Sondaj / Pensii mai mari de la 1 octombrie. E posibil? E real?

Pensii mai mari. Guvernul a lansat spre dezbateri publice un proiect de hotărâre care stabilește majorarea, de la 1 octombrie, curent, a pensiei minime pentru limită de vârstă până la 2000 de lei. Același proiect mai prevede și indexarea cu 3,86% a tuturor pensiilor pentru limită de vârstă, dizabilitate, precum și a altor prestații sociale de stat. Proiectul a provocat controverse în rândul opoziției și al experților în domeniu, parte dintre care îl consideră populist și ireal. Potrivit lor, deoarece guvernul nu dispune de resurse, majorarea se va face din contul împrumuturilor externe, iar asta va destabiliza bugetul.

Alexandru Slusari, vicepreședinte PPDA, ex-deputat

Este real, cu condiția că, începând cu anul viitor, bugetul va avea pentru această majorare și surse proprii, nu doar surse externe. Anul acesta, se știe că peste 500 de milioane vor fi alocate pentru pensii din tranșa FMI, ajunsă recent în R. Moldova. Pe viitor însă, anual va fi nevoie de minimum 3 miliarde de lei, suplimentar la buget. Cu fonduri externe nu vom putea asigura în permanență aceasta finanțare. Este necesar ca guvernul, cât mai repede posibil, prin lichidarea schemelor de fraudare a bugetului de stat, prin detenebrizarea economiei și atragerea investițiilor, să asigure creșterea robustă a bugetului național din surse interne.

Victor Leancă, preşedintele Uniunii Pensionarilor

Eu nu pot ști ce posibilități financiare are guvernul – e treaba miniștrilor, dar eu știu că o pensie minimă de 2000, chiar 3000 de lei, demult era necesară. Prețurile, tarifele ne omoară. L-am auzit pe ex-prim-ministrul Chicu afirmând că banii împrumutați de guvern din exterior pentru majorarea pensiilor ar împovăra bugetul. Dar banii spălați din credite neperformante nu sunt povară? Dar miliardele furate și neîntoarse statului nu sunt povară? Guvernele trebuie să caute soluții, nu motive pentru a nu-și onora îndatoririle. Peste 430 de mii de oameni trăiesc azi sub nivelul minim de existență. Ce facem? Ne împrumutăm sau îi lăsăm să moară de foame? Da, nu e normal să trăim din împrumut, dar dacă așa guverne am avut… Și încă un lucru: de ani de zile vorbim de indexarea diferențiată a pensiilor. Şi degeaba. Ne ciocnim de interesele celor cu pensii mari. Cât sunt de echitabile aceste 3,86% la o pensie de 1000 de lei și la altele de 10, 15, 30 de mii și mai mult? Simțiți diferențele? Păi, haideţi să facem regulă odată și odată.

Silvia Știrbeț, primară, Văleni, Cahul

Din momentul în care proiectul a ajuns pentru discuții în spațiul public, cred că lucrurile nu mai trebuie puse la îndoială. Cel puțin, eu cred așa și aș vrea să fie așa. Din ce bani, asta deja e problema guvernului. E pe responsabilitatea lui. De asta și avem guvern. Nu văd o problemă în faptul că opoziția este critică în raport cu guvernarea. Altfel nu ar fi opoziție. Dar să dea și soluții, să fie constructivi. Ce e mai important: să nu ne împrumutăm și să lăsăm lumea să se înece în sărăcie sau să ajustăm pensiile la minimul real de viață? 2000 de lei nu e cine știe ce, în situația în care prețurile galopează de la o zi la alta, dar oricum e un pas înainte. Cu 700-800 de lei pe lună sau chiar cu 1000 e imposibil să te mai descurci astăzi. Am trecut zilele acestea pe la piața din sat. Aceleași prețuri ca și la oraș.

Maria Sarabaș, artistă

Majorarea pensiei minime până la 2000 de lei trebuia demult făcută, cu cel puțin doi ani în urmă. Cu prețurile de azi, 2000 de lei e o nimica toată. Dar, oricum, e ceva mai mult. Eu nu știu de unde va lua guvernul bani, dar dacă s-a decis, înseamnă că a găsit de unde. Așa cum au găsit alte guverne pentru procurori, judecători, miniștri, deputați și tot felul de funcționărime. Cu pensia minimă de 2000 de lei e clar. Nu cred că guvernul va da înapoi. Problema e cu indexarea. Chiar e atât de greu să se înțeleagă în guvern sau la parlament că, atât timp cât avem pensii foarte mici (sub 2000) și enorm de mari (peste 15-20 și chiar peste 30 de mii), indexarea trebuie făcută doar pentru cei mai vulnerabili. Aceste 3,86% să fie pentru cei, să zicem, cu pensiile mai mici de 10.000, până se mai așază lucrurile în economie. Că așa, tot cei cu pensii mari ies în câștig. Vorbim de drepturi și echitate socială. Unde-s?

