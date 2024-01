ULTIMA ORĂ Olesea Stamate demisionează din funcția de președintă a Comisiei juridice, numiri și imunități

Președinta Comisiei juridice numiri și imunități, Olesea Stamate, anunță că va demisiona și începând cu data de 1 februarie nu va mai deține această funcție. Stamate, care este deputată de pe lista partidului de guvernământ, susține că intenționează să se concentreze „mai mult pe creația legislativă, renunțând la procesele organizaționale”.

Anunțul a fost făcut în urmă cu câteva minute pe pagina ei de Facebook. Parlamentara menționează că va oferi în continuare „întregul sprijin pentru reformarea justiției, atât în cadrul acestei Comisiei juridice, numiri și imunități, cât și în oricare alt format de activitate”.

UPDATE 17:51 Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a precizat pe Facebook că cererea de demisie a Olesei Stamate din funcția de președintă a Comisiei juridice, numiri și imunități a fost depusă pe data de 16 ianuarie.

„(…) În contextul organizării activității parlamentare din această sesiune, voi face mai multe anunțuri si voi reveni cu detalii săptămâna viitoare”, a spus el.

Redăm mai jos mesajul integral al deputatei PAS Olesea Stamate:

Am crezut, cred și voi crede mereu că putem să reușim și noi în aceasta misiune, așa cum au reușit multe alte state, în care deciziile judecătorești rar sunt puse la îndoială de către cetățeni, iar mediul de afaceri are siguranța că va fi protejat în instanță în cazul unor abuzuri sau nedreptăți în raport cu ei. Mai cred într-o societate în care sunt discurajate infracțiunile, în special cele de corupție. Fie e vorba de corupția mare sau cea mică.

Ultimii ani i-am dedicat deplin interesului public, în mod special, modernizării sectorului de justiție. Am condus Ministerul Justiției, am consultat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, iar din 2021, conduc Comisia juridică, numiri și imunități din Parlament. Lucrurile bune se fac prin multă muncă și dedicație, și în comun cu membrii echipei. Tot începutul are și un sfârșit, pe care eu personal, îl privesc drept o transformare, o trecere la o nouă etapă. Am luat decizia de a renunța la funcția de președinte al Comisiei juridice, numiri și imunități, începând cu data de 1 februarie. Intenționez să mă concentrez mai mult pe creația legislativă, renunțând la procesele organizaționale. Totodată, este și o ocazie să dedic mai mult timp copiilor și familiei.