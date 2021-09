Președinta R. Moldova, Maia Sandu, care efectuează o vizită oficială la New York, SUA, în prima zi a participării la sesiunea a 76-a a Adunării Generale a ONU, a avut o întrevedere cu Guy Parmelin, președintele Confederației Elvețiene.

Șefa statului susține că în cadrul întrevederii s-au purtat discuții pe marginea negocierilor privind acordul de liber schimb cu țările EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția).

„ (…) Am discutat cum să avansăm colaborarea dintre țările noastre în domenii de interes comun. Am convenit să sporim relațiile comercial-economice moldo-elvețiene. Totodată, am discutat să intensificăm negocierile privind acordul de liber schimb cu țările EFTA. Am remarcat, în context, programele de dezvoltare realizate cu sprijinul Elveției în țara noastră, în domenii precum aprovizionarea cu apă, educație, sănătate, migrație și altele (…).”, a spus Sandu într-o postare pe Facebook.