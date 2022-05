SONDAJ/ Miniștrii „la tablă”. Da sau nu? De ce tace prim-ministra?

Lumea rezistă tot mai greu scumpirilor. Cresc dezamăgirile față de calitatea guvernării. Miercurea trecută, câteva sute de oameni, adunați de opoziția parlamentară într-un protest de avertisment la Guvern, au cerut miniștrilorsă-și respecte programul de guvernare, iar dacă nu – să demisioneze. Președinta Maia Sandu recunoștea, o zi mai târziu la un post TV, că „sunt ministere unde lucrurile se mișcă mai bine și altele în care – mai puțin bine. Dar e prerogativa doamnei premier să decidă dacă vrea să schimbe, dacă nu vrea să schimbe și când vrea să schimbe… Când va decide, ne va anunța”, a declarat Sandu. Ulterior, șipreședintele Parlamentului, tot el liderul partidului de la guvernare, Igor Grosu, a anunțat că vor fi făcute în timpul apropiat remanieri în guvern și că prim-ministra Natalia Gavrilița este așteptată cu o inițiativă în acest sens în Parlament.

Alexandra Can, ex-ministră a industriei și comerțului

Atunci când un președinte de țară recunoaște că în unele ministere lucrurile merg bine, iar în altele – nu, înseamnă că undeva s-a greșit la selectarea cadrelor. Și lucrurile trebuie corectate imediat, pentru că instituțiile statului nu sunt școli profesionale, în funcții trebuie să ajungă oameni deja profesional pregătiți, corecți, integri, care au practicat munca în domeniu. Din păcate – și asta s-a văzut de la bun început – PAS nu a implicat în conducerea ministerelor cea mai bună rezervă de cadre care există. Acuma soluția ar fi remanierile. De ce întârzie cu anunțul dna prim-ministru? Fie nu poate recunoaște ineficiența colegilor de echipă, fie nu are cu cine-i înlocui. Nu vreau să mă gândesc și la interese. Și dacă a spus prima persoană în stat că undeva lucrurile merg bine și undeva – nu, ne-ar fi plăcut să auzim și unde merg bine, pentru că noi nu prea vedem unde e bine. Eu compătimesc, într-un fel, guvernarea. Timpurile sunt grele, dar ei și-au asumat această guvernare. Ne-au cerut votul, le-am dat votul să facă treabă. Altfel, nu are rost să batem pasul pe loc.

Ecaterina Mardarovici, fondatoarea Clubului Politic la Femeilor „50×50”

Nu există echipe în care toată lumea să-și facă treaba bine, conform așteptărilor și atribuțiilor. Bănuiesc că acest lucru se întâmplă și în cazul guvernului Gavrilița. Dar, pentru că suntem în câteva situații de criză: pandemie, criză energetică, războiul din vecinătate, este complicat să identifici dacă lucrurile merg rău din cauza gestionării proaste a domeniilor, ori a impactului crizelor. Fiecare și toate la un loc au un impact negativ asupra vieții per ansamblu a R. Moldova… S-au mutat și accentele puterii executive la Președinție. E bine și e rău. Ne face să nu prea înțelegem unde se iau deciziile executive și unde politice. Unele ministere sunt „mute”. Asta nu înseamnă neapărat că nu muncesc, dar noi nu îi vedem să spună ce fac, nu apar public. De ce se întârzie cu remanierile? Din câte știu, in situații de criză nu se fac remanieri guvernamentale. Poate de asta dna prim-ministru se și abține de la remanieri. Dar așa cum pare că războiul din Ucraina e pe termen lung, cred ca echipa guvernamentală va trece inevitabil prin schimbări.

Ion Tăbârță, analist politic

Remanierile de guvern se impun și se impun din două motive. Unu: din motiv de competență. Aceasta e, de fapt, marea problemă a actualului guvern, dar și a fracțiunii parlamentare: competența și experiența, care se văd clar din activitatea guvernului. Și al doilea motiv – e vorba de integritate. Or, până nu demult actualul guvern nu avea probleme de integritate. Acum, însă, acuze la tema integrității apar la adresa dlui Spânu și nu fără anumite temeiuri cunoscute deja în spațiul public. De aceea, aceste remanieri se cer și dacă PAS va vrea să se gândească la eficiența actului guvernării și nu la chestii de imagine, o serie de miniștri trebuie schimbați, în special cei din blocul financiar-economic. Uitați-vă ce se întâmplă cu inflația. Da, avem factori legați de război, ruperea lanțurilor comerciale, dependența de exporturi, însă faptul că avem 27% inflație – cel mai mare procent din Europa – vorbește despre nivelul actului de guvernare. Ar mai fi și alți miniștri, dar dna Gavrilița e cea care trebuie să cunoască mai bine lucrurile. Dacă se dorește o eficientizare a actului guvernării, trebuie schimbate persoanele care nu dau randament, indiferent care ar fi ponderea lor politică în interiorul partidului. Eu cred că până la sfârșitul lunii mai – început de iunie, ne așteaptă remanieri în guvern. PAS trebuie să se gândească acum mai mult la modul cum guvernează decât la imaginea partidului, care și așa este șifonată din cauza scumpirilor.

