Rețeaua de propagandă rusească, documentată sub acoperire de ZdG – pusă pe PAUZĂ. Mesajul transmis la o zi de la alegeri

„Prieteni, merităm cu toții o pauză după o săptămână grea”, acesta este textul transmis în rețeaua de dezinformare „InfoLider”, plătită „direct de la Moscova” și documentată sub acoperire de Ziarul de Gardă. Mesajul a fost comunicat la doar o zi după ce au fost anunțate rezultatele preliminare ale alegerilor din 28 septembrie 2025, câștigate de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).

Dimineața zile de 30 septembrie 2025, adică la doar o zi după ce au fost anunțate rezultatele preliminare ale alegerilor din 28 septmebrie 2025, a început pentru „infolideri” cu un anunț venit din partea curatorilor: „merităm cu toții o pauză după o săptămână grea.”

Mesajul a conținea și un alt anunț: „Lucrăm la bonusuri, iar noutățile vor fi postate pe canale.”, urmat de îndemnul „rămâneți pe fir!”

De asemenea, toate însărcinările transmise în grupul de pe Telegram unde este coordonată activitatea rețelei „InfoLider” au fost înlăturate până la transmiterea celui mai recent mesaj.

Sursă: ZdG

Armata digitală a Kremlinului. „Se plătește, hai să vă spun, se plătește direct de la Moscova”. Salarii în cripto, partidul prieten și inamicul declarat. Investigație sub acoperire

Din noiembrie 2024 și până în septembrie 2025, Ziarul de Gardă a documentat sub acoperire cum a luat naștere, s-a dezvoltat și cum a crescut o rețea de conturi cu identități false pe Tik Tok și Facebook, controlată de „curatori” din Federația Rusă și plătită „direct de la Moscova”, pe care am numit-o „Armata digitală a Kremlinului”. ZdG a arătat în final cum sunt plătiți postacii, utilizându-se mai multe metode de plată, precum și ce partid este mobilizată să susțină rețeaua în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.

În prima parte a investigației, publicată de jurnalista ZdG Natalia Zaharescu este descris modul în care sute de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de Ilan Șor de la Moscova, au fost create pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook. Toate postările sunt monitorizate riguros, iar comunicarea este coordonată prin grupuri și canale secrete de Telegram.

În a doua parte a investigației, făcută de jurnalista Măriuța Nistor, ultimele luni, rețeaua de trolli plătită „direct de la Moscova”, numită „InfoLider”, s-a extins, iar în preajma și în timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, și-a intensificat atacul cu narațiuni propagandistice pe rețelele de socializare. Ziarul de Gardă a continuat, sub acoperire, să urmărească cum funcționează „armata digitală a Kremlinului”.