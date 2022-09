Ultima oră Ministra Mediului și-a anunțat demisia: „A fost un an plin de muncă, reforme și proiecte”

Iuliana Cantaragiu, ministra Mediului, a anunțat că și-a depus demisia din funcție. Aceasta nu a anunțat motivele pentru care pleacă din Guvernul Gavrilița.

„Azi mi-am depus demisia din funcția de ministră a Mediului. A fost un an plin de muncă, reforme și proiecte. Am redat mediului ministerul comasat de guvernările anterioare. Am inițiat reforma agențiilor subordonate, care sper să fie finalizată până la sfârșitul acestui an, și am creat premisele unei funcționări corecte, integre, transparente la Moldsilva, Apele Moldovei, Agenția de Mediu, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Am asigurat instituționalizarea ariilor protejate de stat – Rezervația Biosferei Prutul de Jos, am reușit crearea Parcul Național Nistrul de Jos, lucru așteptat de ecologiști timp de 20 de ani”, a precizat Cantaragiu.

„Am reușit să mișcăm din loc investiția în stația de epurare din Soroca. Am reușit deblocarea proceselor în domeniul gestionării deșeurilor, iar în trei regiuni de management al deșeurilor am pus bazele pentru demararea dezvoltarea infrastructurii. Sunt recunoscătoare echipei mele și celor care m-au susținut în această perioadă. Am avut oportunitatea unică să activez din poziția de decident și știu acum mai bine ce provocări și limitări stau în fața ministerului, de aceea urez mult succes, curaj și putere viitorului ministru”, a anunțat Cantaragiu.

Demisia ministrei Mediului vine la doar o zi după ce a fost criticată în cadrul ședinței Guvernului de către prim-ministra Natalia Gavrilița. „Avem nevoie de o organizare și o comunicare mai bună în ceea ce privește distribuirea lemnelor. Am vorbit ca până la 1 septembrie să fie funcțională linia verde și am vorbit despre un site lemne.md. Acestea ar fi instrumente prin intermediul cărora oamenii ar putea să se informeze cu privire la procesul de distribuire a lemnelor. Am înțeles că la noi unele primării nici nu știu la ce ocol silvic să se adreseze. Trebuie să existe această informație pe site sau să fie ușor accesibilă”, a declarat Natalia Gavrilița în cadrul ședinței Guvernului din 7 septembrie.

Ulterior, ministra Mediului, Iuliana Cantaragiu, a comentat nemulțumirile enunțate de prim-ministra Natalia Gavrilița la ședința Guvernului din 7 septembrie, în legătură cu întârzierea termenului de lansare a Liniei verzi și a site-ului „lemne.md”, instrumente prin intermediul cărora oamenii ar putea să se informeze cu privire la procesul de distribuire a lemnelor pentru sezonul rece.

În cadrul unei conferințe de presă, cu zâmbetul pe buze și ușor ironică, ministra Mediului, Iuliana Cantaragiu, a spus că atât site-ul, cât și linia verde urmau să fie lansate încă pe 1 septembrie, însă s-au întâmplat anumite „lucruri care nu neapărat au depins” de cei de la Ministerul Mediului și de aceea linia fierbinte a fost lansată abia pe 7 septembrie, iar site-ul încă urmează a fi lansat.

„Că nu este linia verde și site-ul gata? Da! Ok! Trebuia să fie pe 1 septembrie, n-au fost gata până acum. Acum se lansează. Este o chestie care trebuia să fie făcută anterior. Sunt lucruri care nu neapărat au depins de noi, dar nu contează, trebuia să fie și nu sunt făcute. Da! Și?”, astfel a comentat ministra Iuliana Cantaragiu întârzierea termenului de lansare a Liniei verzi și a site-ului „lemne.md”.

Gavrilița: Am acceptat azi demisia ministrei Mediului

„Am acceptat azi demisia ministrei Mediului Iuliana Cantaragiu. I-am mulțumit pentru munca și dedicația ei în acest an în care a fost transformat modul în care e gestionat domeniul mediului în Republica Moldova. Un nou minister, agenții reformate și resetate, noi legi și noi arii protejate, inclusiv Parcul Național Nistrul de Jos, dar și proiecte țintite spre viața mai bună a cetățeanului – proiectul care previne creșterea nejustificată a prețului la lemn de foc, finanțarea stațiilor de epurare, demararea sistemului național de management al deșeurilor – toate au ca beneficiar final fiecare cetățean al Republicii Moldova – sunt doar câteva realizări ale Iulianei Cantaragiu”, a anunțat, la scurt timp după anunțul publicat de Iuliana Cantaragiu, prim-ministra Natalia Gavrilița.

Iuliana Cantaragiu, a fost anterior fostă secretară de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) în Guvernul Maia Sandu. Ea a preluat conducerea Ministerului Mediului în august 2021, după ce a activat mai mulți ani în acest domeniu în cadrul societății civile.

