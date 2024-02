VIDEO Există o amenințare concretă a unui atac militar din partea Rusiei asupra R. Moldova? Ce spune ministrul Apărării

„Este imposibil, atâta timp cât armata ucraineană duce lupte în sudul Ucrainei, în regiunile poziționate. Aceasta lucru face să fie imposibilă o invazie militară în acest moment”. Astfel a răspuns ministrul Apărării al R. Moldova, Anatolie Nosatîi, la întrebarea jurnaliștilor de la Deutsche Welle dacă există o amenințare concretă a unui atac militar din partea Rusiei asupra țării noastre, la Conferința de Securitate de la München.

„R. Moldova are o istorie de trei decenii și luna viitoare vom marca 30 de ani de când am inițiat parteneriatul R. Moldova – NATO prin programul parteneriat pentru pace. În această perioadă am cunoscut multe proiecte și vreau să menționez că toate acestea au fost la solicitarea R. Moldova, fiind implementate cu susținerea țărilor membre NATO (…). Ne va da posibilitatea de a face față provocărilor la războiul hibrid, rezultatele care sunt simțite pe deplin în R. Moldova”, a menționat Anatolie Nosatîi, fiind întrebat ce presupune o relație mai aprofundată a Chișinăului cu NATO.