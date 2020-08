VIDEO/ Republica Moldova, la 29 de ani de Independență: „Nu avem nicio independență, avem stat capturat”

Astăzi, 27 august, Republica Moldova marchează 29 de ani de Independență. Tradițional, sărbătoarea a început cu depuneri de flori la Complexul Memorial Eternitate și la monumentul lui Ștefan cel Mare, unde pe fonul muzicii solemne, președintele Igor Dodon, șefa Legislativului Zinaida Greceanîi și prim-ministrul Ion Chicu au fost huiduiți.

În primele ore ale dimineții, conducerea de vârf a țării, înconjurată de bodyguarzi cu serviete antiglonț, au depus flori sub huiduielile membrilor Blocului UNIREA și mai multor veterani. Totodată, jurnaliștii nu au fost lăsați de agenții SPPS să adreseze întrebări șefilor principalelor instituții de stat.

Deși Dodon, Chicu și Greceanîi au venit cu mesaje de Ziua Independenței în care le-au dat asigurări oamenilor că țara va trece cu bine de pandemia de COVID-19 și de seceta din acest an, cetățenii s-au declarat dezamăgiți și ne-au comunicat că „Nu avem nicio independență, avem stat capturat”.

„Avem nevoie de o mobilizarea, așa cum a fost în anul 1991-1992, atunci când am obținut Independența. Noi atunci era cu o idee – Independența, dar atunci Independența era față de Rusia, de imperiul sovietic, am abținut-o. Cu părere de rău, mai departe noi nu am știu ce să facem cu această Independență. Noi am făcut primii pași ca primul Parlament. Cu părere de rău, noi am plecat și de aici s-a pornit cotitura radicală – au venit alți oameni cu alte scopuri. Au venit agranienii, ulterior comuniștii, apoi Plahotniuc și acum e Dodon cu socialiștii. Toți au distrus puțin câte puțin Independența pe care am avut-o. Noi putem vorbi despre Independență, dar, de fapt, nu suntem independenți”, a declarat unul dintre deputații primului Parlament.

Ziarul de Gardă a suprins mai multe momente din centrul capitalei de Ziua Independenței: