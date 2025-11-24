Summitul Platformei Internaționale Crimeea: Igor Grosu a discutat cu omologii săi din Lituania, Croația și Bulgaria despre parcursul european al R. Moldova

În contextul desfășurării Summitului Platformei Internaționale Crimeea, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut întrevederi bilaterale cu omologii săi din Lituania, Croația și Bulgaria. Discuțiile au vizat agenda parlamentară și parcursul european al R. Moldova, anunță reprezentanții Legislativului de la Chișinău printr-un comunicat.

Astfel, șeful Legislativului a discutat cu președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas, președintele Parlamentului Croației, Gordan Jandroković, și președinta Adunării Naționale a Bulgariei, Raya Nazaryan.

Potrivit Parlamentului, oficialii străini și-au exprimat „deschiderea de a acorda suport și de a ajuta autoritățile R. Moldova în procesul de fortificare a instituțiilor și de finalizare a reformelor inițiate”.

„Am fost felicitați pentru rezultatele de la alegerile din 28 septembrie și pentru faptul că moldovenii, din nou, au ales calea europeană”, a remarcat președintele Parlamentului, Igor Grosu, după discuții.

Luni, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la cea de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea, găzduit de Riksdagul Suediei.

Evenimentul a reunit președinți ai parlamentelor naționale și ai organizațiilor interparlamentare și a fost organizat pentru a evidenția consecințele anexării Crimeii de către Rusia.