de a măsura dezvoltarea competenţelor de bază ale elevilor de 15 ani, aflaţi la finalul învăţământului obligatoriu, în trei domenii principale: citire, matematică şi ştiinţe), care a fost desfășurată și în 2015, și în 2018, iar rezultatele acestor testări arată o îmbunătățire a studiilor și aici vorbim de studiile gimnaziale, căci sunt testați elevi cu vârsta de 15 ani, care absolvesc etapa de învățământ obligatoriu. Astfel, în 2015, noi am înregistrat o creștere importantă față de 2009, încât ne-am clasat printre primele 5-6 țări cu cea mai bună creștere a rezultatelor PISA de la ciclul precedent. Și în 2018, a fost înregistrată o creștere, chiar dacă nu atât de esențială, a rezultatelor pe cele 3 domenii care se evaluează în cadrul testării PISA. Prin urmare, rezultatele de la examene și de la testarea internațională, din 2013 până astăzi s-au îmbunătățit.

— Asta înseamnă că nu mai avem corupție în domeniu?

— Aceasta înseamnă că, deoarece organizăm examenele corect, aducem în prim plan valorile, după care ar trebui să se desfășoare procesul educațional. Cu siguranță, din cadrul examenelor de bacalaureat s-a eliminat toată corupția care era până atunci.

— Și unde a mai rămas? Corupție în Educație?

— Trebuie să luptăm cu fenomenul corupției, sub orice formă s-ar manifesta. Pentru aceasta avem și planuri anticorupție, avem și acțiuni menite să demotiveze orice acțiune de corupție în sistemul educațional. Și acesta e un lucru important nu doar în sistemul educațional, dar în societate în general.

— Și unde sesizați dvs. un loc mai vulnerabil în educație la capitolul corupție?

– Probabil se fac studii care pot evidenția mai bine decât mine acest lucru. Eu nu aș vedea anumite lucruri vulnerabile din acest punct de vedere. Îndemn toată lumea să nu admită astfel de situații și să înrădăcinăm în sistemul de educație un comportament onest, corect și responsabil.

„Părinților? Părinților le doresc să fie cât mai aproape de copiii lor și de școală, astfel încât, împreună, să creștem niște copii demni”

— Fenomenul violenței în școli, cât de răspândit este?

— Este un subiect destul de discutat în societate. Sunt cazuri și noi trebuie să luptăm ca astfel de cazuri să nu se întâmple, de asta e important să fie desfășurată educația corespunzătoare în toate școlile. Avem și politici, care vin să reglementeze și acest fenomen, venim cu discipline suplimentare, venim cu formări pentru cadrele didactice, ca să știe cum să evite astfel de situații și cum să învățăm copiii să fie toleranți față de semenii lor și să avem un comportament civilizat în școală, acasă, în stradă.

— Ce mesaj aveți pentru elevi, pentru pedagogi, pentru părinți, la acest început de an școlar?

— Vreau să încurajez elevii să nu-și piardă setea de carte, să facă eforturi pentru a studia și a acumula cât mai multe cunoștințe, să găsească timp pentru lectură și să aibă succese în acest an de învățământ. Pentru cadrele didactice – le urez sănătate, le doresc să păstreze optimismul, forța creatoare pe parcursul întregului an școlar pe care îl doresc cu cât mai multe succese. Părinților? Să fie cât mai aproape de copiii lor și de școală, astfel încât, împreună, să creștem niște copii demni.

Școala din amintirile ministrului

— Cum a fost prima zi de școală din viața dvs.? — Îmi amintesc în general despre școală plăcut, întotdeauna mi-a plăcut să merg la școală. Cred că și prima zi, poate mi-o amintesc mai greu acum, dar întotdeauna emoțiile sunt pozitive când îmi amintesc de frecventarea școlii. — Ce vă amintiți despre prima învățătoare? — Că era exigentă cu noi și cerea să fim pregătiți la ore. Asta îmi amintesc cu siguranță. — De ce ați ales matematica? — Pentru că m-a pasionat dintotdeauna această disciplină. De mic îmi plăcea să rezolv probleme și mi-a plăcut în școală, am studiat mai mult, am frecventat școala duminicală de la Universitate, am participat la olimpiade și această pasiune s-a transformat în profesie. — De pe poziția dvs. de ministru, cum credeți, de ce mulți copii nu iubesc matematica și nu au rezultatele așteptate la această disciplină? — Matematica este foarte frumoasă, important e să vrei, să dorești să o vezi cât de frumoasă este. Pentru aceasta, sigur, e nevoie de disciplină în a o studia. Ca să înveți matematica, trebuie să faci asta sistematic. Temele sunt legate unele de altele și trebuie studiate permanent, fără a omite nimic. — Ce le-ați spune elevilor care nu vor la școală? — Eu sper ca numărul acestora să fie cât mai mic. În general știu că copiii vin cu plăcere la școală. Școala este un loc în care învățăm multe lucruri, putrem lega multe prietenii. Școala este locul care ne dezvoltă.

Vă mulțumim.

