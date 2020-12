VIDEO/ Consultațiile cu fracțiunile. Socialiștii cer anticipate și au discutat 5 minute cu Maia Sandu

UPDATE: La consultări, din partea socialiștilor au venit liderul fracțiunii, Corneliu Furculiță și deputații Radu Mudreac și Petru Burduja.

La finalul întrevederii, care a durat câteva minute, socialiștii au declarat că pledează pentru anticipate și că decizia aparține Maiei Sandu.

„Suntem pentru alegeri anticipate. În cazul când dumneaiei are o candidatură, noi vom analiza, vom vedea programa guvernului si vom decide. Am expus primele solicitări, noi am spus că pledăm pentru alegeri anticipate, dacă doamna președinte nu mai are întrebări, noi am plecat. La această etapă, negocierile s-au finalizat”, a declarat Corneliu Furculiță.

Președinta Maia Sandu începe consultările cu deputații Parlamentului Republicii Moldova. La ora 11.30, Sandu urmează să aibă prima întrevedere cu deputații fracțiunii PSRM.

Cele două părți urmează să discute despre situația politică din Republica Moldova după demisia cabinetului Chicu și căile de rezolvare a crizei politice actuale.