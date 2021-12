VIDEO/ Președinta Maia Sandu, la un an de mandat: „Nu am venit în politică să vă furăm, am venit să lucrăm pentru voi”

La un an de mandat, președinta R. Moldova, Maia Sandu, a venit cu un mesaj în acest sens. Într-un video publicat pe pagina sa de Facebook, șefa statului vorbește despre reușite, dar și despre momentele dificile prin care trec cetățenii moldoveni.

„Pe 24 decembrie 2020, datorită votului dumneavoastră, am fost învestită în funcția de președinte al R. Moldova. Împreună, am reușit multe lucruri bune în acest an, dar am avut parte și de momente dificile. Facturile și prețurile, majorate din cauza pandemiei și a crizei economice, afectează oamenii cu venituri modeste. Știu că e greu. Nu există soluții rapide pentru aceste greutăți. Trebuie doar să lucrăm mai mult, mai bine, în toate instituțiile. Asta vom face – cu acest gând îmi încep fiecare zi.

Avem de construit, în Moldova, un stat cu o economie viguroasă, cu infrastructură bună, cu școli și spitale moderne, o țară în care vrei să trăiești. Primii pași au fost făcuți în acest an, iar în anii care vin, vom continua să ne mișcăm înainte, împreună cu colegii din Parlament și Guvern. Nu am venit în politică să vă furăm – am venit să lucrăm pentru voi. După iarnă mereu vine primăvara. Cu eforturi comune, putem oferi țării noastre un prezent prosper și un viitor pe măsură. Împreună putem schimba în bine țara noastră, R. Moldova”, a declarat șefa statului.

La un an de la învestirea Maiei Sandu în funcția de președinte, Ziarul de Gardă a discutat cu șefa statului despre realizările și eșecurile primului an de mandat, dar și despre cele mai actuale subiecte de pe agenda țării. Interviul a fost unul mai puțin obișnuit, fiind organizat la sediul redacției, astfel că mai mulți jurnaliști de la ZdG i-au putut adresa întrebări președintei. Maia Sandu a vorbit despre reforma justiției, activitatea Parlamentului și a Guvernului, despre criza gazelor naturale, politica externă, dar și despre planurile de viitor.