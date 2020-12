Socialiștii susțin că nu vor discuta cu Partidul „Șor” despre înaintarea unui candidat comun la funcția de premier. Furculiță, despre un Guvern de tranziție: „Trebuie să vină cu un program pentru cel puțin un an”

Liderul socialist al fracțiunii parlamentare al Partidului Socialiștilor din R. Moldova, Corneliu Furculiță, susține că PSRM nu a discutat și nici nu va discuta cu Partidul Politic Șor despre înaintarea unui candidat comun la funcția de premier. Declarația a fost făcută de Corneliu Furculiță, la postul de televiziune NTV Moldova.

„Noi nu am discutat astfel de scenariu cu Partidul ”Șor” și, probabil, nici nu vom discuta, fiindcă, repet, noi pledăm pentru alegeri anticipate”, a declarat deputatul.

Socialistul a menționat că „evoluția politică de mai departe în Moldova depinde acum de acțiunile și deciziile pe care le va lua președintele Maia Sandu”.

„Dacă dumneaei consideră că trebuie să rămână un Guvern interimar, rămâne Guvernul interimar care-și exercită obligațiunile pe care le poate face. Bugetul a fost aprobat. Anume din această cauză noi am tins ca toate documentele necesare pentru activitatea Guvernului să fie adoptate în Parlament până la plecarea Guvernului, cu toate că am fost criticați”, a menționat Furculiță.

Liderul fracțiunii parlamentare a PSRM mai susține că dacă, totuși, va fi luată decizia de a fi numit un Guvern de tranziție, atunci acesta „trebuie să vină cu programul lui de activitate pentru cel puțin un an”

„Dacă se discută despre posibilitatea unui Guvern, el trebuie să fie unul asumat care va veni și va implementa un program, nu înspre alegeri anticipate, dar un anumit program cel puțin măcar pentru un an, cum am făcut noi în cazul Guvernului Chicu, fiindcă Guvernul are foarte multe sarcini. În cazul în care forțele politice nu pot ajunge la un consens larg asupra unui Guvern, alegerile anticipate sunt inevitabile”, a declarat socialistul.

Luni, 28 decembrie, după consultările cu președinta R. Moldova, socialiștii au declarat că pledează pentru anticipate și că decizia aparține Maiei Sandu.

Miercuri, 30 decembrie, are loc cel de-al XVI-lea Congres al PSRM, în cadrul căruia fostul președinte de al R. Moldova, Igor Dodon, ar urma să fie reales în funcția de președinte al socialiștilor.